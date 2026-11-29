TRỰC TIẾP Trực tiếp Fortuna Sittard vs Heerenveen: Đội hình xuất phát Heerenveen đang thắng 5 trận liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Fortuna Sittard lúc 20:30 ngày 29/11/2026 tại Fortuna Sittard Stadion.

Fortuna Sittard vs Heerenveen SẮP BẮT ĐẦU • 20:30 20:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Fortuna Sittard và Heerenveen đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:30.

Cập nhật lúc 20:04 29/11/2026

Đội hình chính thức Fortuna Sittard Sơ đồ 5-4-1 · HLV D. Buijs Heerenveen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Veldeman 1 L. Koopmans 12 Ivo Pinto 6 S. van Ottele 3 Rodrigo Guth 28 Justin Quincy Hubner 8 J. Dahlhaus 52 M. Ihattaren 23 P. Brittijn 22 Shiloh Kiesar ’t Zand 7 K. Peterson 9 A. Descotte 1 B. Klaverboer 45 O. Braude 2 M. Hilgers 4 S. Kersten 19 V. Zagaritis 16 M. Linday 8 N. Courtens 20 J. Trenskow 14 L. Smans 10 R. Meerveld 9 D. Vente Dự bị Fortuna Sittard 39 Ganni Buyukhan 15 N. de Groot 38 Moussa Gbemou 33 K. Reitmaier 4 Iván Márquez 14 S. Simons 2 S. Wylin Heerenveen 44 A. Noppert 11 L. Oyen 28 H. Petrov 6 D. Proper 7 M. Rivera 17 R. Uldriķis 29 L. Machine 21 M. Farji 15 M. Egbring Cập nhật đội hình lúc 20:04 29/11/2026

Heerenveen bước vào chuyến làm khách với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, phong độ tốt nhất trong hai đội. Họ sẽ gặp Fortuna Sittard, đội đang đứng ngay sát phía trên về thứ hạng, lúc 20:30 ngày 29/11/2026 trên sân Fortuna Sittard Stadion. Câu hỏi của trận đấu là đội khách có tiếp tục giữ được nhịp thắng trước một chủ nhà khó bị đánh bại.

Heerenveen mang theo mạch thắng trọn vẹn

Heerenveen thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả không có một lần hòa hay thua cho thấy đội bóng đang vận hành ổn định và giữ được sự tự tin qua từng trận.

Mạch thắng liên tiếp cũng giúp Heerenveen hiện đứng hạng 6 với 24 điểm. Đây là nền tảng tinh thần đáng kể để họ bước vào trận đấu trên sân khách.

Fortuna Sittard bền bỉ nhưng thiếu dứt điểm chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Fortuna Sittard thắng 2 trận, hòa 3 trận và không thua trận nào. Đội chủ nhà thắng ở trận gần đây nhất, trước đó hòa 3 trận liên tiếp rồi thắng trận cũ nhất trong chuỗi.

Điều này cho thấy Fortuna Sittard khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa biến được nhiều trận cân bằng thành chiến thắng. Chiến thắng gần nhất là tín hiệu tích cực trước khi tiếp đón một đối thủ đang thăng hoa.

Cuộc đua sát nút trên bảng xếp hạng

Fortuna Sittard xếp hạng 7 với 23 điểm, kém Heerenveen đúng 1 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc chạm trán mang sức nặng lớn với cả hai.

Heerenveen muốn nối dài chuỗi thắng và giữ khoảng cách phía trên. Fortuna Sittard cần một kết quả tốt trên sân nhà để bám sát đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fortuna Sittard thắng 2, hòa 2 và Heerenveen thắng 1. Lịch sử đối đầu gần đây vì vậy không ủng hộ đội khách, dù họ đang có phong độ vượt trội.

Hai hồ sơ này tạo ra một thế trận đáng chú ý: sức mạnh từ chuỗi thắng của Heerenveen đối đầu với sự bền bỉ và thành tích đối đầu khả quan của Fortuna Sittard.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Heerenveen, bài toán là giữ nhịp độ và sự tập trung đã giúp họ thắng 5 trận liên tiếp. Họ cần duy trì kỷ luật khi phải chơi ở môi trường sân khách.

Với Fortuna Sittard, lợi thế sân nhà và chuỗi 5 trận không thua là điểm tựa. Nếu biến được sự chắc chắn thành chiến thắng, đội chủ nhà hoàn toàn có thể chặn đứng mạch thắng của đối thủ.

Nhận định

Heerenveen có phong độ tốt hơn rõ rệt, còn Fortuna Sittard có lợi thế sân nhà và thế đối đầu gần đây. Với khoảng cách chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng, đây là cuộc đối đầu cân bằng. Heerenveen được đánh giá nhỉnh hơn về tinh thần, nhưng chủ nhà vẫn đủ khả năng gây khó khăn cho đội khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fortuna Sittard · 2 thắng 2 hòa Heerenveen · 1 thắng Heerenveen 2 - 1 Fortuna Sittard HEE Fortuna Sittard 2 - 0 Heerenveen FS Heerenveen 2 - 2 Fortuna Sittard Hòa Fortuna Sittard 3 - 0 Heerenveen FS Fortuna Sittard 3 - 3 Heerenveen Hòa

Fortuna Sittard 5 trận gần nhất T H H H T 13 Trận 6-5-2 T-H-B 21 Ghi (TB 1.6) 20 Thủng lưới Heerenveen 5 trận gần nhất T T T T T 13 Trận 7-3-3 T-H-B 27 Ghi (TB 2.1) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 14 10 2 2 +32 32 T T T T H 2 Ajax 13 8 4 1 +20 28 T H T T T 3 Twente 13 8 3 2 +19 27 T H T T B … 5 Feyenoord 13 7 4 2 +18 25 B B H H T 6 Heerenveen 13 7 3 3 +10 24 T T T T T 7 Fortuna Sittard 13 6 5 2 +1 23 T H H T H 8 Cambuur 14 5 4 5 -1 19 H T B T T …

Tình hình lực lượng Fortuna Sittard ✚ R. Bayram (Knee Injury) ✚ M. Branderhorst (Inactive) ✚ E. Michut (Inactive) ✚ O. Romeny (Inactive) ✚ D. Sinkgraven (Inactive) ✚ L. Zeefuik (Injury) ✚ Y. Oukili (Inactive) Heerenveen ✚ H. Petrov (Inactive)