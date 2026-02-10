TRỰC TIẾP Trực tiếp Frosinone vs Benevento: Trận đấu đang diễn ra Benevento thể hiện phong độ ấn tượng trước chuyến làm khách trên sân Frosinone, trong khi thành tích đối đầu giữa hai đội đang ở thế cân bằng tuyệt đối.

Frosinone 0 - 0 Benevento Hiệp 1 — phút 9' 9' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Frosinone tiếp đón Benevento.

Cập nhật lúc 20:18 02/10/2026

Benevento chuẩn bị bước vào chuyến hành quân đầy thử thách với điểm tựa lớn từ bản lĩnh thi đấu xa nhà đầy ấn tượng. Màn chạm trán giữa Frosinone và Benevento diễn ra vào lúc 20h00 ngày 02/10/2026 hứa hẹn mang đến diễn biến giằng co khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì mạch trận tích cực.

Sự ổn định và phong độ của hai đội

Đội khách Benevento đang thể hiện sự tập trung cao độ cùng chuỗi phong độ ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng liên tiếp sau khi có 1 trận hòa, cho thấy khả năng duy trì nhịp độ thi đấu liền mạch và sự chắc chắn nơi từng tuyến.

Ở chiều ngược lại, Frosinone cũng sở hữu phong độ khởi sắc không kém. Xét trong 5 lần ra sân gần nhất, đội chủ nhà đã giành 2 chiến thắng, chia điểm 2 trận và nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, 2 chiến thắng của Frosinone đều đến từ 2 trận đấu gần đây nhất, tạo đà tâm lý vững vàng trước màn tiếp đón Benevento.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Thành tích chạm trán giữa Frosinone và Benevento trong quá khứ phản ánh sự kịch tính và tương quan lực lượng ngang ngửa. Thống kê qua 5 lần đối đầu gần nhất ghi nhận mỗi bên đều có 2 lần ca khúc khải hoàn, bên cạnh 1 trận đấu kết thúc với kết quả hòa.

Sự cân bằng này cho thấy hai câu lạc bộ đều quá hiểu lối chơi của nhau, khiến mỗi cuộc chạm trán luôn trở thành màn so tài chặt chẽ. Lợi thế sân bãi của Frosinone sẽ là bài toán kiểm định năng lực thực sự cho bản lĩnh sân khách mà Benevento đang nắm giữ.

Toan tính chiến thuật và thế trận

Với phong độ đang lên của đôi bên, thế trận dự kiến sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải nhằm ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự. Cả Frosinone lẫn Benevento đều có xu hướng chắt chiu từng cơ hội từ các tình huống cố định cũng như chuyển trạng thái nhanh.

Benevento có cơ sở để tự tin triển khai thế trận phòng ngự chủ động, tận dụng sự gắn kết trong các pha phản công. Trong khi đó, Frosinone cần duy trì sự tập trung cao độ nếu muốn xuyên phá hàng thủ đối phương để tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Frosinone · 2 thắng 1 hòa Benevento · 2 thắng Frosinone 2 - 2 Benevento Hòa Frosinone 0 - 1 Benevento BEN Frosinone 1 - 0 Benevento FRO Benevento 2 - 1 Frosinone BEN Frosinone 2 - 0 Benevento FRO

Frosinone 5 trận gần nhất T H T H T 5 Trận 2-2-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 5 Thủng lưới Benevento 5 trận gần nhất T T B H B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới