Trực tiếp Galatasaray vs Rennes: Galatasaray vượt lên dẫn trước

TRỰC TIẾPTrực tiếp Galatasaray vs Rennes: Galatasaray vượt lên dẫn trước
Galatasaray đối đầu Rennes tại Rams Global Stadium lúc 01:00 ngày 03/08/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB Friendlies Clubs
- 57'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Galatasaray 2 - 1 Rennes.
- 49'Galatasaray ép sân
Cầm bóng: Galatasaray 60 - 40 Rennes, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 1; phạm lỗi 3 - 3.
- 49'BÀN THẮNG! Galatasaray (2-1)
Phút 49': Gabriel Sara () lập công (kiến tạo: Leroy Sané). Tỷ số: 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 37'Galatasaray ép sân
Cầm bóng: Galatasaray 62 - 38 Rennes, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 3.
- 27'BÀN THẮNG! Rennes (1-1)
Phút 27': Estéban Lepaul () lập công (kiến tạo: Mahdi Camara). Tỷ số: 1 - 1.
- 25'Galatasaray ép sân
Cầm bóng: Galatasaray 63 - 37 Rennes, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0.
- 18'BÀN THẮNG! Galatasaray (1-0)
Phút 18': Victor Osimhen () lập công (kiến tạo: Gabriel Sara). Tỷ số: 1 - 0.
- 13'Galatasaray ép sân
Cầm bóng: Galatasaray 66 - 34 Rennes, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Galatasaray tiếp đón Rennes.
Cập nhật lúc 02:20 03/08/2026
Thông tin trận đấu
Galatasaray sẽ đối đầu Rennes tại Rams Global Stadium lúc 01:00 ngày 03/08/2026, trong khuôn khổ giải Giao hữu CLB Friendlies Clubs.
Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng có tên tuổi tại châu Âu, diễn ra trên sân Rams Global Stadium. Thời gian thi đấu được ấn định vào rạng sáng 03/08/2026.
Nhận định trước trận
Thông tin hiện có mới tập trung vào lịch thi đấu, địa điểm và tính chất giao hữu của màn so tài. Chưa có dữ liệu cụ thể về phong độ gần đây, lực lượng, đội hình dự kiến, thành tích đối đầu hoặc cách tiếp cận chiến thuật của Galatasaray và Rennes.
Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về ưu thế của mỗi đội, cũng như không nên dự đoán kết quả cụ thể. Diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách hai bên sử dụng lực lượng và mục tiêu thử nghiệm trong một trận giao hữu.
Thời gian và địa điểm
- Trận đấu: Galatasaray vs Rennes
- Thời gian: 01:00 ngày 03/08/2026
- Sân vận động: Rams Global Stadium
- Giải đấu: Giao hữu CLB Friendlies Clubs
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)