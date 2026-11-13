TRỰC TIẾP Trực tiếp Germany U21 vs Belgium U21: Belgium U21 mở tỷ số Cả hai đội đều đang có phong độ cao trước cuộc gặp giữa Germany U21 và Belgium U21 lúc 00:00 ngày 14/11/2026 tại Stadion an der Hafenstrasse.

Germany U21 0 - 1 Belgium U21 Hiệp 1 — phút 22' 22' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Germany U21 0 - 1 Belgium U21.

7' BÀN THẮNG! Belgium U21 (0-1) Phút 7': (Belgium U21) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Germany U21 tiếp đón Belgium U21.

Cập nhật lúc 00:24 14/11/2026

Germany U21 và Belgium U21 bước vào trận đấu với phong độ cao. Đội chủ nhà đang có chuỗi kết quả hoàn hảo, còn đội khách thắng phần lớn các trận gần đây và từng thắng cả hai lần đối đầu gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 14/11/2026 tại Stadion an der Hafenstrasse.

Germany U21: chuỗi thắng liên tiếp

Germany U21 thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định đáng chú ý. Chuỗi thắng này cũng đồng nghĩa đội chủ nhà đã quen với việc kiểm soát các trận đấu theo hướng có lợi cho mình.

Đội chủ nhà còn có lợi thế được thi đấu trên sân nhà và đang mang theo tâm lý hưng phấn từ chuỗi thắng liên tiếp. Với một đội bóng trẻ, sự tự tin thường là yếu tố tạo ra khác biệt ở những trận cân bằng.

Belgium U21: phong độ cao nhưng chưa trọn vẹn

Belgium U21 thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận gần đây nhất của đội khách kết thúc với kết quả hòa, trước đó họ có hai chiến thắng liên tiếp. Một trận thua nằm ở giữa chuỗi, nhưng sau đó Belgium U21 đã đứng dậy bằng một chiến thắng.

So với đối thủ, Belgium U21 chưa có chuỗi kết quả trọn vẹn. Tuy nhiên, việc thắng nhiều hơn hẳn số trận hòa và thua cho thấy đội khách vẫn giữ được sự cạnh tranh ở mức cao.

Thế đối đầu nghiêng về Belgium U21

Hai lần đối đầu gần nhất, Belgium U21 thắng cả hai, còn Germany U21 chưa có chiến thắng nào. Con số này tạo lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách trước cuộc gặp mới.

Tuy vậy, phong độ hiện tại của Germany U21 hoàn toàn khác so với bối cảnh của những lần gặp trước. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp cho thấy đội chủ nhà có đủ lý do để tin rằng họ có thể thay đổi thế đối đầu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt một đội đang thắng liên tục vào thử thách trước đối thủ từng thắng họ hai lần gần nhất. Nếu Germany U21 giữ được nhịp độ và sự tự tin, họ sẽ là đối thủ khó chịu với bất kỳ ai. Ngược lại, Belgium U21 có kinh nghiệm thắng đội chủ nhà gần đây và phong độ tốt để tìm kiếm kết quả tích cực.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở trạng thái tốt. Sự bền bỉ của đội chủ nhà và lợi thế tâm lý của đội khách sẽ là hai yếu tố được theo dõi nhiều nhất trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Germany U21 · 0 thắng 0 hòa Belgium U21 · 2 thắng Belgium U21 4 - 1 Germany U21 BU Germany U21 2 - 3 Belgium U21 BU

Germany U21 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Belgium U21 5 trận gần nhất H T T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới