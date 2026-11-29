TRỰC TIẾP Trực tiếp Fulham vs Bournemouth: Fulham gỡ hòa 1-1 Bournemouth đang thắng liên tiếp 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận trên sân của Fulham. Trận đấu diễn ra lúc 21h05 ngày 29/11/2026 tại Craven Cottage, nơi chủ nhà đang cần tìm lại cảm giác chiến thắng.

Fulham 1 - 1 Bournemouth Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Fulham 1 - 1 Bournemouth.

41' Thẻ vàng Phút 41': Ryan Sessegnon (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Thẻ vàng Phút 38': Shea Charles (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Fulham 54% - 46% Bournemouth, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 6.

31' Thẻ vàng Phút 31': Tyler Adams (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

28' BÀN THẮNG! Fulham (1-1) Phút 28': Rodrigo Muniz (Fulham) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Fulham 49% - 51% Bournemouth, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

21' BÀN THẮNG! Bournemouth (0-1) Phút 21': Marcus Tavernier (Bournemouth) lập công (kiến tạo: Francisco Evanilson). Tỷ số: 0 - 1.

12' Bournemouth ép sân Cầm bóng: Fulham 29% - 71% Bournemouth, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Fulham tiếp đón Bournemouth.

Cập nhật lúc 21:51 29/11/2026

Đội hình chính thức Fulham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa Bournemouth Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose 1 B. Leno 2 K. Tete 22 Affengruber 3 C. Bassey 30 R. Sessegnon 16 S. Berge 19 S. Charles 7 Gonzalo García 24 Joshua King 17 A. Iwobi 9 Rodrigo Muniz 1 Đ. Petrović 15 A. Smith 5 J. Hill 14 António Silva 3 A. Truffert 12 T. Adams 10 R. Christie 37 Rayan 22 E. Kroupi 16 M. Tavernier 9 Evanilson Dự bị Fulham 20 Manuel Ángel 15 H. Larsson 10 T. Cairney 33 A. Robinson 4 Jorge Cuenca 21 T. Castagne 8 César Palacios 11 Kevin 37 Dino Kaiser Bournemouth 30 Á. Rodríguez 20 Di Gregorio 6 J. Soler 18 B. Diakité 4 L. Cook 7 D. Brooks 8 A. Scott 19 J. Kluivert 21 A. Adli Cập nhật đội hình lúc 20:40 29/11/2026

Fulham Thống kê Bournemouth 54% Kiểm soát bóng 46% 3 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 0 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 0

Bournemouth bước vào chuyến làm khách trên sân Craven Cottage với phong độ rất cao: thắng cả 5 trận gần nhất. Đội khách muốn kéo dài mạch trận này khi gặp Fulham vào lúc 21h05 ngày 29/11/2026. Về phía chủ nhà, đây là cơ hội để chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định và cải thiện hình ảnh trước khán giả nhà.

Bournemouth giữ phong độ hoàn hảo

Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp là con số nổi bật nhất của Bournemouth trước trận đấu. Mạch kết quả này giúp đội khách có tinh thần rất tốt và niềm tin lớn vào cách chơi đang áp dụng.

Trên bảng xếp hạng, Bournemouth hiện đứng thứ 7 với 18 điểm. Vị trí này phản ánh một giai đoạn thi đấu ổn định, và việc nối dài chuỗi thắng sẽ giúp họ củng cố thêm vị thế.

Fulham thiếu sự ổn định

Ngược lại, Fulham đang trải qua giai đoạn kém thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Chiến thắng duy nhất đã đến từ trận cũ nhất trong chuỗi này, còn 3 trận gần đây nhất đều khép lại với kết quả hòa.

Fulham đang đứng thứ 17 với 11 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 10 bậc xếp hạng và 7 điểm, cho thấy cuộc gặp này đặt một đội đang đi lên cạnh một đội đang cần bứt phá.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bournemouth thắng 3 trận, Fulham thắng 1 trận và 1 trận còn lại kết thúc với kết quả hòa. Thành tích này cho thấy Bournemouth đang chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây.

Dù vậy, một trận thắng và một trận hòa trong 5 lần đối đầu cũng cho thấy Fulham hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ khi thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Fulham, bài toán lớn nhất là biến những trận hòa liên tiếp thành chiến thắng. Chuỗi 3 trận hòa gần nhất cho thấy đội chủ nhà đủ khả năng cầm hòa đối thủ, nhưng chưa tìm được khoảnh khắc quyết định để giành trọn 3 điểm. Craven Cottage là nơi họ cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo bước ngoặt.

Với Bournemouth, thử thách là duy trì sự tập trung và nhịp độ đã giúp họ thắng 5 trận liên tiếp. Đội khách mang theo phong độ vượt trội cùng lợi thế đối đầu gần đây, nhưng chuỗi thắng dài luôn đi kèm áp lực phải giữ vững thành quả.

Nhận định

Xét phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Bournemouth đang là đội có nhiều yếu tố thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Fulham thi đấu trên sân nhà và rất cần một kết quả tích cực để thay đổi tình hình. Cuộc đối đầu này hứa hẹn là phép thử cho khả năng tiếp tục bay cao của đội khách trước một chủ nhà đang khao khát lấy lại niềm vui chiến thắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fulham · 1 thắng 1 hòa Bournemouth · 3 thắng Fulham 0 - 1 Bournemouth BOU Bournemouth 3 - 1 Fulham BOU Bournemouth 1 - 0 Fulham BOU Fulham 2 - 2 Bournemouth Hòa Fulham 3 - 1 Bournemouth FUL

Fulham 5 trận gần nhất H H H B T 11 Trận 2-5-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.0) 13 Thủng lưới Bournemouth 5 trận gần nhất T T T T T 11 Trận 5-3-3 T-H-B 18 Ghi (TB 1.6) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 11 9 1 1 +10 28 H T T T T 2 Brighton 11 7 1 3 +17 22 B T T B T 3 Manchester City 11 7 1 3 +8 22 H B B B T … 6 Leeds 12 5 5 2 +8 20 T T T B H 7 Bournemouth 11 5 3 3 +4 18 T T T T T 8 Chelsea 12 5 1 6 -1 16 B B B T B … 16 Coventry 12 4 0 8 -11 12 B T B T B 17 Fulham 11 2 5 4 -2 11 H H H T T 18 Sunderland 11 2 3 6 -9 9 H T B H B …

Tình hình lực lượng Fulham ✚ J. Andersen (Inactive) ✚ O. Bobb (Injury) ✚ B. Lecomte (Achilles Tendon Injury) ✚ E. Smith Rowe (Injury) Bournemouth ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ J. Sanchez (Ankle Injury) ✚ A. Toth (Muscle Injury) ✚ B. Gannon-Doak (Illness) ✚ E. J. Kroupi (Illness)