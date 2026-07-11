Trực tiếp Fortuna Sittard vs Telstar: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 2-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Fortuna Sittard vs Telstar: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 2-2

Văn Thể07/11/2026 17:45

Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 6 và 19 điểm. Họ tiếp Telstar, đội đứng hạng 16 với 9 điểm, lúc 22h30 ngày 07/11/2026.

Fortuna Sittard2 - 2TelstarHiệp 2 — phút 78'
  • 78'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Fortuna Sittard 2 - 2 Telstar.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 46% - 54% Telstar, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 4 - 1.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Sven Simons (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Fortuna Sittard): Yassin Oukili vào sân thay Kristoffer Peterson.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Isaiah Ahmed (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Telstar): Emirhan Demircan vào sân thay Patrick Brouwer.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Telstar): Rojendro Oudsten vào sân thay Gabi Caschili.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Fortuna Sittard): Sven Simons vào sân thay Iván Márquez.

  • 63'Telstar ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 42% - 58% Telstar, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 7, cứu thua 3 - 0.

  • 51'Telstar ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 37% - 63% Telstar, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

  • 45+2'BÀN THẮNG! Telstar (2-2)

    Phút 45+2': Patrick Brouwer (Telstar) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

  • 45'BÀN THẮNG! Telstar (2-1)

    Phút 45': Abdelnour Soualhia (Telstar) lập công (kiến tạo: Patrick Brouwer). Tỷ số: 2 - 1.

  • 43'BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (2-0)

    Phút 43': Sem valk (Telstar) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 0.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Tyrone Owusu (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'Telstar ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 38% - 62% Telstar, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 0.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Marvin Peersman (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Iván Márquez (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 44% - 56% Telstar, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 15'BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (1-0)

    Phút 15': Mohammed Ihattaren (Fortuna Sittard) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 52% - 48% Telstar, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Fortuna Sittard tiếp đón Telstar.

Cập nhật lúc 00:09 08/11/2026

Đội hình chính thức
Fortuna Sittard
Sơ đồ 5-4-1 · HLV D. Buijs
Telstar
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV H. Brugge
31
Branderhorst
12
Ivo Pinto
6
S. van Ottele
4
Iván Márquez
28
Justin Quincy Hubner
8
J. Dahlhaus
52
M. Ihattaren
23
P. Brittijn
22
Shiloh Kiesar ’t Zand
7
K. Peterson
9
A. Descotte
1
R. Koeman
16
S. Valk
4
A. Soualhia
43
M. Peersman
18
G. Caschili
17
N. Rossen
10
T. Owusu
6
Isaiah Ahmed
42
A. Martha
27
P. Brouwer
11
N. Þórisson
Dự bị
Fortuna Sittard
39 Ganni Buyukhan38 Moussa Gbemou1 L. Koopmans33 K. Reitmaier14 S. Simons2 S. Wylin15 N. de Groot35 van Burgsteden5 Y. Oukili
Telstar
21 F. Turay23 N. Shenkman9 Jelani Seedorf19 F. Rust20 D. Reiziger28 R. Oudsten15 N. Nwankwo13 Finn Mulder14 H. Kuster
Cập nhật đội hình lúc 22:02 07/11/2026
Fortuna SittardThống kêTelstar
46%
Kiểm soát bóng
54%
6
Dứt điểm
10
2
Trúng đích
6
3
Phạt góc
3
15
Phạm lỗi
11
2
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
1

Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 19 điểm. Trận tiếp Telstar trên sân nhà là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 07/11/2026 tại Fortuna Sittard Stadion.

Fortuna Sittard giữ vị trí trong nhóm đầu

Hạng 6 với 19 điểm là vị trí đáng chú ý của Fortuna Sittard ở thời điểm này. Với thành tích đó, đội chủ nhà đang ở sát nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu trên sân nhà vì thế đều có giá trị lớn trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà thiên về sự bền bỉ hơn là bùng nổ. Trong 5 trận gần nhất, Fortuna Sittard thắng 1 trận, hòa 4 trận và không thua trận nào. Chuỗi 5 trận bất bại cho thấy hàng thủ vững vàng. Tuy nhiên, việc hòa tới 4 lần cũng cho thấy đội còn bỏ lỡ không ít cơ hội giành trọn 3 điểm.

Telstar tìm lại niềm tin sau chuỗi trận khó khăn

Telstar đứng hạng 16 với 9 điểm, kém đối thủ 10 điểm và 10 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh hai hoàn cảnh khác nhau trước trận đấu.

Trong 5 trận gần nhất, Telstar thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, chiến thắng đó là kết quả mới nhất của đội khách, đến sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Đó là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần cho đội khách khi họ làm khách trước một đối thủ đang ở nhóm đầu.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fortuna Sittard thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trước Telstar. Đội chủ nhà chưa phải là đội luôn thắng thế, nhưng họ chiếm ưu thế nhẹ về số trận thắng và không để thua nhiều.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Fortuna Sittard, bài toán nằm ở việc biến sự ổn định thành chiến thắng. Đội chủ nhà đang không thua, nhưng để bám sát nhóm dự cúp châu lục, họ cần nhiều hơn những trận hòa. Chơi trên sân nhà và có vị trí cao hơn, họ nhiều khả năng giữ thế chủ động.

Telstar thì cần tận dụng đà từ chiến thắng gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và chơi kỷ luật, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, như họ từng thắng một trong 5 lần đối đầu gần đây.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thế đối đầu, Fortuna Sittard được đánh giá nhỉnh hơn. Đội chủ nhà bất bại 5 trận liên tiếp, còn Telstar vừa thoát chuỗi thua nhưng vẫn ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Dù vậy, những trận hòa của đội chủ nhà cho thấy họ vẫn cần sự quyết đoán ở khâu hoàn tất để giành trọn điểm số trước một đối thủ đang tìm lại tự tin.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Fortuna Sittard · 2 thắng2 hòaTelstar · 1 thắng
08/03/2026
Fortuna Sittard
1 - 4
Telstar
TEL
14/09/2025
Telstar
1 - 3
Fortuna Sittard
FS
17/02/2018
Fortuna Sittard
1 - 1
Telstar
Hòa
30/09/2017
Telstar
0 - 6
Fortuna Sittard
FS
21/01/2017
Fortuna Sittard
1 - 1
Telstar
Hòa
Fortuna Sittard
5 trận gần nhất
HHTHH
11
Trận
5-4-2
T-H-B
18
Ghi (TB 1.6)
18
Thủng lưới
Telstar
5 trận gần nhất
TBBBH
11
Trận
2-3-6
T-H-B
16
Ghi (TB 1.5)
23
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord11740+2125HHTTT
2Ajax11731+1724TTTHH
3PSV Eindhoven11722+2223THBTB
5AZ Alkmaar11623+720BBHBT
6Fortuna Sittard11542019HTHHT
7Heerenveen11533+618TTTBT
15Excelsior11326-1211BBBBH
16Telstar11236-79TBBHB
17ADO Den Haag11137-116BBTHH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Fortuna Sittard vs Telstar: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 2-2
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