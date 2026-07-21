TRỰC TIẾP Trực tiếp Floriana vs Drita: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Floriana đối đầu Drita tại UEFA Europa Conference League lúc 00h30 ngày 22/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Independence Ground, trong bối cảnh đội hình dự kiến chưa được xác nhận.

Floriana 0 - 0 Drita Hiệp 2 — phút 59' 59' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

50' Thẻ vàng Phút 50': P. Mbong (Floriana) nhận thẻ vàng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

34' Thẻ vàng Phút 34': B. Krasniqi (Drita) nhận thẻ vàng.

20' Thẻ vàng Phút 20': K. Abazaj (Drita) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Floriana tiếp đón Drita.

Cập nhật lúc 01:53 22/07/2026

Đội hình chính thức Floriana Sơ đồ 4-3-3 · HLV Daniel Portela Drita Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Zekirija Ramadani 23 Guilherme Cioletti 21 Carlo Zammit Lonardelli 17 Owen Spiteri 4 Kauan 3 Myles Beerman 14 Alen Kurtalić 10 Fede Varela 12 Dunstan Vella 11 Robert Murić 19 Mustapha Jah 28 Paul Mbong 1 Faton Maloku 2 Besnik Krasniqi 25 Altin Bytyçi 32 Jorgo Pëllumbi 26 Raddy Ovouka 14 Albert Dabiqaj 8 Vesel Limaj 77 Kristal Abazaj 19 Blerim Krasniqi 7 Igball Jashari 9 Arb Manaj Dự bị Floriana 80 Pablo Picón 5 Gerrard Cann Rodgers 6 Amar Drina 8 Zachary Scerri 16 Chapi Romano 20 Emerson Piscopo 27 Zyas Vella Newell 9 Kenan Dervišagić 22 Tomislav Gudelj Drita 22 Laurit Behluli 74 Eron Isufi 3 Blerton Sheji 28 Agan Mjaki 55 Hajdin Salihu 4 Rron Broja 10 Liridon Balaj 24 William Baeten 99 Mike Arthur Cập nhật đội hình lúc 00:08 22/07/2026

Floriana sẽ đối đầu Drita tại UEFA Europa Conference League lúc 00h30 ngày 22/07/2026. Trận đấu được tổ chức trên sân Independence Ground, nhưng hiện chưa có thông tin chi tiết về đội hình dự kiến, phong độ gần đây hoặc thành tích đối đầu của hai đội.

Thông tin trận đấu

Cuộc so tài giữa Floriana và Drita là tâm điểm của lịch thi đấu UEFA Europa Conference League trong khung giờ 00h30 ngày 22/07/2026. Independence Ground sẽ là địa điểm diễn ra trận đấu.

Trận đấu: Floriana vs Drita

Floriana vs Drita Thời gian: 00h30 ngày 22/07/2026

00h30 ngày 22/07/2026 Sân vận động: Independence Ground

Independence Ground Giải đấu: UEFA Europa Conference League

Những điểm chờ đợi trước trận

Do chưa có dữ liệu về phong độ, vị trí, lực lượng và lịch sử đối đầu, chưa thể xác định đội nào đang chiếm ưu thế rõ ràng trước giờ bóng lăn. Vì vậy, cục diện trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách hai đội nhập cuộc và khả năng điều chỉnh trong từng thời điểm.

Thông tin đội hình dự kiến cũng chưa được xác nhận. Điều này khiến việc đánh giá chính xác sơ đồ chiến thuật, những nhân tố chủ chốt hoặc các vị trí có thể tạo khác biệt trở nên chưa đủ cơ sở.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Floriana và Drita cần tận dụng tốt những cơ hội đầu tiên trên sân Independence Ground, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận khi thế trận chưa được định hình. Bên cạnh khả năng kiểm soát bóng, sự chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả ở các tình huống chuyển trạng thái có thể đóng vai trò quan trọng.

Nhìn chung, đây là trận đấu chưa thể phân định rõ ưu thế chỉ từ những thông tin hiện có. Diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc lớn vào đội hình ra sân, cách tổ chức chiến thuật và khả năng tận dụng cơ hội của Floriana cùng Drita.

Floriana 5 trận gần nhất B T T H T Drita 5 trận gần nhất B H B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới