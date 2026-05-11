Trực tiếp Getafe vs Brighton: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Getafe vs Brighton: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể05/11/2026 22:45

Getafe đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Brighton 3 điểm. Chủ nhà đón khách lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân Coliseum với hai trận thắng gần nhất.

Getafe0 - 0BrightonHiệp 1 — phút 23'
  • 23'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Getafe 45% - 55% Brighton, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Getafe tiếp đón Brighton.

Cập nhật lúc 03:25 06/11/2026

Đội hình chính thức
Getafe
Sơ đồ 4-2-3-1
Brighton
Sơ đồ 4-3-3
13
David Soria
17
Kiko Femenía
15
Sebastián Boselli
2
Djené
22
Johan Mojica
23
Orel Mangala
8
Nemanja Gudelj
21
Andrés García
10
Martín Satriano
11
Ramón Terrats
20
Ivan Azón
1
Bart Verbruggen
20
Costinha
30
Michael Svoboda
5
Lewis Dunk
3
Jaouen Hadjam
13
Pascal Groß
21
Olivier Boscagli
26
Yasin Ayari
35
Malick Yalcouyé
10
Georginio Rutter
8
Jack Hinshelwood
Dự bị
Getafe
35 Diego Ferrer1 Jiří Letáček3 Davinchi26 Jean Ives Valou4 Saba Sazonov5 Abdel Abqar28 Alberto Risco6 Mario Martín16 Francho Serrano
Brighton
38 Tom McGill23 Jason Steele29 Maxim De Cuyper44 Luka Vušković33 Matt O'Riley25 Diego Gómez50 Shane Nti15 Ibrahim Osman59 Younes Ibrahim
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
GetafeThống kêBrighton
45%
Kiểm soát bóng
55%
2
Phạt góc
0
2
Phạm lỗi
1

Getafe đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Brighton, đội đang đứng thứ 9. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, dù thứ hạng cách nhau tới 21 bậc. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân Coliseum.

Getafe cần tận dụng đà thắng

Getafe hiện xếp hạng 30 với 1 điểm. Tuy vậy, phong độ gần đây của đội chủ nhà không hề xấu. Trong 5 trận gần nhất, Getafe thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, cả hai chiến thắng đều đến ở những trận mới đây nhất, trước chuỗi hai trận thua và một trận hòa.

Đà thắng liên tiếp này là lý do khoảng cách 3 điểm với Brighton không còn quá xa vời. Một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp Getafe tiến gần hơn nhóm phía trên.

Brighton thi đấu ổn định nhưng thiếu dứt điểm các trận hòa

Brighton đang đứng thứ 9 với 4 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ thắng ở trận mới nhất, trước đó là chuỗi xen kẽ giữa hòa, thua, hòa và thắng.

Phong độ như vậy cho thấy Brighton khá khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa tạo được chuỗi kết quả thật sự thuyết phục. Hai trận hòa trong 5 lượt gần nhất là dấu hiệu đội bóng vẫn chưa tận dụng trọn vẹn các cơ hội để nới rộng khoảng cách với nhóm bên dưới.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về chủ nhà

Hai đội có một lần gặp nhau gần đây, và Getafe là bên giành chiến thắng. Một trận đấu chưa đủ để rút ra xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn là yếu tố tâm lý đáng kể với đội chủ nhà khi họ bước vào cuộc tái ngộ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Getafe, bài toán là biến đà thắng thành điểm số trên sân nhà để rút ngắn khoảng cách với Brighton. Đội chủ nhà có động lực rõ ràng khi chỉ cần một kết quả tích cực là có thể bám sát hơn nhóm phía trên.

Với Brighton, mục tiêu là giữ vững vị trí thứ 9 và tránh để đối thủ áp sát. Vì cách biệt chỉ 3 điểm, một trận thua có thể khiến khoảng cách này bị san phẳng.

Nhận định

Trận đấu hứa hẹn cân bằng hơn nhiều so với thứ hạng của hai đội. Getafe có lợi thế sân nhà, đà thắng ở hai trận gần nhất và kết quả tích cực ở lần chạm trán trước. Brighton lại có thứ hạng cao hơn và phong độ ít biến động hơn. Chủ nhà nhỉnh hơn về mặt tâm lý, còn đội khách có nền tảng ổn định hơn, nên nhiều khả năng đây sẽ là cuộc đấu giằng co.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Getafe · 1 thắng0 hòaBrighton · 0 thắng
07/08/2021
Brighton
0 - 2
Getafe
GET
Getafe
5 trận gần nhất
TTBBH
4
Trận
1-1-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.8)
9
Thủng lưới
Brighton
5 trận gần nhất
THBHT
4
Trận
2-2-0
T-H-B
8
Ghi (TB 2.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
10FC Copenhagen2110+34HT
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
29FC Iberia 19992011-21HB
30Getafe2011-31BH
31Kairat Almaty2011-41BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Getafe vs Brighton: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng
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