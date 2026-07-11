TRỰC TIẾP Trực tiếp FSV Mainz 05 vs Bayern München: Trận đấu đang diễn ra FSV Mainz 05 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 10 điểm. Trận tiếp Bayern München lúc 21h30 ngày 07/11/2026 trên sân MEWA Arena.

FSV Mainz 05 0 - 0 Bayern München Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu FSV Mainz 05 tiếp đón Bayern München.

Cập nhật lúc 21:39 07/11/2026

Đội hình chính thức FSV Mainz 05 Sơ đồ 3-5-2 · HLV U. Fischer Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany 27 R. Zentner 21 D. da Costa 3 F. Gruber 48 K. Potulski 19 A. Caci 7 Lee Jae-Sung 6 K. Sano 10 N. Amiri 30 S. Widmer 23 S. Becker 11 Königsdörffer 1 M. Neuer 27 K. Laimer 2 D. Upamecano 4 J. Tah 44 J. Stanišić 6 J. Kimmich 45 A. Pavlović 17 M. Olise 11 N. Brown 42 L. Karl 9 H. Kane Dự bị FSV Mainz 05 9 P. Tietz 16 S. Bell 17 B. Hollerbach 24 S. Kawasaki 15 L. Maloney 5 E. Martel 47 R. Nakuzola 8 P. Nebel 1 A. Schwolow Bayern München 40 J. Urbig 26 S. Ulreich 3 Kim Min-Jae 21 H. Ito 19 A. Davies 23 S. Boey 8 T. Bischof 46 T. Binder Cập nhật đội hình lúc 21:02 07/11/2026

FSV Mainz 05 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 10 điểm. Họ sẽ có phép thử lớn khi tiếp đội đầu bảng Bayern München trên sân MEWA Arena, lúc 21h30 ngày 07/11/2026.

Mainz muốn tận dụng sân nhà để bám sát nhóm trên

Với 10 điểm, FSV Mainz 05 đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trận gặp Bayern München là cơ hội để đội chủ nhà tạo bước tiến trong nhóm bám đuổi, dù đối thủ đang có phong độ vượt trội.

Phong độ gần đây của Mainz chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận, trong đó chiến thắng duy nhất đến ở trận thứ tư tính từ hiện tại trở về trước. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng cần sự chắc chắn hơn ở cả hai đầu sân.

Bayern München giữ vững vị trí dẫn đầu

Bayern München đứng hạng 1 với 18 điểm, hơn Mainz 8 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và hòa 2 trận, không để thua trận nào.

Đây là chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định của đội đầu bảng. Dù vậy, hai trận hòa trong chuỗi này cũng cho thấy Bayern München chưa phải lúc nào cũng giành trọn điểm trước các đối thủ chơi chặt chẽ.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern München thắng 3 trận, trong khi FSV Mainz 05 thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Lịch sử đối đầu vì thế nghiêng về đội khách, song Mainz vẫn từng giành được kết quả tích cực trước đối thủ này.

Điều đó giúp đội chủ nhà có thêm niềm tin trước giờ bóng lăn, nhất là khi họ thi đấu trên sân quen thuộc.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khoảng cách 8 điểm và chênh lệch phong độ đặt Mainz vào thế khó. Để gây áp lực lên Bayern München, đội chủ nhà cần thi đấu kỷ luật, hạn chế sai sót và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà.

Ngược lại, Bayern München đến MEWA Arena với tâm thế của đội dẫn đầu. Việc duy trì sự ổn định và kiểm soát nhịp độ trận đấu sẽ là yếu tố quan trọng để họ tiếp tục giữ khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Bayern München đang có lợi thế rõ ràng. Tuy nhiên, FSV Mainz 05 có động lực lớn khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn đối đầu hấp dẫn giữa đội dẫn đầu ổn định và chủ nhà muốn tìm kết quả bứt phá.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FSV Mainz 05 · 1 thắng 1 hòa Bayern München · 3 thắng FSV Mainz 05 3 - 4 Bayern München BM Bayern München 2 - 2 FSV Mainz 05 Hòa Bayern München 3 - 0 FSV Mainz 05 BM FSV Mainz 05 2 - 1 Bayern München FM0 FSV Mainz 05 0 - 4 Bayern München BM

FSV Mainz 05 5 trận gần nhất B B B T B 8 Trận 3-1-4 T-H-B 17 Ghi (TB 2.1) 17 Thủng lưới Bayern München 5 trận gần nhất T H T T H 8 Trận 5-3-0 T-H-B 27 Ghi (TB 3.4) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 8 5 3 0 +19 18 H T T H T 2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 +8 18 H T H H T 3 SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16 T B B T H … 9 Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 -5 11 T B T B H 10 FSV Mainz 05 8 3 1 4 0 10 B B T B T 11 FC Augsburg 8 2 3 3 +3 9 B H B H B …