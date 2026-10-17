TRỰC TIẾP Trực tiếp Gateshead vs Stafford Rangers: Gateshead mở tỷ số Gateshead cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Stafford Rangers lúc 21:00 ngày 17/10/2026. Khách Stafford Rangers thắng 3 trong 5 trận gần nhất.

Gateshead 1 - 0 Stafford Rangers Hiệp 1 — phút 6' 6' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Gateshead 1 - 0 Stafford Rangers.

5' BÀN THẮNG! Stafford Rangers (1-1) Phút 5': (Stafford Rangers) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

2' BÀN THẮNG! Gateshead (1-0) Phút 2': (Gateshead) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Gateshead tiếp đón Stafford Rangers.

Cập nhật lúc 21:07 17/10/2026

Gateshead bước vào trận gặp Stafford Rangers với nhu cầu rõ ràng: chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 17/10/2026 trên sân Gateshead International Stadium, nơi chủ nhà muốn lấy lại niềm tin trước khán giả của mình.

Gateshead: chuỗi trận không thắng cần được chặn đứng

Trong 5 trận gần nhất, Gateshead chưa thắng trận nào: hòa 1 trận và thua 4 trận. Điểm sáng duy nhất là kết quả hòa ở trận gần đây nhất, sau 4 trận thua liên tiếp trước đó.

Kết quả hòa ấy có thể xem là tín hiệu cho thấy chủ nhà đã dừng được đà sa sút. Tuy nhiên, một trận hòa chưa đủ để xóa đi chuỗi kết quả tiêu cực kéo dài. Gateshead cần một chiến thắng để xoa dịu áp lực và khôi phục sự tự tin.

Lợi thế sân nhà là yếu tố mà đội bóng này kỳ vọng sẽ hỗ trợ mình. Trước một đối thủ đang có phong độ tốt hơn, việc giữ sự tập trung ngay từ đầu trận sẽ quan trọng với Gateshead.

Stafford Rangers: phong độ ổn định, tinh thần cao

Ở chiều ngược lại, Stafford Rangers đang ở trạng thái đáng chú ý hơn. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, tức là phần lớn các trận gần đây đều không thua.

Cụ thể, Stafford Rangers thắng ở trận gần nhất, trước đó hòa một trận, rồi thua một trận. Hai trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận đều là chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách duy trì được sự ổn định và biết cách giành điểm.

Việc vừa có chiến thắng ở trận gần nhất giúp Stafford Rangers hành quân với tâm lý thoải mái. Dù phải làm khách, họ có cơ sở để tin rằng mình có thể mang điểm về.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự đối lập về phong độ tạo nên kịch bản khá rõ. Một bên đang cần chiến thắng để thoát khỏi chuỗi kết quả không tốt, bên kia có tinh thần hưng phấn từ những kết quả tích cực gần đây.

Với Gateshead, bài toán đầu tiên là sự chắc chắn trong phòng ngự. Sau 4 trận thua liên tiếp trước trận hòa gần nhất, việc không để thủng lưới sớm sẽ giúp họ bớt áp lực và chơi tự tin hơn. Chủ nhà cũng cần tận dụng sự cổ vũ của khán giả để duy trì nhịp độ cao.

Với Stafford Rangers, điều quan trọng là giữ được sự kỷ luật và tận dụng tâm lý tích cực. Nếu sớm có bàn thắng, đội khách có thể buộc Gateshead phải dâng cao và để lộ khoảng trống.

Nhận định

Về phong độ, Stafford Rangers đang nhỉnh hơn khi thắng 3 trong 5 trận gần nhất, trong khi Gateshead chưa thắng trận nào trong cùng khoảng thời gian. Tuy vậy, chủ nhà có động lực lớn để tìm lại chiến thắng ngay trên sân nhà, và trận hòa gần nhất là dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng ổn định trở lại.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Gateshead chịu nhiều áp lực hơn nhưng cũng có nhiều thứ để chứng minh. Nếu giữ được sự tập trung và hiệu quả, chủ nhà hoàn toàn có thể chấm dứt chuỗi trận không thắng. Ngược lại, Stafford Rangers sẽ muốn kéo dài mạch phong độ tích cực để tiếp tục tạo khác biệt.

Gateshead 5 trận gần nhất H B B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Stafford Rangers 5 trận gần nhất T H B T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới