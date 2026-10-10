Trực tiếp Genoa vs Fiorentina: Trận đấu đang diễn ra

TRỰC TIẾPTrực tiếp Genoa vs Fiorentina: Trận đấu đang diễn ra
Genoa bước vào cuộc tiếp đón Fiorentina tại Luigi Ferraris với nỗi lo thiếu hụt lực lượng, khi cả hai đội đều trải qua chuỗi trận không thuận lợi gần đây.
- 6'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Genoa tiếp đón Fiorentina.
Cập nhật lúc 20:08 10/10/2026
Genoa bước vào trận đấu lúc 20:00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Luigi Ferraris trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Việc thiếu hụt các lựa chọn nhân sự đang đặt ban huấn luyện đội chủ nhà vào tình thế phải tìm kiếm những phương án xoay tua phù hợp nhằm duy trì tính ổn định trong lối chơi.
Thách thức lực lượng và phong độ của Genoa
Vấn đề thiếu hụt quân số ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu của Genoa trong thời gian qua. Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt thành tích khi không giành được chiến thắng nào ở 5 trận đấu gần nhất, với kết quả cụ thể gồm 1 trận hòa và 4 trận thua. Sự chệch choạc này khiến Genoa hiện xếp ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 1 điểm.
Tại Luigi Ferraris, Genoa buộc phải ưu tiên tính kỷ luật và sự an toàn nơi hệ thống phòng ngự. Việc thiếu vắng các nhân tố chủ chốt đòi hỏi
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)