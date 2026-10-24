TRỰC TIẾP Trực tiếp FSV Mainz 05 vs Werder Bremen: FSV Mainz 05 rút ngắn cách biệt 2-3 FSV Mainz 05 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 10 điểm, và sẽ tiếp đón Werder Bremen trên sân MEWA Arena lúc 20:30 ngày 24/10/2026.

FSV Mainz 05 2 - 3 Werder Bremen Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FSV Mainz 05 2 - 3 Werder Bremen.

88' Thẻ vàng Phút 88': Benedict Hollerbach (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

85' FSV Mainz 05 ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 67% - 33% Werder Bremen, dứt điểm 18 - 14 (trúng đích 8 - 8), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 6 - 6.

85' Thay người Phút 85' (FSV Mainz 05): Benedict Hollerbach vào sân thay Sheraldo Becker.

85' Thay người Phút 85' (FSV Mainz 05): Paul Nebel vào sân thay Danny da Costa.

81' Thay người Phút 81' (Werder Bremen): Cédric Itten vào sân thay Niclas Füllkrug.

75' Thay người Phút 75' (FSV Mainz 05): Ransford Königsdörffer vào sân thay Lee Jae-Sung.

75' Thay người Phút 75' (FSV Mainz 05): Silvan Widmer vào sân thay Anthony Caci.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FSV Mainz 05 49% - 51% Werder Bremen, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 6 - 7), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 5 - 4.

72' Thay người Phút 72' (Werder Bremen): Eren Dinkci vào sân thay Iván San José Cantalejo.

69' Thẻ vàng Phút 69': Phillipp Mwene (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

63' BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (2-3) Phút 63': Lee Jae-Sung (FSV Mainz 05) lập công (kiến tạo: Anthony Caci). Tỷ số: 2 - 3.

61' BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-3) Phút 61': Ludovit Reis (Werder Bremen) lập công (kiến tạo: Marco Grüll). Tỷ số: 1 - 3.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FSV Mainz 05 46% - 54% Werder Bremen, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 5 - 3.

59' Thay người Phút 59' (Werder Bremen): Oskar Wójcik vào sân thay Mitchell Weiser.

48' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 42% - 58% Werder Bremen, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 4 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Werder Bremen): Mick Schmetgens vào sân thay Olivier Deman.

38' Thẻ vàng Phút 38': Ludovit Reis (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 34% - 66% Werder Bremen, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 4 - 2.

33' BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (1-2) Phút 33': Anthony Caci (FSV Mainz 05) lập công (kiến tạo: Sheraldo Becker). Tỷ số: 1 - 2.

25' BÀN THẮNG! Werder Bremen (0-2) Phút 25': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

24' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 32% - 68% Werder Bremen, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 2.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: FSV Mainz 05 47% - 53% Werder Bremen, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

7' BÀN THẮNG! Werder Bremen (0-1) Phút 7': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu FSV Mainz 05 tiếp đón Werder Bremen.

Cập nhật lúc 22:21 24/10/2026

Đội hình chính thức FSV Mainz 05 Sơ đồ 3-5-2 · HLV U. Fischer Werder Bremen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Thioune 1 A. Schwolow 21 D. da Costa 4 S. Posch 48 K. Potulski 19 A. Caci 10 N. Amiri 6 K. Sano 7 Lee Jae-Sung 2 P. Mwene 9 P. Tietz 23 S. Becker 1 K. Hein 13 Arthur 5 A. Pieper 32 M. Friedl 2 O. Deman 15 L. Reis 44 Y. Regeer 8 M. Weiser 20 Chuky San José 17 M. Grüll 10 N. Füllkrug Dự bị FSV Mainz 05 17 B. Hollerbach 40 M. Kinzig 11 Königsdörffer 15 L. Maloney 3 F. Gruber 5 E. Martel 47 R. Nakuzola 8 P. Nebel 30 S. Widmer Werder Bremen 18 E. Dinkçi 38 Erevbenagie 26 C. Itten 14 S. Lynen 19 K. Quetant 30 A. Schlager 33 Mick Schmetgens 23 Dariusz Stalmach 3 O. Wójcik Cập nhật đội hình lúc 20:02 24/10/2026

FSV Mainz 05 Thống kê Werder Bremen 67% Kiểm soát bóng 33% 18 Dứt điểm 14 8 Trúng đích 8 5 Phạt góc 3 6 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0 6 Thủ môn cứu thua 6

FSV Mainz 05 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng này đứng hạng 5 với 10 điểm và có cơ hội củng cố vị trí khi tiếp Werder Bremen trên sân MEWA Arena lúc 20:30 ngày 24/10/2026. Đối thủ hiện xếp hạng 8 với 9 điểm, chỉ kém đúng một điểm.

