TRỰC TIẾP Trực tiếp Genk vs Fortuna Sittard: Hết hiệp 1, Genk dẫn 1-0 Genk bước vào cuộc tiếp đón Fortuna Sittard với lợi thế sân bãi quen thuộc, trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực để giải tỏa sức ép.

Genk 1 - 0 Fortuna Sittard Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

18' BÀN THẮNG! Genk (1-0) Phút 18': (Genk) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Genk tiếp đón Fortuna Sittard.

Cập nhật lúc 18:46 03/10/2026

Genk chơi rất tốt trên sân nhà và đây được xem là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội bóng khi bước vào màn so tài lúc 18h00 ngày 03/10/2026. Lợi thế từ thánh địa quen thuộc luôn mang lại nguồn năng lượng lớn giúp câu lạc bộ tạo ra thế trận chủ động, bất chấp những khó khăn đang phải đối mặt trong thời gian gần đây.

Phong độ đối nghịch của Genk và Fortuna Sittard

Nhìn vào các trận đấu vừa qua, Genk đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy suôn sẻ. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng giành được 2 chiến thắng nhưng phải nhận tới 3 thất bại. Đáng chú ý, 3 trận thua này diễn ra liên tiếp ở những lần ra sân gần đây, tạo nên áp lực không nhỏ lên lối chơi và tâm lý của các cầu thủ.

Trái ngược với chủ nhà, Fortuna Sittard thể hiện một bộ mặt khởi sắc hơn đáng kể. Đại diện tới từ Hà Lan đã giành được 3 chiến thắng và để thua 2 trận trong 5 trận đấu vừa qua. Hiện tại, Fortuna Sittard đang duy trì tinh thần hưng phấn nhờ chuỗi 2 trận thắng liên tiếp, sẵn sàng tạo ra nhiều thách thức cho đội chủ nhà.

Cán cân đối kháng giữa hai câu lạc bộ

Xét về những lần chạm trán trực tiếp, thành tích giữa hai bên đang ở mức cân bằng tuyệt đối. Trong 2 lần chạm trán gần nhất, mỗi đội đều đã có cho mình 1 chiến thắng và không xuất hiện kết quả hòa.

Sự cân bằng này cho thấy đôi bên không quá xa lạ về phong cách thi đấu của nhau. Việc từng giành chiến thắng trước đối thủ mang lại sự tự tin nhất định cho cả hai câu lạc bộ trước khi bước vào trận đấu sắp tới.

Điểm tựa sân bãi định đoạt thế trận

Mặc dù đang gặp trở ngại về mặt kết quả ở những vòng đấu vừa qua, việc được trở về tổ ấm quen thuộc vẫn là yếu tố then chốt để Genk thiết lập lại trật tự chiến thuật. Sự cổ vũ từ khán giả nhà thường thúc đẩy các cầu thủ thi đấu gắn kết và kiểm soát nhịp độ tốt hơn.

Trong khi đó, Fortuna Sittard với đà hưng phấn từ 2 trận thắng liên tiếp chắc chắn sẽ hướng đến một thế trận chủ động và sẵn sàng chơi đôi công. Đây hứa hẹn là cuộc so tài giàu toan tính chiến thuật, nơi bản lĩnh thi đấu trên sân nhà của Genk sẽ đối đầu trực tiếp với sự tự tin đang lên cao của đội khách.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Genk · 1 thắng 0 hòa Fortuna Sittard · 1 thắng Fortuna Sittard 2 - 1 Genk FS Genk 2 - 0 Fortuna Sittard GEN

Genk 5 trận gần nhất B H H T H 11 Trận 6-0-5 T-H-B 21 Ghi (TB 1.9) 22 Thủng lưới Fortuna Sittard 5 trận gần nhất T B T T B 5 Trận 3-0-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 8 Thủng lưới