TRỰC TIẾP Trực tiếp FK Tobol Kostanay vs Panevėžys: Panevėžys mở tỷ số FK Tobol Kostanay và Panevėžys cùng có kết quả hòa gần nhất, trong khi lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại tại UEFA Europa Conference League

FK Tobol Kostanay 0 - 1 Panevėžys Hiệp 1 — phút 38' 38' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FK Tobol Kostanay 0 - 1 Panevėžys.

35' Thay người Phút 35' (Panevėžys): R. Rasimavicius vào sân thay I. Asante.

34' Thẻ vàng Phút 34': M. Ramanauskas (Panevėžys) nhận thẻ vàng.

33' BÀN THẮNG! Panevėžys (0-1) Phút 33': N. Petkevicius (Panevėžys) lập công (kiến tạo: I. Asante). Tỷ số: 0 - 1.

31' Thẻ vàng Phút 31': M. Myakish (FK Tobol Kostanay) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu FK Tobol Kostanay tiếp đón Panevėžys.

Cập nhật lúc 21:38 30/07/2026

Đội hình chính thức FK Tobol Kostanay Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko Panevėžys Sơ đồ 4-3-3 · HLV Toni Korkeakunnas 44 Danil Ustimenko 21 Nauryzbek Zhagorov 72 Rayan Senhadji 5 Pape Alioune Ndiaye 25 Antonio Boršić 8 Askhat Tagybergen 6 Maksim Myakish 10 Islam Chesnokov 14 Amine Talal 17 Aleksander Zuev 18 Uroš Milovanović 1 Vytautas Černiauskas 28 Ernestas Burdzilauskas 13 Strahinja Kerkez 33 Seydina Keita 66 Dovydas Balsys 77 Parfait Bizoza 6 Matas Ramanauskas 34 Isaac Asante 79 Valdas Paulauskas 24 Nauris Petkevičius 27 Kwadwo Asamoah Dự bị FK Tobol Kostanay 1 Sultan Busurmanov 35 Yuriy Melikhov 3 Roman Asrankulov 4 Nemanja Cavnić 22 Aleksandr Marochkin 13 Abdoulaye Cisse 30 Luis Guerra 34 Sultan Bakhytkiriev 56 Emin Mussayev Panevėžys 12 Liudvikas Valius 22 Arijus Brazinskas 4 Rayen Mzoughi 5 Miano van den Bos 15 Justinas Janusevskis 32 Rokas Rasimavicius 95 Joël Bopesu 8 Salomon Kouadio 17 Oleksandr Kurtsev Cập nhật đội hình lúc 20:33 30/07/2026

Thông tin trận đấu

FK Tobol Kostanay sẽ đối đầu Panevėžys tại UEFA Europa Conference League trên sân Centralnyj Stadion. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 30/07/2026.

Hai đội cùng bước vào trận đấu với kết quả hòa

Phong độ gần nhất của FK Tobol Kostanay được ghi nhận bằng một trận hòa. Panevėžys cũng có kết quả tương tự ở lần ra sân gần nhất. Với dữ liệu hiện có, chưa thể tạo ra sự khác biệt rõ ràng về trạng thái thi đấu giữa hai đội.

Điểm đáng chú ý là cả hai đội đều không tạo được lợi thế từ kết quả gần nhất. Điều đó có thể khiến trận đấu được tiếp cận thận trọng hơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu, khi mỗi bên cần duy trì sự cân bằng thay vì sớm đẩy cao rủi ro.

Thế đối đầu không nghiêng về bên nào

FK Tobol Kostanay và Panevėžys mới có một lần đối đầu gần nhất, và trận đấu đó kết thúc với kết quả hòa. Không đội nào giành chiến thắng trong màn so tài này, vì vậy lịch sử đối đầu chưa mang lại ưu thế tâm lý rõ rệt cho FK Tobol Kostanay hay Panevėžys.

Trong bối cảnh khoảng cách đối đầu không được thể hiện, khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng sẽ có ý nghĩa lớn. Đội tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo sức ép và hạn chế sai sót trong khâu phòng ngự sẽ có cơ sở để chiếm ưu thế.

Cuộc đấu được quyết định bởi sự cân bằng

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc những chỉ số chuyên môn khác. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để khẳng định một đội sẽ chủ động pressing, kiểm soát bóng hay triển khai phòng ngự phản công.

Tuy nhiên, hai kết quả hòa gần nhất cùng xu hướng bất phân thắng bại trong lần đối đầu trước đó cho thấy đây là cặp đấu khó tách biệt trên lý thuyết. FK Tobol Kostanay có lợi thế sân Centralnyj Stadion, nhưng lợi thế này chưa đủ để tạo ra kết luận chắc chắn khi các dữ liệu về lực lượng và hiệu suất thi đấu chi tiết không được nêu.

Nhận định trước trận

FK Tobol Kostanay vs Panevėžys hứa hẹn là màn so tài giằng co, trong đó sự thận trọng có thể chi phối cách hai đội nhập cuộc. Kết quả hòa gần nhất của mỗi bên và lần đối đầu bất phân thắng bại khiến cán cân hiện vẫn cân bằng.

Nhìn chung, trận đấu sẽ phụ thuộc vào khả năng mỗi đội chuyển hóa những giai đoạn kiểm soát thế trận thành cơ hội thực tế. Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định bên chiếm ưu thế rõ ràng hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FK Tobol Kostanay · 0 thắng 1 hòa Panevėžys · 0 thắng Panevėžys 1 - 1 FK Tobol Kostanay Hòa

FK Tobol Kostanay 5 trận gần nhất T H H T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Panevėžys 5 trận gần nhất H B H B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới