TRỰC TIẾP Trực tiếp Galatasaray vs Barcelona: Barcelona nới rộng cách biệt 1-4 Barcelona còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang thắng cả 5 trận gần nhất. Đội khách sẽ làm khách của Galatasaray tại Rams Park lúc 02:00 ngày 14/10/2026.

Galatasaray 1 - 4 Barcelona Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Galatasaray 1 - 4 Barcelona.

86' Thẻ vàng Phút 86': Roland Sallai (Galatasaray) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Barcelona ép sân Cầm bóng: Galatasaray 31% - 69% Barcelona, dứt điểm 4 - 18 (trúng đích 2 - 9), phạt góc 1 - 5; việt vị 6 - 6, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 5 - 1.

82' Thay người Phút 82' (Barcelona): Pablo Martín Páez Gavira vào sân thay Fermín López.

81' Thay người Phút 81' (Galatasaray): Renato Nhaga vào sân thay Lucas Torreira.

73' Barcelona ép sân Cầm bóng: Galatasaray 30% - 70% Barcelona, dứt điểm 4 - 18 (trúng đích 2 - 9), phạt góc 1 - 5; việt vị 6 - 6, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 5 - 1.

73' Thay người Phút 73' (Barcelona): Jules Koundé vào sân thay Eric García.

73' Thay người Phút 73' (Barcelona): Marc Bernal vào sân thay Pedri.

67' Thay người Phút 67' (Galatasaray): Roland Sallai vào sân thay Baris Alper Yilmaz.

65' BÀN THẮNG! Barcelona (1-4) Phút 65': Karim Adeyemi (Barcelona) lập công. Tỷ số: 1 - 4.

64' Thẻ vàng Phút 64': Rafael Leão (Galatasaray) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Barcelona ép sân Cầm bóng: Galatasaray 31% - 69% Barcelona, dứt điểm 4 - 14 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 1 - 4; việt vị 6 - 6, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 5 - 1.

59' Thay người Phút 59' (Barcelona): Karim Adeyemi vào sân thay Anthony Gordon.

58' Thay người Phút 58' (Galatasaray): Lesley Ugochukwu vào sân thay Mario Lemina.

58' Thay người Phút 58' (Galatasaray): Gabriel vào sân thay Aleksey Batrakov.

58' Thay người Phút 58' (Galatasaray): Leroy Sané vào sân thay Yunus Akgün.

58' Thay người Phút 58' (Barcelona): Gabriel Jesus vào sân thay Daniel Olmo Carvajal.

53' BÀN THẮNG! Barcelona (1-3) Phút 53': Anthony Gordon (Barcelona) lập công (kiến tạo: Lamine Yamal). Tỷ số: 1 - 3.

50' BÀN THẮNG! Barcelona (1-2) Phút 50': Fermín López (Barcelona) lập công (kiến tạo: Lamine Yamal). Tỷ số: 1 - 2.

49' Barcelona ép sân Cầm bóng: Galatasaray 28% - 72% Barcelona, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 1 - 3; việt vị 6 - 6, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 5 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

43' BÀN THẮNG! Barcelona (1-1) Phút 43': João Cancelo (Barcelona) lập công (kiến tạo: Daniel Olmo Carvajal). Tỷ số: 1 - 1.

36' Barcelona ép sân Cầm bóng: Galatasaray 33% - 67% Barcelona, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 0.

36' VAR Phút 36': Bàn thắng không được công nhận — Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).

28' BÀN THẮNG! Galatasaray (1-0) Phút 28': Aleksey Batrakov (Galatasaray) lập công (kiến tạo: Rafael Leão). Tỷ số: 1 - 0.

24' Barcelona ép sân Cầm bóng: Galatasaray 31% - 69% Barcelona, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1); việt vị 3 - 2, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

12' Barcelona ép sân Cầm bóng: Galatasaray 36% - 64% Barcelona; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Galatasaray tiếp đón Barcelona.

Cập nhật lúc 03:51 14/10/2026

Đội hình chính thức Galatasaray Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV O. Buruk Barcelona Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Flick 1 U. Çakır 53 B. Yılmaz 6 D. Sánchez 4 I. Jakobs 17 E. Elmalı 99 M. Lemina 34 L. Torreira 11 Y. Akgün 83 A. Batrakov 27 Rafael Leão 45 V. Osimhen 1 Joan García 24 Eric García 5 Pau Cubarsí Paredes 18 Gerard Martín 2 João Cancelo 20 Dani Olmo 16 Rodri 8 Pedri 10 Lamine Yamal 7 Fermín 17 A. Gordon Dự bị Galatasaray 42 A. Bardakcı 3 E. Bitshiabu 8 Gabriel Sara 21 D. Gül 20 İ. Gündoğan 73 Berat Luş 74 Renato Nhaga 7 R. Sallai 10 L. Sané Barcelona 13 W. Szczęsny 25 D. Livaković 23 J. Koundé 6 Gavi 9 Gabriel Jesus 4 B. Farinas 12 X. Espart 22 Marc Bernal 3 Alejandro Balde Cập nhật đội hình lúc 01:32 14/10/2026

Galatasaray Thống kê Barcelona 31% Kiểm soát bóng 69% 4 Dứt điểm 18 2 Trúng đích 9 1 Phạt góc 5 9 Phạm lỗi 8 6 Việt vị 6 5 Thủ môn cứu thua 1

Barcelona còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bước vào trận gặp Galatasaray. Đội khách đang đứng hạng 3 với 3 điểm và mang theo chuỗi thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 14/10/2026 tại sân vận động Rams Park.

Barcelona mang theo chuỗi thắng trọn vẹn

Điểm nổi bật nhất ở Barcelona là sự ổn định. Đội bóng này thắng cả 5 trận gần nhất, không để lỡ một nhịp nào. Chuỗi kết quả ấy cho thấy một tập thể đang vận hành trơn tru và có tâm lý rất tốt.

Trên bảng xếp hạng, Barcelona đang đứng hạng 3 với 3 điểm. Vị trí này khiến mục tiêu bám đuổi nhóm dẫn đầu trở nên thực tế. Một kết quả tích cực ở Rams Park sẽ giúp họ giữ nhịp trong cuộc đua phía trên.

Galatasaray: phong độ thất thường, điểm số chưa có

Ở chiều ngược lại, Galatasaray có phong độ thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Các kết quả đan xen thắng và thua cho thấy họ chưa tìm được nhịp độ đều đặn.

Bảng xếp hạng cũng phản ánh khó khăn đó. Galatasaray đang đứng hạng 30 với 0 điểm. Họ cần một kết quả tích cực để rời vị trí hiện tại, và trận đấu trên sân nhà là cơ hội để làm điều ấy.

Hai lần gặp gần nhất nghiêng về Barcelona

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Galatasaray chưa thắng trận nào. Kết quả gồm 1 trận hòa và 1 trận Barcelona giành chiến thắng. Con số này không đủ để kết luận về một xu hướng dài hạn, nhưng cho thấy Barcelona chưa phải chịu thất bại trước đối thủ này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự tương phản về phong độ gợi ra kịch bản khá rõ. Barcelona với 5 trận thắng liên tiếp nhiều khả năng sẽ tự tin kiểm soát nhịp độ và chủ động tìm kiếm cơ hội. Việc giữ được sự ổn định trong các tình huống quan trọng sẽ là chìa khóa để họ mang điểm rời Rams Park.

Về phía Galatasaray, lợi thế sân nhà là nguồn động lực lớn. Đội chủ nhà cần khởi đầu tập trung, hạn chế sai lầm sớm và tận dụng không khí khán đài để tạo áp lực lên đối thủ. Với một đội bóng đang chưa có điểm nào, một thế trận chắc chắn và kỷ luật có thể là con đường thực tế nhất để gây khó khăn cho Barcelona.

Nhận định

Nhìn chung, mọi chỉ số hiện có đều nghiêng về Barcelona: chuỗi 5 trận thắng, vị trí hạng 3 và việc chưa thua trong hai lần gặp gần nhất. Galatasaray có sân nhà làm điểm tựa nhưng phong độ thiếu đều và vị trí hạng 30 khiến nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Nếu duy trì được sự ổn định, Barcelona hoàn toàn có thể tiếp tục hành trình bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, Galatasaray cần một màn trình diễn bản lĩnh để tạo bất ngờ ngay trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Galatasaray · 0 thắng 1 hòa Barcelona · 1 thắng Galatasaray 1 - 2 Barcelona BAR Barcelona 0 - 0 Galatasaray Hòa

Galatasaray 5 trận gần nhất T H B T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Barcelona 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 1 1 0 0 +5 3 T 2 Bayern München 1 1 0 0 +5 3 T 3 Barcelona 1 1 0 0 +4 3 T 4 Manchester United 1 1 0 0 +4 3 T … 8 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 9 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T … 24 Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 0 B 25 Inter 1 0 0 1 -1 0 B … 29 Viking 1 0 0 1 -2 0 B 30 Galatasaray 1 0 0 1 -2 0 B 31 FC Porto 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Galatasaray ✚ E. Aydin (Off the roster) ✚ K. Ayhan (Off the roster) ✚ A. Guner (Off the roster) ✚ K. Karatas (Off the roster) ✚ W. Singo (Thigh Injury) ✚ A. Unyay (Off the roster) ✚ A. Yilmaz (Off the roster) ✚ E. Aydin (Off the roster) Barcelona ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) ✚ Raphinha (Muscle Injury) ✚ F. de Jong (Knee Injury) ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) ✚ Raphinha (Muscle Injury) ✚ F. de Jong (Knee Injury)