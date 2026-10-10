TRỰC TIẾP Trực tiếp FSV Mainz 05 vs Bayer Leverkusen: Đội hình xuất phát Cùng giành được 7 điểm và đang duy trì phong độ ấn tượng, FSV Mainz 05 cùng Bayer Leverkusen hứa hẹn tạo nên màn so tài đầy kịch tính vào 20:30 ngày 10/10.

FSV Mainz 05 vs Bayer Leverkusen SẮP BẮT ĐẦU • 20:30 20:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của FSV Mainz 05 và Bayer Leverkusen đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:30.

Cập nhật lúc 20:03 10/10/2026

Đội hình chính thức FSV Mainz 05 Sơ đồ · HLV U. Fischer Bayer Leverkusen Sơ đồ · HLV Carles Martínez 1 A. Schwolow 6 K. Sano 48 K. Potulski 4 S. Posch 2 P. Mwene 5 E. Martel 3 F. Gruber 19 A. Caci 23 S. Becker 9 P. Tietz 10 N. Amiri 12 E. Tapsoba 8 R. Andrich 19 M. Diaby 24 Aleix García 3 Miguel Gutiérrez 30 I. Maza 2 F. Medina 9 Afonso Moreira 4 J. Quansah 14 P. Schick 1 M. Flekken Dự bị FSV Mainz 05 16 S. Bell 21 D. da Costa 17 B. Hollerbach 24 S. Kawasaki 40 M. Kinzig 11 Königsdörffer 7 Lee Jae-Sung 15 L. Maloney 47 R. Nakuzola Bayer Leverkusen 10 M. Tillman 11 M. Terrier 23 N. Tella 17 Lucas Vázquez 7 J. Hofmann 6 E. Fernández 22 V. Boniface 28 J. Blaswich 5 L. Badé Cập nhật đội hình lúc 20:03 10/10/2026

Cuộc so tài giữa FSV Mainz 05 và Bayer Leverkusen diễn ra vào lúc 20:30 ngày 10/10/2026 trên sân vận động MEWA Arena chứng kiến màn chạm trán đầy duyên nợ giữa hai câu lạc bộ đang đạt điểm rơi phong độ rất cao. Cả hai đội bóng hiện sở hữu cùng 7 điểm và chia nhau hai vị trí thứ 6 và thứ 7, khiến 90 phút sắp tới trở thành bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của đôi bên.

Tương quan phong độ cân bằng của hai câu lạc bộ

Bước vào trận đấu này, cả chủ nhà lẫn đội khách đều duy trì được sự tự tin lớn nhờ chuỗi màn trình diễn tích cực trong các lần ra sân gần đây. FSV Mainz 05 đang cho thấy lối chơi chặt chẽ và ổn định khi giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 4 trận đấu gần nhất. Tính từ trận gần nhất trở về trước, đội chủ sân MEWA Arena lần lượt trải qua 1 trận hòa, 1 chiến thắng, 1 trận thua và 1 trận thắng.

Bên kia chiến tuyến, Bayer Leverkusen cũng sở hữu thông số phong độ tương đồng. Đại diện này mang về 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận trong 4 trận vừa qua. Thứ tự kết quả từ gần nhất đến xa hơn của đội khách lần lượt là 1 thất bại, 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 chiến thắng. Sự cân bằng về mặt phong độ giúp cuộc đọ sức giữa hai đội trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Dù có phong độ tương đương ở thời điểm hiện tại, lịch sử chạm trán trực tiếp lại ghi nhận ưu thế vượt trội dành cho Bayer Leverkusen. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên, Bayer Leverkusen áp đảo với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi FSV Mainz 05 chưa có được lần ca khúc khải hoàn nào.

Thống kê đối đầu áp đảo rõ ràng mang lại sự tự tin rất lớn cho Bayer Leverkusen trong chuyến làm khách lần này. Tuy nhiên, việc FSV Mainz 05 giữ được kết quả hòa ở 2 trong 5 trận đấu đó cho thấy họ không hoàn toàn lép vế và hoàn toàn có khả năng tạo ra sự phản kháng quyết liệt khi được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Điểm tựa MEWA Arena và toan tính chiến thuật

Bayer Leverkusen đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 nhờ các chỉ số phụ tốt hơn, trong khi FSV Mainz 05 bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 7 với cùng 7 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc chạm trán trực tiếp trên sân MEWA Arena trở thành cơ hội để một trong hai đội bứt lên.

Với lợi thế sân bãi cùng tâm lý hưng phấn, FSV Mainz 05 nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai thế trận phòng ngự chủ động nhằm hóa giải sức ép từ đối thủ. Về phía Bayer Leverkusen, bản lĩnh trong những lần đối đầu quá khứ sẽ là điểm tựa để họ tìm kiếm phương án xuyên phá hàng thủ đối phương. Trận đấu hứa hẹn diễn ra với tốc độ cao, giằng co từng mét vuông sân khi đôi bên đều đang có phong độ tốt và khát khao giành trọn niềm vui.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FSV Mainz 05 · 0 thắng 2 hòa Bayer Leverkusen · 3 thắng Bayer Leverkusen 1 - 1 FSV Mainz 05 Hòa FSV Mainz 05 3 - 4 Bayer Leverkusen BL FSV Mainz 05 2 - 2 Bayer Leverkusen Hòa Bayer Leverkusen 1 - 0 FSV Mainz 05 BL Bayer Leverkusen 2 - 1 FSV Mainz 05 BL

FSV Mainz 05 5 trận gần nhất T T B T H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 6 Thủng lưới Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T T H T B 4 Trận 2-1-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 2 Bayern München 4 3 1 0 +12 10 T T H T 3 SC Freiburg 4 3 1 0 +9 10 H T T T … 5 FC Augsburg 4 2 1 1 +5 7 B H T T 6 Bayer Leverkusen 4 2 1 1 +5 7 T H T B 7 FSV Mainz 05 4 2 1 1 +4 7 T B T H 8 SV Elversberg 4 2 1 1 +1 7 H B T T …

Tình hình lực lượng FSV Mainz 05 ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) ✚ R. Zentner (Hand Injury) ✚ P. Nebel (Muscle Injury) ✚ O. Ruoppi (Knee Injury) ✚ S. Widmer (Knee Injury) ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) Bayer Leverkusen ✚ M. Culbreath (Foot Injury) ✚ G. Doue (Calf Injury) ✚ C. Kofane (Muscle Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ M. Culbreath (Foot Injury) ✚ G. Doue (Calf Injury) ✚ C. Kofane (Muscle Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness)