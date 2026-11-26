TRỰC TIẾP Trực tiếp Gent vs FK Crvena Zvezda: Đội hình xuất phát FK Crvena Zvezda đang thắng liên tiếp 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận trước Gent. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Planet Group Arena.

Gent vs FK Crvena Zvezda SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Gent và FK Crvena Zvezda đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:34 27/11/2026

Đội hình chính thức Gent Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV R. Demil FK Crvena Zvezda Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Riera 33 D. Roef 3 M. Paskotši 57 M. Volckaert 44 Van der Heyden 18 M. Samoise 22 Leonardo Lopes 17 Delorge-Knieper 20 Tiago Araújo 37 A. Kadri 11 M. Sonko 47 Y. Vergara Ortega 1 Matheus 45 S. Gudelj 60 M. Gashtarov 3 Y. Nakayama 6 M. Bajo 33 R. Krunić 20 Tomás Händel 37 V. Lučić 15 M. Abu Fani 22 V. Kostov 4 M. Ivanić Dự bị Gent 56 M. Diallo 28 M. El Âdfaoui 31 B. Evers 45 B. Goore 35 G. De Meyer 10 A. Omgba 30 K. Peersman 59 E. Seck 73 A. Donny FK Crvena Zvezda 30 Tebo Uchenna 23 M. Ristić 75 L. Loizou 19 Kim Ye-geon 77 I. Guteša 70 M. Cham 14 O. Bukari 8 K. Balov 7 M. Arnautović Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

FK Crvena Zvezda đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và đến sân của Gent với mục tiêu kéo dài mạch trận đó. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Planet Group Arena. Chủ nhà đang ở trong tình thế trái ngược, với phong độ thiếu ổn định và vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng.

FK Crvena Zvezda mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm sáng lớn nhất của đội khách. FK Crvena Zvezda thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định về tâm lý và cách vận hành đội bóng. Khi mọi kết quả gần đây đều nghiêng về một phía, sự tự tin thường trở thành lợi thế đáng kể ở những trận đấu cần bản lĩnh.

Đáng chú ý, đội bóng này cũng đã thắng cả 2 lần gặp Gent gần nhất. Con số ấy chưa đủ để kết luận về xu hướng dài hạn, nhưng giúp FK Crvena Zvezda có thêm cơ sở tâm lý khi gặp lại đối thủ quen thuộc.

Gent chập chờn, cần tìm lại sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Gent thắng 2, hòa 1 và thua 2. Trận gần nhất của họ là một thất bại, trước đó là chiến thắng và một trận hòa, rồi lại một thất bại và một chiến thắng. Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy đội chủ nhà chưa tạo được mạch thắng bền vững.

Điều đó khiến Gent khó giữ được nhịp độ mong muốn trong những giai đoạn then chốt của trận đấu. Họ cần sự chắc chắn hơn ở khâu phòng ngự và hiệu quả hơn khi đối mặt một đối thủ đang hưng phấn.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng không lớn

Về điểm số, hai đội đang bằng nhau với 4 điểm. FK Crvena Zvezda xếp hạng 15, còn Gent đứng thứ 18. Khoảng cách chỉ nằm ở thứ hạng, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh chung của cả hai.

Với Gent, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ bám sát đối thủ trực tiếp. Với FK Crvena Zvezda, thêm một trận thắng sẽ củng cố đà đi lên và nối dài chuỗi kết quả tích cực.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Phong độ đang nghiêng rõ về đội khách, nhưng lợi thế sân nhà luôn là yếu tố khiến Gent không thể xem nhẹ. Nếu chủ nhà giữ được sự tập trung ngay từ những phút đầu, họ hoàn toàn có thể làm chậm nhịp của FK Crvena Zvezda.

Nhìn chung, FK Crvena Zvezda đang là bên có tâm lý tốt hơn nhờ chuỗi thắng và hai lần thắng Gent gần nhất. Tuy nhiên, Gent vẫn có cơ hội tạo bất ngờ nếu cải thiện được sự ổn định. Câu hỏi đặt ra là đội khách có tiếp tục bay cao, hay chủ nhà sẽ chặn đứng mạch thắng ấy.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Gent · 0 thắng 0 hòa FK Crvena Zvezda · 2 thắng Gent 0 - 2 FK Crvena Zvezda FCZ FK Crvena Zvezda 2 - 1 Gent FCZ

Gent 5 trận gần nhất B T H B T 9 Trận 4-4-1 T-H-B 7 Ghi (TB 0.8) 5 Thủng lưới FK Crvena Zvezda 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 14 SC Freiburg 3 2 0 1 -1 6 T B T 15 FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 0 4 T H B 16 Atalanta 3 1 1 1 0 4 H B T 17 SC Braga 3 1 1 1 -1 4 H T B 18 Gent 3 1 1 1 -1 4 H B T 19 Riga 3 0 3 0 0 3 H H H … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại