TRỰC TIẾP Trực tiếp Galatasaray vs Monza: Trận đấu đang diễn ra Galatasaray chạm trán Monza tại Raiffeisen Arena lúc 01:00 ngày 25/07/2026. Thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội.

Galatasaray 0 - 0 Monza Hiệp 1 — phút 6' 6' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Galatasaray tiếp đón Monza.

Cập nhật lúc 01:06 25/07/2026

Đội hình chính thức Galatasaray Sơ đồ 4-2-3-1 Monza Sơ đồ 3-4-2-1 19 Günay Güvenç 38 Elias Jelert 15 Victor Nelsson 91 Arda Ünyay 88 Kazımcan Karataş 74 Renato Nhaga 18 Lesley Ugochukwu 7 Roland Sallai 8 Gabriel Sara 27 Armando Güner 62 A. Yüzgeç 20 Demba Thiam 19 Samuele Birindelli 3 Lorenzo Lucchesi 44 Andrea Carboni 60 Eddy Kouadio 32 Matteo Pessina 52 Mathis Mout 15 Filippo Delli Carri 28 Andrea Colpani 47 Dany Mota 10 Patrick Cutrone Dự bị Galatasaray 5 Eyüp Aydın 20 İlkay Gündoğan 23 Kaan Ayhan 34 Lucas Torreira 45 Victor Osimhen 56 Yusuf Sivaslıoğlu 57 Necati Oğulcan Yançel 60 A. Yılmaz 64 Yusuf Dağhan Kahraman Cập nhật đội hình lúc 00:36 25/07/2026

Thông tin trận đấu

Galatasaray sẽ đối đầu Monza trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 25/07/2026 tại Raiffeisen Arena.

Đây là toàn bộ thông tin đã được xác nhận cho cuộc chạm trán giữa hai đội. Dữ liệu hiện có chưa cung cấp phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến.

Nhận định trước trận

Việc thiếu các số liệu về phong độ và lực lượng khiến chưa thể đánh giá chính xác tương quan hiện tại giữa Galatasaray và Monza. Những yếu tố như cách bố trí đội hình, mức độ thử nghiệm nhân sự và khả năng kiểm soát thế trận chỉ có thể được phân tích khi có thêm thông tin chính thức.

Vì là trận giao hữu, trọng tâm của hai đội có thể phụ thuộc vào mục tiêu chuẩn bị và việc rà soát nhân sự. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cụ thể để xác định chiến thuật, cầu thủ chủ chốt hoặc xu hướng thi đấu của Galatasaray và Monza trong trận này.

Đánh giá chung

Galatasaray vs Monza sẽ diễn ra tại Raiffeisen Arena lúc 01:00 ngày 25/07/2026. Với những dữ liệu hiện có, chưa thể đưa ra nhận định về đội được đánh giá cao hơn hoặc dự đoán kết quả cụ thể. Thông tin về đội hình dự kiến và lực lượng hai bên cần được cập nhật trước giờ bóng lăn.

Galatasaray 5 trận gần nhất T B T B T Monza 5 trận gần nhất T

Tình hình lực lượng Galatasaray ✚ Ali Turap Bülbül (Unknown Injury) ✚ Gabriel Sara (Muscle Injury) Monza ✚ Kevin Martins (Bruise On Ankle)