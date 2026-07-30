Trực tiếp FK Tobol Kostanay vs Panevėžys: Bước vào hiệp phụ, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FK Tobol Kostanay vs Panevėžys: Bước vào hiệp phụ, hòa 1-1

Văn Thể30/07/2026 16:06

FK Tobol Kostanay và Panevėžys cùng có kết quả hòa gần nhất, trong khi lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại tại UEFA Europa Conference League

FK Tobol Kostanay1 - 1PanevėžysHiệp phụ — phút 98'
  • 98'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: FK Tobol Kostanay 1 - 1 Panevėžys.

  • 91'Hiệp phụ

    Trận đấu bước vào hiệp phụ.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': L. Guerra (FK Tobol Kostanay) nhận thẻ vàng.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Panevėžys): J. Bopesu vào sân thay P. Bizoza.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Panevėžys): M. van den Bos vào sân thay K. Asamoah.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FK Tobol Kostanay): A. Cisse vào sân thay M. Myakish.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FK Tobol Kostanay): R. Asrankulov vào sân thay A. Borsic.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Panevėžys): O. Kurtsev vào sân thay V. Paulauskas.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Panevėžys): M. Bacanin vào sân thay N. Petkevicius.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (FK Tobol Kostanay): L. Guerra vào sân thay U. Milovanovic.

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': K. Asamoah (Panevėžys) nhận thẻ vàng.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': V. Paulauskas (Panevėžys) nhận thẻ vàng.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 45+3'BÀN THẮNG! FK Tobol Kostanay (1-1)

    Phút 45+3': A. Talal (FK Tobol Kostanay) lập công (kiến tạo: I. Chesnokov). Tỷ số: 1 - 1.

  • 35'Thay người

    Phút 35' (Panevėžys): R. Rasimavicius vào sân thay I. Asante.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': M. Ramanauskas (Panevėžys) nhận thẻ vàng.

  • 33'BÀN THẮNG! Panevėžys (0-1)

    Phút 33': N. Petkevicius (Panevėžys) lập công (kiến tạo: I. Asante). Tỷ số: 0 - 1.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': M. Myakish (FK Tobol Kostanay) nhận thẻ vàng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FK Tobol Kostanay tiếp đón Panevėžys.

Cập nhật lúc 23:03 30/07/2026

Đội hình chính thức
FK Tobol Kostanay
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko
Panevėžys
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Toni Korkeakunnas
44
Danil Ustimenko
21
Nauryzbek Zhagorov
72
Rayan Senhadji
5
Pape Alioune Ndiaye
25
Antonio Boršić
8
Askhat Tagybergen
6
Maksim Myakish
10
Islam Chesnokov
14
Amine Talal
17
Aleksander Zuev
18
Uroš Milovanović
1
Vytautas Černiauskas
28
Ernestas Burdzilauskas
13
Strahinja Kerkez
33
Seydina Keita
66
Dovydas Balsys
77
Parfait Bizoza
6
Matas Ramanauskas
34
Isaac Asante
79
Valdas Paulauskas
24
Nauris Petkevičius
27
Kwadwo Asamoah
Dự bị
FK Tobol Kostanay
1 Sultan Busurmanov35 Yuriy Melikhov3 Roman Asrankulov4 Nemanja Cavnić22 Aleksandr Marochkin13 Abdoulaye Cisse30 Luis Guerra34 Sultan Bakhytkiriev56 Emin Mussayev
Panevėžys
12 Liudvikas Valius22 Arijus Brazinskas4 Rayen Mzoughi5 Miano van den Bos15 Justinas Janusevskis32 Rokas Rasimavicius95 Joël Bopesu8 Salomon Kouadio17 Oleksandr Kurtsev
Cập nhật đội hình lúc 20:33 30/07/2026

Thông tin trận đấu

FK Tobol Kostanay sẽ đối đầu Panevėžys tại UEFA Europa Conference League trên sân Centralnyj Stadion. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 30/07/2026.

Hai đội cùng bước vào trận đấu với kết quả hòa

Phong độ gần nhất của FK Tobol Kostanay được ghi nhận bằng một trận hòa. Panevėžys cũng có kết quả tương tự ở lần ra sân gần nhất. Với dữ liệu hiện có, chưa thể tạo ra sự khác biệt rõ ràng về trạng thái thi đấu giữa hai đội.

Điểm đáng chú ý là cả hai đội đều không tạo được lợi thế từ kết quả gần nhất. Điều đó có thể khiến trận đấu được tiếp cận thận trọng hơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu, khi mỗi bên cần duy trì sự cân bằng thay vì sớm đẩy cao rủi ro.

Thế đối đầu không nghiêng về bên nào

FK Tobol Kostanay và Panevėžys mới có một lần đối đầu gần nhất, và trận đấu đó kết thúc với kết quả hòa. Không đội nào giành chiến thắng trong màn so tài này, vì vậy lịch sử đối đầu chưa mang lại ưu thế tâm lý rõ rệt cho FK Tobol Kostanay hay Panevėžys.

Trong bối cảnh khoảng cách đối đầu không được thể hiện, khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng sẽ có ý nghĩa lớn. Đội tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo sức ép và hạn chế sai sót trong khâu phòng ngự sẽ có cơ sở để chiếm ưu thế.

Cuộc đấu được quyết định bởi sự cân bằng

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc những chỉ số chuyên môn khác. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để khẳng định một đội sẽ chủ động pressing, kiểm soát bóng hay triển khai phòng ngự phản công.

Tuy nhiên, hai kết quả hòa gần nhất cùng xu hướng bất phân thắng bại trong lần đối đầu trước đó cho thấy đây là cặp đấu khó tách biệt trên lý thuyết. FK Tobol Kostanay có lợi thế sân Centralnyj Stadion, nhưng lợi thế này chưa đủ để tạo ra kết luận chắc chắn khi các dữ liệu về lực lượng và hiệu suất thi đấu chi tiết không được nêu.

Nhận định trước trận

FK Tobol Kostanay vs Panevėžys hứa hẹn là màn so tài giằng co, trong đó sự thận trọng có thể chi phối cách hai đội nhập cuộc. Kết quả hòa gần nhất của mỗi bên và lần đối đầu bất phân thắng bại khiến cán cân hiện vẫn cân bằng.

Nhìn chung, trận đấu sẽ phụ thuộc vào khả năng mỗi đội chuyển hóa những giai đoạn kiểm soát thế trận thành cơ hội thực tế. Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định bên chiếm ưu thế rõ ràng hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FK Tobol Kostanay · 0 thắng1 hòaPanevėžys · 0 thắng
23/07/2026
Panevėžys
1 - 1
FK Tobol Kostanay
Hòa
FK Tobol Kostanay
5 trận gần nhất
THHTB
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Panevėžys
5 trận gần nhất
HBHB
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp FK Tobol Kostanay vs Panevėžys: Bước vào hiệp phụ, hòa 1-1
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