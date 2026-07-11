Trực tiếp Fortuna Sittard vs Telstar: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 2-2

TRỰC TIẾPTrực tiếp Fortuna Sittard vs Telstar: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 2-2
Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 6 và 19 điểm. Họ tiếp Telstar, đội đứng hạng 16 với 9 điểm, lúc 22h30 ngày 07/11/2026.
- 78'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Fortuna Sittard 2 - 2 Telstar.
- 75'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Fortuna Sittard 46% - 54% Telstar, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 4 - 1.
- 73'Thẻ vàng
Phút 73': Sven Simons (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).
- 73'Thay người
Phút 73' (Fortuna Sittard): Yassin Oukili vào sân thay Kristoffer Peterson.
- 72'Thẻ vàng
Phút 72': Isaiah Ahmed (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).
- 66'Thay người
Phút 66' (Telstar): Emirhan Demircan vào sân thay Patrick Brouwer.
- 66'Thay người
Phút 66' (Telstar): Rojendro Oudsten vào sân thay Gabi Caschili.
- 66'Thay người
Phút 66' (Fortuna Sittard): Sven Simons vào sân thay Iván Márquez.
- 63'Telstar ép sân
Cầm bóng: Fortuna Sittard 42% - 58% Telstar, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 7, cứu thua 3 - 0.
- 51'Telstar ép sân
Cầm bóng: Fortuna Sittard 37% - 63% Telstar, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.
- 45+2'BÀN THẮNG! Telstar (2-2)
Phút 45+2': Patrick Brouwer (Telstar) lập công. Tỷ số: 2 - 2.
- 45'BÀN THẮNG! Telstar (2-1)
Phút 45': Abdelnour Soualhia (Telstar) lập công (kiến tạo: Patrick Brouwer). Tỷ số: 2 - 1.
- 43'BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (2-0)
Phút 43': Sem valk (Telstar) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 0.
- 40'Thẻ vàng
Phút 40': Tyrone Owusu (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).
- 38'Telstar ép sân
Cầm bóng: Fortuna Sittard 38% - 62% Telstar, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 0.
- 32'Thẻ vàng
Phút 32': Marvin Peersman (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Thẻ vàng
Phút 25': Iván Márquez (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Fortuna Sittard 44% - 56% Telstar, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.
- 15'BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (1-0)
Phút 15': Mohammed Ihattaren (Fortuna Sittard) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Fortuna Sittard 52% - 48% Telstar, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Fortuna Sittard tiếp đón Telstar.
Cập nhật lúc 00:09 08/11/2026
Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 19 điểm. Trận tiếp Telstar trên sân nhà là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 07/11/2026 tại Fortuna Sittard Stadion.
Fortuna Sittard giữ vị trí trong nhóm đầu
Hạng 6 với 19 điểm là vị trí đáng chú ý của Fortuna Sittard ở thời điểm này. Với thành tích đó, đội chủ nhà đang ở sát nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu trên sân nhà vì thế đều có giá trị lớn trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.
Phong độ gần đây của đội chủ nhà thiên về sự bền bỉ hơn là bùng nổ. Trong 5 trận gần nhất, Fortuna Sittard thắng 1 trận, hòa 4 trận và không thua trận nào. Chuỗi 5 trận bất bại cho thấy hàng thủ vững vàng. Tuy nhiên, việc hòa tới 4 lần cũng cho thấy đội còn bỏ lỡ không ít cơ hội giành trọn 3 điểm.
Telstar tìm lại niềm tin sau chuỗi trận khó khăn
Telstar đứng hạng 16 với 9 điểm, kém đối thủ 10 điểm và 10 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh hai hoàn cảnh khác nhau trước trận đấu.
Trong 5 trận gần nhất, Telstar thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, chiến thắng đó là kết quả mới nhất của đội khách, đến sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Đó là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần cho đội khách khi họ làm khách trước một đối thủ đang ở nhóm đầu.
Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fortuna Sittard thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trước Telstar. Đội chủ nhà chưa phải là đội luôn thắng thế, nhưng họ chiếm ưu thế nhẹ về số trận thắng và không để thua nhiều.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Fortuna Sittard, bài toán nằm ở việc biến sự ổn định thành chiến thắng. Đội chủ nhà đang không thua, nhưng để bám sát nhóm dự cúp châu lục, họ cần nhiều hơn những trận hòa. Chơi trên sân nhà và có vị trí cao hơn, họ nhiều khả năng giữ thế chủ động.
Telstar thì cần tận dụng đà từ chiến thắng gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và chơi kỷ luật, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, như họ từng thắng một trong 5 lần đối đầu gần đây.
Nhận định
Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thế đối đầu, Fortuna Sittard được đánh giá nhỉnh hơn. Đội chủ nhà bất bại 5 trận liên tiếp, còn Telstar vừa thoát chuỗi thua nhưng vẫn ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Dù vậy, những trận hòa của đội chủ nhà cho thấy họ vẫn cần sự quyết đoán ở khâu hoàn tất để giành trọn điểm số trước một đối thủ đang tìm lại tự tin.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)