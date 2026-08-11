TRỰC TIẾP Trực tiếp Genoa vs AC Milan: Đội hình xuất phát AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 21 điểm, đứng hạng 5. Họ đến sân Luigi Ferraris gặp Genoa, đội hạng 12, lúc 21:00 ngày 08/11/2026.

Genoa vs AC Milan SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Genoa và AC Milan đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:32 08/11/2026

Đội hình chính thức Genoa Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. De Rossi AC Milan Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ruben Amorim 1 J. Bijlow 27 Marcandalli 5 L. Østigård 22 J. Vásquez 3 K. Ehizibue 71 S. Wiafe 25 H. Traorè 77 M. Ellertsson 10 Junior Messias 9 Vítinha 18 M. Osmajić 16 M. Maignan 34 Mario Gila 5 K. De Winter 13 S. Bocoum 80 Y. Musah 14 L. Modrić 12 A. Rabiot 22 Diego Moreira 70 A. Cissè 11 C. Pulišić 9 Gonçalo Ramos Dự bị Genoa 2 M. Mitaj 4 Alexsandro Amorim 8 T. Baldanzi 29 L. Colombo 16 C. Drameh 92 El Shaarawy 17 E. Havel 11 E. Meichtry 34 S. Otoa AC Milan 33 D. Bartesaghi 35 V. Vladimirov 41 L. P. Bouyer 73 F. Camarda 28 C. Comotto 2 P. Estupiñán 20 O. Hutchinson 30 A. Jashari 42 Terracciano Cập nhật đội hình lúc 20:32 08/11/2026

AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 21 điểm và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách trên sân Luigi Ferraris của Genoa lúc 21:00 ngày 08/11/2026 vì thế là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của đội bóng thành Milan.

AC Milan giữ vị thế trong nhóm đầu

Với 21 điểm, AC Milan đứng hạng 5 và hơn Genoa 8 điểm. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng: một bên bám sát nhóm đầu, một bên đứng hạng 12 với 13 điểm.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của AC Milan chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của họ là một thất bại, nên chuyến đến Genoa còn là cơ hội để lấy lại nhịp độ.

Genoa đang có chuỗi kết quả tích cực

Ở chiều ngược lại, Genoa bước vào trận đấu với tinh thần khá tốt. Đội chủ nhà thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng ở những trận mới nhất.

Đáng chú ý, phong độ này chưa giúp Genoa thu hẹp đáng kể khoảng cách với nhóm đầu. Dù vậy, một đội đang thắng nhiều thường chơi với sự tự tin cao, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về AC Milan

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy AC Milan có lợi thế. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Genoa chưa thắng trận nào, hòa 3 trận và thua 2 trận.

Con số 3 trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường khá cân bằng và không dễ phân thắng bại. AC Milan chưa bị Genoa đánh bại trong chuỗi này, nhưng cũng chưa bao giờ có được những chiến thắng dễ dàng.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Bài toán lớn nhất của AC Milan là duy trì sự ổn định. Phong độ thắng thua đan xen cho thấy đội chưa tìm được mạch kết quả liên tục. Một khởi đầu chắc chắn và khả năng hạn chế sai lầm sẽ rất quan trọng khi họ làm khách.

Với Genoa, thử thách là biến phong độ tốt thành điểm số trước đối thủ mạnh hơn trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà có thể tận dụng bầu không khí sân nhà và đà hưng phấn từ chuỗi trận vừa qua. Tuy vậy, lịch sử đối đầu nhắc họ rằng việc tìm một chiến thắng trước AC Milan chưa bao giờ dễ dàng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu có hai bức tranh đối lập. AC Milan hơn về vị trí và thành tích đối đầu, còn Genoa hơn về phong độ gần đây. Chênh lệch 8 điểm trên bảng xếp hạng cho thấy AC Milan vẫn là đội được đánh giá cao hơn, nhưng đà thăng hoa của Genoa đủ để biến trận đấu thành cuộc đọ sức khó lường.

Với AC Milan, mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục sẽ vững vàng hơn nếu họ vượt qua thử thách tại sân Luigi Ferraris. Genoa muốn khẳng định rằng họ không chỉ là đội đang có phong độ tốt mà còn đủ sức gây khó khăn cho các đối thủ ở nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Genoa · 0 thắng 3 hòa AC Milan · 2 thắng Genoa 1 - 2 AC Milan AM AC Milan 1 - 1 Genoa Hòa Genoa 1 - 2 AC Milan AM AC Milan 0 - 0 Genoa Hòa AC Milan 3 - 3 Genoa Hòa

Genoa 5 trận gần nhất T T T B T 10 Trận 4-1-5 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 14 Thủng lưới AC Milan 5 trận gần nhất B T B T B 10 Trận 6-3-1 T-H-B 21 Ghi (TB 2.1) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 10 9 1 0 +16 28 T T T T T 2 AS Roma 11 8 3 0 +21 27 T T T H T 3 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 4 Como 10 7 2 1 +10 23 T T T T H 5 AC Milan 10 6 3 1 +9 21 T B T T H 6 Frosinone 11 6 2 3 +9 20 B T T H T … 11 Torino 11 4 2 5 -2 14 H B B T T 12 Genoa 10 4 1 5 -4 13 T T T B T 13 Atalanta 10 3 2 5 -4 11 B H H B T …

Tình hình lực lượng Genoa ✚ L. Venturino (Jumpers Knee) AC Milan Không có thông tin