TRỰC TIẾP Trực tiếp Fulham vs Manchester United: Fulham mở tỷ số Manchester United nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân tới sân Craven Cottage của Fulham, đội bóng hiện xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng với 1 điểm.

Fulham 1 - 0 Manchester United Hiệp 2 — phút 89' 89' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Fulham 1 - 0 Manchester United.

87' Manchester United ép sân Cầm bóng: Fulham 44% - 56% Manchester United, dứt điểm 12 - 25 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 3 - 11; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 5 - 6.

85' Thẻ vàng Phút 85': Rodrigo Muniz (Fulham) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

84' Thay người Phút 84' (Manchester United): Patrick Dorgu vào sân thay Luke Shaw.

80' Thay người Phút 80' (Fulham): Rodrigo Muniz vào sân thay Gonzalo García.

80' Thay người Phút 80' (Fulham): Joachim Andersen vào sân thay Josh King.

80' Thay người Phút 80' (Manchester United): Mason Mount vào sân thay Kobbie Mainoo.

77' Thay người Phút 77' (Fulham): Hugo Larsson vào sân thay Sander Berge.

77' Thay người Phút 77' (Manchester United): Joshua Zirkzee vào sân thay Marcus Rashford.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Fulham 47% - 53% Manchester United, dứt điểm 11 - 20 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 3 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 3 - 5.

71' Thay người Phút 71' (Fulham): Kevin Santos Lopes de Macedo vào sân thay Oscar Bobb.

71' Thay người Phút 71' (Fulham): Cesar Palacios Perez vào sân thay Alex Iwobi.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Fulham 48% - 52% Manchester United, dứt điểm 10 - 17 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 4.

63' BÀN THẮNG! Fulham (1-0) Phút 63': Lisandro Martínez (Manchester United) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Fulham 44% - 56% Manchester United, dứt điểm 9 - 17 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 4.

50' Thẻ vàng Phút 50': Timothy Castagne (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thẻ vàng Phút 45': Josh King (Fulham) nhận thẻ vàng.

39' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Fulham 46% - 54% Manchester United, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 3.

25' Manchester United ép sân Cầm bóng: Fulham 49% - 51% Manchester United, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

13' Fulham ép sân Cầm bóng: Fulham 60% - 40% Manchester United, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Fulham tiếp đón Manchester United.

Cập nhật lúc 00:14 21/09/2026

Đội hình chính thức Fulham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa Manchester United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick 1 B. Leno 21 T. Castagne 22 Affengruber 3 C. Bassey 33 A. Robinson 16 S. Berge 19 S. Charles 14 Oscar Bobb 24 Joshua King 17 A. Iwobi 7 Gonzalo García 1 S. Lammens 2 Diogo Dalot 5 H. Maguire 6 Lisandro Martínez 23 L. Shaw 18 Y. Tielemans 37 K. Mainoo 19 B. Mbeumo 8 Bruno Fernandes 9 M. Rashford 10 Matheus Cunha Dự bị Fulham 32 E. Smith Rowe 30 R. Sessegnon 11 Kevin 8 César Palacios 9 Rodrigo Muniz 20 Manuel Ángel 23 B. Lecomte 15 H. Larsson 5 J. Andersen Manchester United 11 J. Zirkzee 20 C. Baleba 12 K. Darlow 13 P. Dorgu 31 S. Lacey 3 N. Mazraoui 7 M. Mount 17 Andrey Santos 15 L. Yoro Cập nhật đội hình lúc 22:04 20/09/2026

Fulham Thống kê Manchester United 44% Kiểm soát bóng 56% 12 Dứt điểm 25 6 Trúng đích 5 3 Phạt góc 11 7 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 6

Manchester United đang hướng trọn sự tập trung vào mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách tại sân Craven Cottage của Fulham vào lúc 22h30 ngày 20/09/2026. Dù đang đứng ở nửa dưới bảng thứ bậc, khoảng cách điểm số giữa các đội bóng ở giai đoạn này chưa quá lớn, mở ra cơ hội bứt phá rõ rệt cho đại diện thành Manchester nếu họ giành trọn vẹn điểm số trên sân khách.

