TRỰC TIẾP Trực tiếp Galatasaray vs VfB Stuttgart: Hết hiệp 1, Galatasaray dẫn 2-0 Galatasaray đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất khi tiếp VfB Stuttgart trên sân Rams Park lúc 00h45 ngày 04/11/2026.

Galatasaray 2 - 0 VfB Stuttgart Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Yanik Spalt (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Thẻ vàng Phút 39': Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) nhận thẻ vàng (Argument).

38' Thẻ vàng Phút 38': Deniz Undav (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Argument).

37' Galatasaray ép sân Cầm bóng: Galatasaray 63% - 37% VfB Stuttgart, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 1.

25' Galatasaray ép sân Cầm bóng: Galatasaray 62% - 38% VfB Stuttgart, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 3 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

18' Thay người Phút 18' (VfB Stuttgart): Yanik Spalt vào sân thay Atakan Karazor.

15' BÀN THẮNG! Galatasaray (2-0) Phút 15': Aleksey Batrakov (Galatasaray) lập công (kiến tạo: Davinson Sánchez). Tỷ số: 2 - 0.

12' Galatasaray ép sân Cầm bóng: Galatasaray 61% - 39% VfB Stuttgart, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 3.

12' BÀN THẮNG! Galatasaray (1-0) Phút 12': Aleksey Batrakov (Galatasaray) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

2' Thẻ vàng Phút 2': Atakan Karazor (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Galatasaray tiếp đón VfB Stuttgart.

Cập nhật lúc 01:37 04/11/2026

Đội hình chính thức Galatasaray Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV O. Buruk VfB Stuttgart Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb 1 U. Çakır 7 R. Sallai 6 D. Sánchez 42 A. Bardakcı 4 I. Jakobs 34 L. Torreira 99 M. Lemina 11 Y. Akgün 83 A. Batrakov 53 B. Yılmaz 45 V. Osimhen 1 F. Bredlow 3 R. Hendriks 24 J. Chabot 7 Mittelstädt 18 J. Leweling 21 G. Prömel 16 A. Karazor 10 C. Führich 9 E. Demirović 11 El Khannouss 26 D. Undav Dự bị Galatasaray 3 E. Bitshiabu 19 G. Güvenç 27 Rafael Leão 74 Renato Nhaga 10 L. Sané 90 W. Singo 18 L. Ugochukwu 24 J. Yılmaz 21 D. Gül VfB Stuttgart 8 Tiago Tomás 47 Y. Spalt 41 D. Seimen 17 D. Pejčinović 28 N. Nartey 43 Jarzinho Ataide Adriano de Nascimento Malanga 29 Finn Jeltsch 14 L. Jaquez 33 M. Funk Cập nhật đội hình lúc 00:17 04/11/2026

Galatasaray Thống kê VfB Stuttgart 63% Kiểm soát bóng 37% 5 Dứt điểm 4 3 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 2 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Galatasaray bước vào trận gặp VfB Stuttgart với mạch thắng ấn tượng: thắng cả 4 trận gần nhất sau một trận thua trước đó. Trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 04/11/2026 tại Rams Park, nơi đội chủ nhà muốn tiếp tục đà hưng phấn để nối dài chuỗi kết quả tích cực.

Galatasaray: Mạch thắng đối lập với vị trí trên bảng xếp hạng

Trong 5 trận gần nhất, Galatasaray thắng 4 trận và thua 1 trận. Điều đáng chú ý là cả 4 chiến thắng đều đến ở những lượt đấu mới nhất, còn trận thua nằm ở cột mốc xa nhất trong chuỗi này. Đó là dấu hiệu của một tập thể đang lên tinh thần và dần tìm lại sự ổn định.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng chưa phản ánh đúng đà đi lên ấy. Galatasaray hiện đứng hạng 23 với 3 điểm. Vì vậy, trận gặp VfB Stuttgart là cơ hội để đội chủ nhà biến phong độ tốt thành những kết quả cụ thể hơn.

VfB Stuttgart: Đứng cao hơn nhưng phong độ chưa đều

VfB Stuttgart đang xếp hạng 6 với 7 điểm, cao hơn Galatasaray 17 bậc và hơn 4 điểm. Xét về vị trí, đội khách đang ở thế thuận lợi hơn.

Dù vậy, phong độ 5 trận gần nhất của đoàn quân đến từ nước Đức khá thăng trầm: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Hai trận gần nhất đều là chiến thắng, nhưng trước đó họ để thua một trận, hòa một trận rồi lại thua một trận. Chuỗi kết quả này cho thấy Stuttgart đang có tín hiệu hồi phục nhưng chưa thật sự ổn định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội mang đến hai bức tranh trái ngược. Galatasaray có đà thắng nhưng đứng thấp trên bảng xếp hạng, còn Stuttgart ở nhóm trên nhưng phong độ chưa đều. Điều này khiến trận đấu giàu yếu tố bất ngờ.

Với 4 trận thắng liên tiếp, Galatasaray có lợi thế về mặt tâm lý và sẽ muốn tận dụng không khí tại Rams Park để chủ động tạo sức ép ngay từ đầu. Ngược lại, Stuttgart cần giữ sự chắc chắn để duy trì hai chiến thắng gần nhất và củng cố vị trí đang có.

Nhận định

Nhìn chung, Galatasaray nhỉnh hơn về đà phong độ, còn Stuttgart hơn về vị trí trên bảng xếp hạng. Nếu chủ nhà giữ được sự hưng phấn của chuỗi thắng gần đây, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ. Tuy vậy, Stuttgart với 2 chiến thắng gần nhất cũng không dễ bị khuất phục, và đây hứa hẹn là một trận đấu cân bằng.

Galatasaray 5 trận gần nhất T T T T B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 9 Thủng lưới VfB Stuttgart 5 trận gần nhất T T B H B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Aston Villa 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T … 5 Real Betis 3 3 0 0 +3 9 T T T 6 VfB Stuttgart 3 2 1 0 +5 7 H T T 7 Arsenal 3 2 1 0 +4 7 H T T 8 Barcelona 3 2 0 1 +5 6 B T T 9 Como 3 2 0 1 +5 6 T B T … 22 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B 23 Galatasaray 3 1 0 2 -3 3 T B B 24 Lask Linz 3 1 0 2 -3 3 T B B T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Galatasaray ✚ E. Aydin (Off the roster) ✚ K. Ayhan (Off the roster) ✚ C. Guner (Off the roster) ✚ K. Karatas (Off the roster) ✚ A. Unyay (Off the roster) ✚ A. Yilmaz (Off the roster) ✚ E. Aydin (Off the roster) ✚ K. Ayhan (Off the roster) VfB Stuttgart ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ S. Drljaca (Off the roster) ✚ L. Sauer (Muscle Injury) ✚ L. Stergiou (Off the roster) ✚ A. Stiller (Groin Injury) ✚ J. Vagnoman (Muscle Injury) ✚ D. Zagadou (Muscle Injury) ✚ J. Diehl (Muscle Injury)