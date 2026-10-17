TRỰC TIẾP Trực tiếp Fulham vs Hull City: Trận đấu đang diễn ra Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 9 điểm, và sẽ đến Craven Cottage làm khách của Fulham, đội đứng hạng 20, lúc 21:00 ngày 17/10/2026.

Fulham 0 - 0 Hull City Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Fulham tiếp đón Hull City.

Cập nhật lúc 21:11 17/10/2026

Đội hình chính thức Fulham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa Hull City Sơ đồ 5-4-1 · HLV S. Jakirović 1 B. Leno 21 T. Castagne 22 Affengruber 3 C. Bassey 33 A. Robinson 16 S. Berge 19 S. Charles 14 Oscar Bobb 24 Joshua King 17 A. Iwobi 7 Gonzalo García 19 K. Tzolakis 2 L. Coyle 6 S. Ajayi 15 J. Egan 22 L. Herrington 18 Norton-Cuffy 10 M. Belloumi 25 M. Crooks 27 R. Slater 7 S. Thomas 9 O. McBurnie Dự bị Fulham 9 Rodrigo Muniz 11 Kevin 20 Manuel Ángel 10 T. Cairney 8 César Palacios 23 B. Lecomte 2 K. Tete 5 J. Andersen 30 R. Sessegnon Hull City 5 H. Morita 17 P. McNair 3 R. Giles 47 R. Vaz 12 D. Phillips 11 J. Gelhardt 14 Hjertø-Dahl 42 T. Iroegbunam 21 E. Stroud Cập nhật đội hình lúc 20:32 17/10/2026

Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 9 điểm. Họ sẽ làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham, đội đang xếp hạng 20 với 2 điểm, vào lúc 21:00 ngày 17/10/2026. Hai đội đang ở hai đầu bảng xếp hạng nên trận đấu có sức hút riêng.

Hull City bám sát nhóm dự cúp châu lục

Hạng 8 cùng 9 điểm là vị trí đáng chú ý của Hull City, đặc biệt khi khoảng cách với nhóm dẫn đầu không còn lớn. Với đội khách, chuyến làm khách ở Craven Cottage là cơ hội để củng cố vị thế trong nhóm cạnh tranh phía trên.

Tuy vậy, phong độ gần đây của Hull City chưa thật sự ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, họ hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Điểm tích lũy trên bảng xếp hạng vì thế phản ánh một đội bóng khó bị đánh bại hơn là một đội thắng áp đảo.

Fulham tìm lại sự ổn định ở hạng 20

Fulham đang ở vị trí khó khăn khi xếp hạng 20 với 2 điểm, kém Hull City 7 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại, trong khi trước đó là một trận hòa.

Dù vậy, chuỗi kết quả cho thấy Fulham không hoàn toàn mất phương hướng. Đội bóng thành London từng có một chiến thắng và hai trận hòa xen kẽ trong chuỗi này. Điều họ cần là sự liền mạch về kết quả để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu nghiêng về Fulham

Lịch sử đối đầu là điểm tựa tinh thần lớn nhất của đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fulham thắng 4 lần, không hòa lần nào và chỉ thua 1 lần trước Hull City. Đây là tỷ lệ chiến thắng cao, cho thấy Fulham thường xử lý tốt đối thủ này.

Ngược lại, Hull City cần chứng minh rằng thế đối đầu trong quá khứ không còn ảnh hưởng đến họ. Ở thời điểm hiện tại, đội khách là bên có thứ hạng và điểm số tốt hơn hẳn.

Điểm then chốt của trận đấu

Có hai yếu tố đáng chú ý. Thứ nhất là tâm lý của Fulham khi thi đấu trên sân nhà, nơi họ cần một kết quả tích cực để rời vị trí hiện tại. Thứ hai là khả năng giữ kỷ luật của Hull City, đội đã hòa 3 trong 5 trận gần nhất và thường không để thua đậm.

Nếu Fulham tận dụng được lợi thế đối đầu và sân nhà, họ có thể gây khó khăn cho đội khách. Ngược lại, nếu Hull City giữ được sự chắc chắn, họ hoàn toàn có thể mang về điểm số để duy trì vị trí hạng 8.

Nhận định

Hull City chiếm ưu thế về vị trí và điểm số, nhưng phong độ không có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất khiến họ chưa thể yên tâm. Fulham sở hữu thế đối đầu rất tốt, song đang cần lấy lại sự ổn định ở cuối bảng. Đây là trận đấu của hai đội có nhu cầu điểm số khác nhau, và kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát nhịp độ ở Craven Cottage.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fulham · 4 thắng 0 hòa Hull City · 1 thắng Hull City 0 - 2 Fulham FUL Hull City 0 - 1 Fulham FUL Fulham 2 - 0 Hull City FUL Hull City 0 - 1 Fulham FUL Fulham 0 - 3 Hull City HC

Fulham 5 trận gần nhất B H T H B 6 Trận 0-2-4 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới Hull City 5 trận gần nhất H B H B H 6 Trận 2-3-1 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 6 6 0 0 +11 18 T T T T T 2 Arsenal 6 5 0 1 +5 15 T B T T T 3 Brighton 6 4 1 1 +13 13 T T T H B … 7 Leeds 6 2 3 1 +3 9 B H T H H 8 Hull City 6 2 3 1 +2 9 H B H H T 9 Liverpool 6 2 3 1 0 9 B T H T H … 19 Tottenham 6 0 3 3 -6 3 H B H H B 20 Fulham 6 0 2 4 -4 2 B H H B B

Tình hình lực lượng Fulham ✚ T. Cairney (Knee Injury) ✚ H. Larsson (Groin Injury) ✚ T. Cairney (Knee Injury) ✚ H. Larsson (Groin Injury) Hull City ✚ I. Ansah (Back Injury) ✚ J. Butland (Arm Injury) ✚ M. Cho (Muscle Injury) ✚ L. Gourna-Douath (Calf Injury) ✚ D. Gyabi (Groin Injury) ✚ C. Hughes (Groin Injury) ✚ E. Matazo (Knee Injury) ✚ N. Mendy (Groin Injury)