Vị thế bảng xếp hạng và bối cảnh hai câu lạc bộ

Bước vào cuộc so tài này, Manchester United đang tạm đứng ở vị trí thứ 13 với 4 điểm tích lũy được. Dù khởi đầu chưa thực sự bùng nổ, tham vọng cạnh tranh vị trí trong nhóm tham dự đấu trường châu Âu của thầy trò đội khách vẫn là động lực then chốt cho toàn bộ hệ thống vận hành.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Fulham đang trải qua giai đoạn đầy chông gai khi xếp ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Áp lực đè nặng lên đại diện thành London khi họ cần sớm tìm lại điểm tựa tinh thần để thoát khỏi đáy bảng tổng sắp, đặc biệt là khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Đánh giá phong độ và sự ổn định lối chơi

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của Manchester United thể hiện rõ sự giằng co. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng này giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận, với trình tự kết quả gần nhất lần lượt là 1 thất bại, 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Sự thiếu ổn định trong việc duy trì mạch điểm số đòi hỏi ban huấn luyện đội khách phải nhanh chóng tinh chỉnh cấu trúc phòng ngự lẫn khả năng tận dụng cơ hội ở tuyến trên.

Bên phía Fulham, bức tranh phong độ thậm chí còn ảm đạm hơn. Trong 4 lần ra sân gần đây, đội bóng chủ sân Craven Cottage chỉ có vỏn vẹn 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại liên tiếp ở những lần xuất quân gần nhất. Việc liên tục đánh mất điểm số khiến lối chơi của Fulham bộc lộ nhiều lỗ hổng trong khâu kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Bên cạnh yếu tố điểm số hiện tại, lịch sử đối đầu gần đây cũng là điểm tựa đáng kể dành cho Manchester United. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Manchester United hoàn toàn áp đảo với thành tích 3 trận thắng và 2 trận hòa, trong khi Fulham chưa một lần giành chiến thắng.

Thành tích bất bại này mang lại lợi thế tâm lý lớn cho các vị khách mỗi khi đối đầu đội chủ sân Craven Cottage. Ngược lại, Fulham sẽ phải nỗ lực vượt bậc nhằm phá vỡ sự kỵ dơ đã tồn tại qua nhiều lần so tài.

Nhận định xu hướng chuyên môn

Dựa trên tương quan thực tế, Manchester United sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi để áp đặt thế trận, bất chấp việc phải thi đấu trên sân đối phương. Khát khao bám đuổi nhóm dự cúp châu lục buộc đội khách phải đẩy cao đội hình và chủ động kiểm soát khu trung tuyến nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng.

Đối với Fulham, bài toán phòng ngự chiều sâu và phong tỏa các khoảng trống trước vòng cấm sẽ là ưu tiên hàng đầu. Một lối chơi chặt chẽ, kiên nhẫn chờ thời cơ phản công là con đường khả dĩ nhất để đội chủ nhà hướng tới việc ngắt mạch trận thất vọng trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fulham · 0 thắng 2 hòa Manchester United · 3 thắng Manchester United 3 - 2 Fulham MU Fulham 1 - 1 Manchester United Hòa Manchester United 1 - 1 Fulham Hòa Fulham 0 - 1 Manchester United MU Manchester United 1 - 0 Fulham MU

Fulham 5 trận gần nhất T H B B T 4 Trận 0-1-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Manchester United 5 trận gần nhất B B T H T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 4 4 0 0 +6 12 T T T T 2 Arsenal 5 4 0 1 +4 12 B T T T T 3 Brighton 5 3 1 1 +11 10 T T H B T … 12 Nottingham Forest 5 1 2 2 -1 5 B T H H B 13 Manchester United 4 1 1 2 0 4 B H T B 14 Sunderland 4 1 1 2 -2 4 B H T B … 19 Tottenham 5 0 2 3 -6 2 B H H B B 20 Fulham 4 0 1 3 -3 1 H B B B

Tình hình lực lượng Fulham ✚ T. Cairney (Knee Injury) ✚ K. Tete (Concussion) ✚ R. Sessegnon (Groin Injury) ✚ T. Cairney (Knee Injury) ✚ K. Tete (Concussion) ✚ R. Sessegnon (Groin Injury) Manchester United ✚ A. Diallo (Injury) ✚ T. Heaton (Injury) ✚ M. Ugarte (Knee Injury) ✚ M. de Ligt (Back Injury) ✚ C. Baleba (Ankle Injury) ✚ L. Shaw (Injury) ✚ A. Diallo (Injury) ✚ T. Heaton (Injury)