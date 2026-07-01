Trực tiếp Galatasaray vs Monza: Trận đấu đang diễn ra

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Galatasaray vs Monza: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể25/07/2026 00:02

Galatasaray chạm trán Monza tại Raiffeisen Arena lúc 01:00 ngày 25/07/2026. Thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội.

Galatasaray0 - 0MonzaHiệp 1 — phút 6'
  • 6'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Galatasaray tiếp đón Monza.

Cập nhật lúc 01:06 25/07/2026

Đội hình chính thức
Galatasaray
Sơ đồ 4-2-3-1
Monza
Sơ đồ 3-4-2-1
19
Günay Güvenç
38
Elias Jelert
15
Victor Nelsson
91
Arda Ünyay
88
Kazımcan Karataş
74
Renato Nhaga
18
Lesley Ugochukwu
7
Roland Sallai
8
Gabriel Sara
27
Armando Güner
62
A. Yüzgeç
20
Demba Thiam
19
Samuele Birindelli
3
Lorenzo Lucchesi
44
Andrea Carboni
60
Eddy Kouadio
32
Matteo Pessina
52
Mathis Mout
15
Filippo Delli Carri
28
Andrea Colpani
47
Dany Mota
10
Patrick Cutrone
Dự bị
Galatasaray
5 Eyüp Aydın20 İlkay Gündoğan23 Kaan Ayhan34 Lucas Torreira45 Victor Osimhen56 Yusuf Sivaslıoğlu57 Necati Oğulcan Yançel60 A. Yılmaz64 Yusuf Dağhan Kahraman
Cập nhật đội hình lúc 00:36 25/07/2026

Thông tin trận đấu

Galatasaray sẽ đối đầu Monza trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 25/07/2026 tại Raiffeisen Arena.

Đây là toàn bộ thông tin đã được xác nhận cho cuộc chạm trán giữa hai đội. Dữ liệu hiện có chưa cung cấp phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến.

Nhận định trước trận

Việc thiếu các số liệu về phong độ và lực lượng khiến chưa thể đánh giá chính xác tương quan hiện tại giữa Galatasaray và Monza. Những yếu tố như cách bố trí đội hình, mức độ thử nghiệm nhân sự và khả năng kiểm soát thế trận chỉ có thể được phân tích khi có thêm thông tin chính thức.

Vì là trận giao hữu, trọng tâm của hai đội có thể phụ thuộc vào mục tiêu chuẩn bị và việc rà soát nhân sự. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cụ thể để xác định chiến thuật, cầu thủ chủ chốt hoặc xu hướng thi đấu của Galatasaray và Monza trong trận này.

Đánh giá chung

Galatasaray vs Monza sẽ diễn ra tại Raiffeisen Arena lúc 01:00 ngày 25/07/2026. Với những dữ liệu hiện có, chưa thể đưa ra nhận định về đội được đánh giá cao hơn hoặc dự đoán kết quả cụ thể. Thông tin về đội hình dự kiến và lực lượng hai bên cần được cập nhật trước giờ bóng lăn.

Galatasaray
5 trận gần nhất
TBTBT
Monza
5 trận gần nhất
T
Tình hình lực lượng
Galatasaray
Ali Turap Bülbül (Unknown Injury)
Gabriel Sara (Muscle Injury)
Monza
Kevin Martins (Bruise On Ankle)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Galatasaray vs Monza: Trận đấu đang diễn ra
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO