Trực tiếp Fulham vs Newcastle: Fulham gỡ hòa 1-1

TRỰC TIẾPTrực tiếp Fulham vs Newcastle: Fulham gỡ hòa 1-1
Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 13 với 11 điểm, hơn Fulham ở hạng 15 hai điểm. Hai đội gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 trên sân Craven Cottage, trong lúc cả hai đều đang đi tìm sự ổn định.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Fulham 1 - 1 Newcastle.
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': Amar Dedić (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': Fabian Schär (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Fulham ép sân
Cầm bóng: Fulham 58% - 42% Newcastle, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 3 - 4.
- 85'Thay người
Phút 85' (Newcastle): Fabian Schär vào sân thay Malick Thiaw.
- 85'Thay người
Phút 85' (Newcastle): Anthony Elanga vào sân thay William Osula.
- 83'BÀN THẮNG! Fulham (1-1)
Phút 83': Rodrigo Muniz (Fulham) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 80'BÀN THẮNG! Newcastle (0-1)
Phút 80': Jacob Murphy (Newcastle) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 78'Thay người
Phút 78' (Fulham): Ryan Sessegnon vào sân thay Oscar Bobb.
- 77'Thay người
Phút 77' (Fulham): Kenny Tete vào sân thay Timothy Castagne.
- 74'Thay người
Phút 74' (Newcastle): Matias Fernandez-Pardo vào sân thay Sean Steur.
- 73'Fulham ép sân
Cầm bóng: Fulham 60% - 40% Newcastle, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 2 - 3.
- 72'Thay người
Phút 72' (Fulham): Cesar Palacios Perez vào sân thay Josh King.
- 65'Thay người
Phút 65' (Fulham): Rodrigo Muniz vào sân thay Gonzalo García.
- 61'Fulham ép sân
Cầm bóng: Fulham 61% - 39% Newcastle, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 3.
- 61'Thay người
Phút 61' (Newcastle): Joe Willock vào sân thay Yoane Wissa.
- 61'Thay người
Phút 61' (Newcastle): Lewis Miley vào sân thay Nico González.
- 49'Fulham ép sân
Cầm bóng: Fulham 62% - 38% Newcastle, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 3.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 37'Fulham ép sân
Cầm bóng: Fulham 64% - 36% Newcastle, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 1.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Fulham 54% - 46% Newcastle, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 13'Fulham ép sân
Cầm bóng: Fulham 58% - 42% Newcastle, phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Fulham tiếp đón Newcastle.
Cập nhật lúc 23:53 07/11/2026
Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân Craven Cottage lúc 22:00 ngày 07/11/2026 là cơ hội để họ củng cố vị trí đó. Đội bóng này đang đứng hạng 13 với 11 điểm, hơn chủ nhà Fulham đúng 2 điểm.
Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng
Fulham đang xếp hạng 15 với 9 điểm. Chênh lệch giữa hai đội chỉ là hai điểm, nên kết quả của trận này có thể làm đảo vị trí của cả hai.
Với Newcastle, một chiến thắng sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ và giúp họ tiến gần hơn nhóm phía trên. Với Fulham, ba điểm đồng nghĩa với việc vượt qua chính đội khách trên bảng điểm.
Phong độ: Fulham nhỉnh hơn về sự ổn định
Trong 5 trận gần nhất, Fulham thắng 2, hòa 1 và thua 2. Trận gần đây nhất của họ là một kết quả hòa, trước đó là một trận thua và hai trận thắng liên tiếp.
Ngược lại, Newcastle đang có chuỗi kết quả kém thuyết phục hơn: thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất. Họ thua hai trận mới nhất, và chiến thắng duy nhất trong chuỗi này nằm ở giữa. Nghịch lý là với phong độ như vậy, đội khách vẫn giữ được vị trí cao hơn Fulham trên bảng xếp hạng.
Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fulham thắng 3 trận, Newcastle thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Mỗi lần chạm trán đều có người thắng, và chủ nhà đang chiếm ưu thế nhỉnh hơn.
Con số này cho thấy Fulham không phải đối thủ dễ chịu với Newcastle. Đồng thời, nó cũng nhắc rằng đội khách từng thắng hai trong năm lần gần nhất, nên họ hoàn toàn có thể tìm được lối thoát.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Newcastle, bài toán là chấm dứt chuỗi thua trong các trận gần đây. Một đội đang thắng 1 trong 5 trận cần sự chắc chắn trước hết, và chỉ khi tìm lại được điều đó họ mới giữ được vị thế đang bám đuổi nhóm trên.
Fulham có lợi thế sân nhà và phong độ ổn định hơn một chút. Họ cũng đang ở sát phía sau đối thủ, nên có lý do rõ ràng để chơi tấn công ngay từ đầu trận.
Nhận định
Đây là trận đấu của hai đội có điểm số gần nhau và phong độ chưa thật sự thuyết phục. Fulham có phong độ khá hơn và thành tích đối đầu tốt hơn. Newcastle lại đang cao hơn trên bảng xếp hạng và có động lực lớn để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Những chi tiết nhỏ như bàn thắng mở tỷ số hay sự tập trung ở những phút cuối nhiều khả năng sẽ quyết định cục diện.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)