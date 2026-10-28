TRỰC TIẾP Trực tiếp Gamba Osaka vs Buriram United: Gamba Osaka gỡ hòa 1-1 Gamba Osaka đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 6 điểm, đứng hạng 5, khi tiếp Buriram United hạng 12 lúc 17:00 ngày 28/10/2026 tại Panasonic Stadium Suita.

Gamba Osaka 1 - 1 Buriram United Hiệp 2 — phút 84' 84' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Gamba Osaka 1 - 1 Buriram United.

83' Thay người Phút 83' (Buriram United): Sebas Moyano vào sân thay Darlan Pereira Mendes.

82' Thay người Phút 82' (Buriram United): Theerathon Bunmathan vào sân thay Toni Moya.

76' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 66% - 34% Buriram United, dứt điểm 20 - 7 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 9 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 0 - 4.

73' Thay người Phút 73' (Gamba Osaka): Ryoya Yamashita vào sân thay Eli Adams.

71' Thay người Phút 71' (Buriram United): Phitiwat Sookjitthammakul vào sân thay Goran Čaušić.

66' BÀN THẮNG! Gamba Osaka (1-1) Phút 66': Takashi Usami (Gamba Osaka) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

64' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 66% - 34% Buriram United, dứt điểm 19 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 9 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 4.

57' Thay người Phút 57' (Gamba Osaka): Takashi Usami vào sân thay Ryotaro Meshino.

57' Thay người Phút 57' (Gamba Osaka): Issam Jebali vào sân thay Yusei Toshida.

57' Thay người Phút 57' (Gamba Osaka): Rin Mito vào sân thay Juanpe Jiménez.

52' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 67% - 33% Buriram United, dứt điểm 16 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 7 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 3.

49' VAR Phút 49': Bàn thắng không được công nhận — Jun Ichimori (Gamba Osaka).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45+4' Thay người Phút 45+4' (Buriram United): Paulinho vào sân thay Nathan Pelae.

40' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 64% - 36% Buriram United, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 0 - 3.

39' BÀN THẮNG! Buriram United (0-1) Phút 39': Eduardo Mancha (Buriram United) lập công (kiến tạo: Nathan Pelae). Tỷ số: 0 - 1.

27' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 72% - 28% Buriram United, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 2.

13' Gamba Osaka ép sân Cầm bóng: Gamba Osaka 63% - 37% Buriram United, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Gamba Osaka tiếp đón Buriram United.

Cập nhật lúc 18:43 28/10/2026

Đội hình chính thức Gamba Osaka Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tomokazu Myojin Buriram United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mário Silva 22 J. Ichimori 28 S. Fujiwara 4 S. Nakatani 67 S. Sasaki 21 R. Hatsuse 13 S. Abe 78 Juanpe 20 E. Adams 97 Welton Felipe 8 R. Meshino 41 Y. Toshida 13 N. Etheridge 40 Eduardo Mancha 5 Nathan 6 C. Good 31 Caju 23 G. Čaušić 37 Darlan 19 K. Schindler 20 Toni Moya 16 K. Dougall 7 Bissoli Dự bị Gamba Osaka 27 R. Mito 10 S. Kurata 16 T. Suzuki 7 T. Usami 39 K. Sumi 47 S. Nakano 17 R. Yamashita 2 S. Fukuoka 1 Higashiguchi Buriram United 99 A. Tudorie 27 Sookjitthammakul 8 Paulinho 10 Sebas Moyano 2 S. Haiprakhon 55 T. Bunmathan 34 C. Bootprom 17 Lucas Ahijado 30 S. Schimmer Cập nhật đội hình lúc 16:32 28/10/2026

Gamba Osaka Thống kê Buriram United 66% Kiểm soát bóng 34% 20 Dứt điểm 7 5 Trúng đích 1 9 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 8 3 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 4

Gamba Osaka đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Buriram United lúc 17:00 ngày 28/10/2026 tại Panasonic Stadium Suita. Đội chủ nhà đứng hạng 5 với 6 điểm, trong khi đại diện Thái Lan đang ở hạng 12 với 1 điểm.

Gamba Osaka giữ nhịp ổn định trên bảng xếp hạng

Với 6 điểm và vị trí thứ 5, Gamba Osaka đang ở nhóm đầu bảng. Khoảng cách với Buriram United là 5 điểm và 7 bậc, một chênh lệch khá rõ ở giai đoạn này của giải đấu.

Phong độ của đội chủ nhà cũng khá vững vàng. Trong 5 trận gần nhất, Gamba Osaka thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ không thua trong 4 trận gần đây nhất, trong đó trận mới nhất kết thúc với kết quả hòa.

Buriram United cần tìm lại sự ổn định

Buriram United bước vào trận với tâm thế của đội đang cần điểm số. Họ mới có 1 điểm và đứng hạng 12, nên mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa lớn trong việc cải thiện hình ảnh của đội.

Về phong độ, Buriram United thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, đội khách vừa thua ở trận gần đây nhất, sau chuỗi hai trận thắng liên tiếp trước đó. Chuỗi kết quả lên xuống này cho thấy họ chưa tìm được sự đều đặn cần thiết.

Những điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu hứa hẹn có hai hướng tiếp cận đối lập. Gamba Osaka được chơi trên sân nhà, có lợi thế về thứ hạng và đang giữ phong độ khá an toàn với chuỗi 4 trận không thua. Việc kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai sót sẽ giúp họ duy trì vị trí trong nhóm đầu.

Ngược lại, Buriram United có thể chơi với sự chủ động cao hơn để tìm điểm số. Việc đội khách từng thắng 3 trong 5 trận gần nhất cho thấy họ vẫn đủ khả năng tạo ra khó khăn cho đối thủ, nếu giữ được sự tập trung trong cả trận.

Ngoài ra, khoảng cách điểm số giữa hai đội có thể tạo ra áp lực tâm lý khác nhau. Gamba Osaka chịu sức ép phải giữ vững vị thế, còn Buriram United cần một kết quả tích cực để thoát khỏi nhóm giữa bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và lợi thế sân nhà, Gamba Osaka được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, Buriram United vẫn có những trận thắng đáng chú ý trong chuỗi gần nhất, nên cuộc đối đầu này khó có thể diễn ra một chiều. Trận đấu tại Suita vì thế là phép thử cho tham vọng của chủ nhà trong cuộc đua nhóm đầu.

Gamba Osaka 5 trận gần nhất H T H T B 3 Trận 3-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 2 Thủng lưới Buriram United 5 trận gần nhất B T T B T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 3 3 0 0 +4 9 T T T 2 Johor Darul Takzim FC 3 2 1 0 +5 7 T T H 3 Beijing Guoan 3 2 1 0 +3 7 H T T 4 Kashima 2 2 0 0 +7 6 T T 5 Gamba Osaka 2 2 0 0 +5 6 T T T 6 Kyoto Sanga 3 2 0 1 +3 6 T T B … 11 Công an Hà Nội 3 1 0 2 -3 3 T B B T 12 Buriram United 2 0 1 1 -1 1 B H 13 Ratchaburi 3 0 1 2 -3 1 H B B …