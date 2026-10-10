Trực tiếp Genoa vs Fiorentina: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Genoa vs Fiorentina: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể10/10/2026 14:58

Genoa bước vào cuộc tiếp đón Fiorentina tại Luigi Ferraris với nỗi lo thiếu hụt lực lượng, khi cả hai đội đều trải qua chuỗi trận không thuận lợi gần đây.

Genoa0 - 0FiorentinaHiệp 1 — phút 6'
  • 6'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Genoa tiếp đón Fiorentina.

Cập nhật lúc 20:08 10/10/2026

Đội hình chính thức
Genoa
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. De Rossi
Fiorentina
Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Vanoli
1
J. Bijlow
34
S. Otoa
5
L. Østigård
22
J. Vásquez
3
K. Ehizibue
32
M. Frendrup
25
H. Traorè
77
M. Ellertsson
10
Junior Messias
92
El Shaarawy
18
M. Osmajić
43
David de Gea
20
Álex Jiménez
3
R. Drăgușin
6
L. Ranieri
21
Valde
27
C. Ndour
42
Inao OulaÃ¯
44
N. Fagioli
30
Franco Mastantuono
23
Beto
29
W. Gnonto
Dự bị
Genoa
16 C. Drameh8 T. Baldanzi75 Gaël Lafont27 Marcandalli2 M. Mitaj31 D. Puczka21 Nikita Solodchenko20 S. Sabelli39 D. Sommariva
Fiorentina
33 Viery28 Pote5 M. Pongračić32 Mateo Pellegrino25 A. Njie19 L. Lezzerini17 João Mário2 Dodô53 Christensen
Cập nhật đội hình lúc 19:33 10/10/2026

Genoa bước vào trận đấu lúc 20:00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Luigi Ferraris trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Việc thiếu hụt các lựa chọn nhân sự đang đặt ban huấn luyện đội chủ nhà vào tình thế phải tìm kiếm những phương án xoay tua phù hợp nhằm duy trì tính ổn định trong lối chơi.

Thách thức lực lượng và phong độ của Genoa

Vấn đề thiếu hụt quân số ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu của Genoa trong thời gian qua. Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt thành tích khi không giành được chiến thắng nào ở 5 trận đấu gần nhất, với kết quả cụ thể gồm 1 trận hòa và 4 trận thua. Sự chệch choạc này khiến Genoa hiện xếp ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 1 điểm.

Tại Luigi Ferraris, Genoa buộc phải ưu tiên tính kỷ luật và sự an toàn nơi hệ thống phòng ngự. Việc thiếu vắng các nhân tố chủ chốt đòi hỏi

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Genoa · 0 thắng3 hòaFiorentina · 2 thắng
10/05/2026
Fiorentina
0 - 0
Genoa
Hòa
09/11/2025
Genoa
2 - 2
Fiorentina
Hòa
02/02/2025
Fiorentina
2 - 1
Genoa
FIO
01/11/2024
Genoa
0 - 1
Fiorentina
FIO
15/04/2024
Fiorentina
1 - 1
Genoa
Hòa
Genoa
5 trận gần nhất
BBTHB
5
Trận
0-1-4
T-H-B
3
Ghi (TB 0.6)
10
Thủng lưới
Fiorentina
5 trận gần nhất
HTTBB
5
Trận
1-1-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.2)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma5410+1113HTTTT
2Inter5410+713HTTTT
3Lazio5410+513THTTT
16Monza5113-44TBHBB
17Fiorentina5113-64HTBBB
18Bologna5023-32HBHBB
19Genoa5014-71BHBBB
20Venezia5005-90BBBBB
Tình hình lực lượng
Genoa
Amorim (Inactive)
L. Colombo (Ankle Injury)
E. Havel (Ankle Injury)
F. Meichtry (Muscle Injury)
D. Sow (Injury)
L. Venturino (Knee Injury)
Amorim (Inactive)
L. Colombo (Ankle Injury)
Fiorentina
A. Atta (Abdominal strain)
F. Parisi (Knee Injury)
R. Sottil (Back Injury)
A. Atta (Abdominal strain)
F. Parisi (Knee Injury)
R. Sottil (Back Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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