Mainz 05 bám sát nhóm dự cúp châu lục

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất nhỏ. Mainz 05 hơn Werder Bremen 3 bậc nhưng chỉ hơn 1 điểm. Vì vậy trận đấu này có thể làm thay đổi bức tranh nửa trên bảng xếp hạng.

Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để giữ vững vị trí trong nhóm đầu. Với đội khách, một kết quả tích cực sẽ giúp họ rút ngắn khoảng cách với nhóm trên.

Phong độ: Mainz 05 nhỉnh hơn về sự ổn định

Mainz 05 thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng ở trận mới nhất. Chuỗi kết quả cho thấy đội bóng này chưa thật sự ổn định, nhưng họ vẫn thắng nhiều hơn thua và giữ được vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Werder Bremen có 5 trận gần nhất với 1 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua. Họ hòa trong hai trận gần nhất, nên khả năng cầm hòa khá tốt. Tuy nhiên, việc khó chuyển những trận hòa thành chiến thắng khiến họ chưa thể bứt lên.

Thế đối đầu nghiêng về Werder Bremen

Lịch sử đối đầu là điểm đáng chú ý nhất đối với đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Werder Bremen thắng 3 trận, Mainz 05 thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận.

Ưu thế này mang lại cho Werder Bremen sự tự tin khi làm khách. Ngược lại, Mainz 05 cần phá vỡ thế bất lợi ngay trên sân nhà để chứng minh tham vọng của mình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Mainz 05 sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà và chuỗi kết quả khả quan để chủ động tạo thế trận. Việc giành chiến thắng ở trận gần nhất là nền tảng tinh thần quan trọng cho họ.

Werder Bremen nhiều khả năng sẽ chơi chắc chắn, giữ sự kỷ luật và chờ cơ hội. Đội khách đã quen với những trận đấu sít sao nên có thể kéo trận đấu vào thế giằng co. Nếu Mainz 05 không sớm mở tỷ số, áp lực có thể dồn về phía đội chủ nhà.

Nhận định

Mainz 05 có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và sân nhà. Werder Bremen lại có thế đối đầu tốt cùng khả năng giữ nhịp độ chắc chắn. Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và sự tập trung có thể quyết định kết quả.

Với khoảng cách chỉ một điểm giữa hai đội, mỗi bên đều có lý do để chơi hết mình. Trận đấu này vì thế là một điểm nóng đáng theo dõi trong cuộc đua nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FSV Mainz 05 · 1 thắng 1 hòa Werder Bremen · 3 thắng Werder Bremen 0 - 2 FSV Mainz 05 FM0 FSV Mainz 05 1 - 1 Werder Bremen Hòa Werder Bremen 1 - 0 FSV Mainz 05 WB FSV Mainz 05 1 - 2 Werder Bremen WB FSV Mainz 05 0 - 1 Werder Bremen WB

FSV Mainz 05 5 trận gần nhất T B T T B 6 Trận 3-1-2 T-H-B 14 Ghi (TB 2.3) 10 Thủng lưới Werder Bremen 5 trận gần nhất H H B T H 6 Trận 2-3-1 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 +7 14 H H T T T 3 SC Freiburg 6 4 1 1 +9 13 B T H T T 4 Bayer Leverkusen 6 4 1 1 +7 13 T T T H T 5 FSV Mainz 05 6 3 1 2 +4 10 T B T B T 6 SV Elversberg 6 3 1 2 +1 10 T B H B T 7 RB Leipzig 6 3 0 3 +5 9 B T B T B 8 Werder Bremen 6 2 3 1 0 9 H H T H T 9 Hamburger SV 6 3 0 3 -9 9 T T T B B …

Tình hình lực lượng FSV Mainz 05 ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) ✚ O. Ruoppi (Knee Injury) ✚ R. Zentner (Hand Injury) ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) ✚ O. Ruoppi (Knee Injury) ✚ R. Zentner (Hand Injury) Werder Bremen ✚ F. Agu (Calf Injury) ✚ S. Alvero (Calf Injury) ✚ S. Musah (Muscle Injury) ✚ M. N'Diaye (Groin Injury) ✚ J. Njinmah (Thigh Injury) ✚ J. Stage (Muscle Injury) ✚ N. Stark (Muscle Injury) ✚ K. Topp (Knee Injury)