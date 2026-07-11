TRỰC TIẾP Trực tiếp Fleetwood Town vs Rochdale: Fleetwood Town gỡ hòa 1-1 Đây là trận chung kết — thắng là vô địch. Fleetwood Town và Rochdale gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 trên sân Highbury Stadium với hai trạng thái đối lập.

Fleetwood Town 1 - 1 Rochdale Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Fleetwood Town 1 - 1 Rochdale.

90+7' Thay người Phút 90+7' (Fleetwood Town): Will davies vào sân thay Aaron Loupalo-Bi.

90+7' Thay người Phút 90+7' (Rochdale): Ryan East vào sân thay Zain Silcott-Duberry.

87' Fleetwood Town ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 57% - 43% Rochdale, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 1 - 1.

84' Thay người Phút 84' (Rochdale): Babajide Ezekiel Adeeko vào sân thay Harvey Gilmour.

84' Thay người Phút 84' (Rochdale): Cian Hayes vào sân thay Luke Hannant.

75' Fleetwood Town ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 56% - 44% Rochdale, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 1 - 1.

74' BÀN THẮNG! Fleetwood Town (1-1) Phút 74': Ronan Coughlan (Fleetwood Town) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

68' Thay người Phút 68' (Fleetwood Town): Mark Helm vào sân thay Andy Cannon.

68' Thay người Phút 68' (Fleetwood Town): Danny Andrew vào sân thay Jake Thomas Batty.

68' Thay người Phút 68' (Fleetwood Town): Shaun Rooney vào sân thay Lewis McCann.

63' Fleetwood Town ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 54% - 46% Rochdale, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 0.

51' Fleetwood Town ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 55% - 45% Rochdale, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Rochdale): Bryant Bilongo vào sân thay Olutobi Adebayo-Rowling.

45' Thay người Phút 45' (Rochdale): Edward Francis vào sân thay Jamie Paterson.

38' Fleetwood Town ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 53% - 47% Rochdale, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

34' Thẻ vàng Phút 34': Harvey Gilmour (Rochdale) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Fleetwood Town 51% - 49% Rochdale, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

23' BÀN THẮNG! Rochdale (0-1) Phút 23': Luke Hannant (Rochdale) lập công (kiến tạo: Charlie Tasker). Tỷ số: 0 - 1.

13' Rochdale ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 40% - 60% Rochdale, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

9' Thẻ vàng Phút 9': Jake Thomas Batty (Fleetwood Town) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Fleetwood Town tiếp đón Rochdale.

Cập nhật lúc 23:57 07/11/2026

Đội hình chính thức Fleetwood Town Sơ đồ 5-3-2 · HLV M. Lawlor Rochdale Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ian Watson 1 J. Lynch 14 L. McCann 16 Conor Haughey 6 R. Bennett 5 F. Potter 24 Jake Thomas Batty 27 C. McLean 4 H. Neal 7 A. Cannon 19 R. Coughlan 20 A. Loupalo-Bi 20 Sam William John Waller 3 Kaiden Wilson 44 A. Flint 2 C. Tasker 13 Adebayo-Rowling 35 J. Paterson 8 H. Gilmour 19 L. Hannant 11 Silcott-Duberry 45 G. Middleton 39 D. Brown Dự bị Fleetwood Town 22 J. Pradic 9 W. Davies 29 Raffaele Cirino 15 A. Murphy 10 M. Helm 3 D. Andrew 28 J. Robertson 26 S. Rooney 11 Joshua Thomas Rochdale 17 B. Adeeko 27 B. Bilongo 4 R. East 14 E. Francis 7 C. Hayes 40 I. Henderson 16 C. Pettit 12 J. Spaven 6 Ebanks-Landell Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Fleetwood Town Thống kê Rochdale 57% Kiểm soát bóng 43% 14 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 2 7 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Đây là trận chung kết, nơi người thắng sẽ đăng quang và người thua trắng tay. Fleetwood Town và Rochdale chạm trán lúc 22:00 ngày 07/11/2026 trên sân Highbury Stadium. Thể thức loại trực tiếp khiến mọi tính toán thận trọng đều phải nhường chỗ cho một mục tiêu duy nhất: chiến thắng.

Chung kết một trận, không có đường lùi

Khác với những vòng đấu thông thường, trận này không còn chuyện tích lũy điểm hay lo cho các lượt đấu sau. Thắng là đi tiếp và nâng cao chiếc cúp, thua là bị loại. Áp lực vì thế đè nặng lên cả hai phía, và từng sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá đắt.

Trong bối cảnh ấy, tâm lý thi đấu nhiều khả năng quan trọng không kém chất lượng chuyên môn. Đội nào giữ được sự bình tĩnh trước tầm vóc của trận đấu sẽ có lợi thế rõ rệt.

Fleetwood Town: phong độ chưa ổn định nhưng đang đi lên

Trong 5 trận gần nhất, Fleetwood Town thắng 2, hòa 1 và thua 2. Chuỗi kết quả này chưa thể gọi là thuyết phục. Tuy nhiên, trận gần nhất của đội là một chiến thắng, đúng lúc cần tinh thần tốt nhất trước ngày quyết định.

Việc đội chủ nhà từng đan xen thắng, hòa và thua cho thấy họ chưa thật sự ổn định. Dù vậy, khả năng tìm lại cảm giác chiến thắng ngay trước chung kết là điểm cộng đáng kể về mặt tâm lý.

Rochdale: chuỗi kết quả đáng lo ngại trước giờ G

Phong độ của Rochdale là điểm đáng chú ý nhất theo hướng tiêu cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 4 trận, hòa 1 trận và không có chiến thắng nào. Đáng lo hơn, họ đang thua liên tiếp 3 trận gần đây nhất.

Một đội bước vào trận chung kết với mạch thua kéo dài thường gặp khó khăn về sự tự tin. Muốn đảo ngược cục diện, Rochdale cần một màn trình diễn kỷ luật, đồng thời tận dụng triệt để cơ hội hiếm hoi mà trận đấu mang lại.

Thế đối đầu: cán cân cân bằng

Lịch sử gần đây cho thấy hai đội cân sức. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Fleetwood Town thắng 1, hòa 2 và Rochdale thắng 2. Rochdale nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, nhưng số trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu thường sít sao.

Điều này cho thấy phong độ hiện tại không phải yếu tố duy nhất quyết định. Rochdale vẫn có cơ sở để tin rằng họ làm được điều mà những trận gặp nhau trước đây đã chứng minh.

Điểm then chốt của trận đấu

Thứ nhất là khởi đầu trận đấu. Với thể thức loại trực tiếp, bàn thắng mở tỷ số có thể thay đổi hoàn toàn cách hai đội tiếp cận phần còn lại. Đội dẫn trước sẽ có quyền chủ động, đội bị dẫn buộc phải mạo hiểm.

Thứ hai là yếu tố tâm lý. Fleetwood Town mang theo chiến thắng gần nhất và lợi thế thi đấu trên sân Highbury Stadium. Rochdale thì cần chặn đứng mạch thua để lấy lại sự tự tin.

Nhận định

Xét về phong độ, Fleetwood Town có phần nhỉnh hơn khi vừa thắng trận gần nhất, trong khi Rochdale chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần đây. Tuy vậy, thành tích đối đầu cân bằng cùng bản chất khắc nghiệt của một trận chung kết khiến mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Một trận đấu căng thẳng, quyết liệt và có thể phân định bởi những chi tiết nhỏ là điều người hâm mộ có thể kỳ vọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fleetwood Town · 1 thắng 2 hòa Rochdale · 2 thắng Fleetwood Town 1 - 2 Rochdale ROC Fleetwood Town 1 - 1 Rochdale Hòa Rochdale 3 - 3 Fleetwood Town Hòa Fleetwood Town 1 - 0 Rochdale FT Rochdale 2 - 1 Fleetwood Town ROC

Fleetwood Town 5 trận gần nhất T H B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Rochdale 5 trận gần nhất B B B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới