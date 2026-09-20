Trực tiếp Getafe vs Malaga: Malaga ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Getafe vs Malaga: Malaga ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể20/09/2026 14:07

Cuộc so tài tại Coliseum Alfonso Pérez chứng kiến Getafe và Malaga quyết tâm tìm lại niềm vui thắng trận khi cả hai đều đang chật vật ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Getafe0 - 0MalagaHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 45+5'Thẻ vàng

    Phút 45+5': David Larrubia (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Eneko Jauregi (Malaga) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

  • 37'Malaga ép sân

    Cầm bóng: Getafe 38% - 62% Malaga, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 3.

  • 25'Malaga ép sân

    Cầm bóng: Getafe 34% - 66% Malaga, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 3.

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': Johan Mojica (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Malaga ép sân

    Cầm bóng: Getafe 26% - 74% Malaga, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Getafe tiếp đón Malaga.

Cập nhật lúc 19:52 20/09/2026

Đội hình chính thức
Getafe
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Pepe Bordalás
Malaga
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Funes
13
David Soria
21
Andrés García
2
D. Dakonam
24
Z. Romero
22
J. Mojica
11
Ramón Terrats
8
N. Gudelj
16
Francho Serrano
10
M. Satriano
19
E. Ünal
20
Iván Azón
1
Alfonso Herrero
31
Rafita
25
Juan Berrocal
15
M. Diarra
12
José Salinas
10
David Larrubia
14
Rafa Rodríguez
22
Dani Lorenzo
11
Joaquín Muñoz
8
Carlos Dotor
17
Eneko Jauregi
Dự bị
Getafe
26 J. Valou4 S. Sazonov9 Borja Mayoral23 O. Mangala1 J. Letáček31 M. Hamdoune35 Diego Ferrer3 Davinchi15 S. Boselli
Malaga
32 J. Fernandez3 Puga5 Álex Pastor21 Adrián Niño Heredia23 Izan Merino18 Pablo Martínez13 Carlos López4 Einar Galilea6 Ramón Enríquez
Cập nhật đội hình lúc 18:33 20/09/2026
GetafeThống kêMalaga
38%
Kiểm soát bóng
62%
4
Dứt điểm
4
3
Trúng đích
1
1
Phạt góc
2
5
Phạm lỗi
5
1
Thủ môn cứu thua
3

Cả Getafe và Malaga đều bước vào màn so tài lúc 19:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Coliseum Alfonso Pérez với cùng một mục tiêu: tìm kiếm một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Tình cảnh hiện tại khiến cả hai đội bóng đều đối diện với áp lực tâm lý không nhỏ trước giờ bóng lăn.

Áp lực điểm số từ nhóm cuối bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, Getafe đang tạm đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Đội chủ sân Coliseum Alfonso Pérez vẫn chưa thể tạo ra sự an tâm cho người hâm mộ sau những màn trình diễn thiếu ổn định từ đầu mùa.

Trong khi đó, tình cảnh của đội khách Malaga còn khó khăn hơn. Đại diện xứ Andalusia đang chôn chân ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ tương đương 2 điểm, khiến cuộc chạm trán trực tiếp này mang tính chất bản lề cho chặng đường sắp tới của cả đôi bên.

Phong độ bất ổn và cơn khát trọn vẹn điểm số

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của Getafe chưa mang lại sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà giành được 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 trận thua. Dù đã có được niềm vui chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, sự phập phù trong lối chơi vẫn là rào cản lớn đối với Getafe.

Bên kia chiến tuyến, Malaga thậm chí còn chưa nếm trải cảm giác giành trọn vẹn điểm số trong thời gian qua. Đội khách trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, với thành tích cụ thể là 3 trận hòa và 2 trận thua. Khả năng giải quyết trận đấu đang là điểm nghẽn lớn khiến Malaga liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng.

Cán cân đối đầu và toan tính chiến thuật

Lịch sử chạm trán gần đây đang mang lại đôi chút lợi thế tinh thần cho đội chủ sân Coliseum Alfonso Pérez. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Getafe chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Malaga có 2 lần ca khúc khải hoàn. Đáng chú ý, cả 5 cuộc chạm trán này đều khép lại với kết quả thắng thua rõ ràng mà không có bất kỳ trận hòa nào.

Với lợi thế sân bãi cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn, Getafe có cơ sở để chủ động triển khai thế trận nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, Malaga với 3 trận hòa trong 5 trận gần đây cho thấy họ không phải đối thủ dễ dàng chịu khuất phục. Trước tính chất nhạy cảm của cuộc đối đầu, cả hai huấn luyện viên nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương trước khi tính đến các phương án tấn công khai thông bế tắc.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Getafe · 3 thắng0 hòaMalaga · 2 thắng
19/05/2018
Malaga
0 - 1
Getafe
GET
13/01/2018
Getafe
1 - 0
Malaga
GET
06/02/2016
Malaga
3 - 0
Getafe
MAL
19/09/2015
Getafe
1 - 0
Malaga
GET
01/03/2015
Malaga
3 - 2
Getafe
MAL
Getafe
5 trận gần nhất
BHHBB
6
Trận
1-2-3
T-H-B
3
Ghi (TB 0.5)
7
Thủng lưới
Malaga
5 trận gần nhất
BHHBH
6
Trận
0-3-3
T-H-B
3
Ghi (TB 0.5)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona7700+2421TTTTT
2Real Madrid6501+1115TTBTT
3Real Betis6501+215TTTBT
16Levante5122-25BHTHB
17Getafe6123-45BHHBT
18Elche7124-65TBHBB
19Valencia6114-84TBBBB
20Malaga6033-83BHHBH
Tình hình lực lượng
Getafe
A. Abqar (Muscle Injury)
Juanmi (Injury)
Kiko Femenia (Hamstring Injury)
M. Martin (Red Card)
C. Uche (Knee Injury)
A. Abqar (Muscle Injury)
Juanmi (Injury)
Kiko Femenia (Hamstring Injury)
Malaga
J. Cajuste (Injury)
M. Diarra (Calf Injury)
J. Lobete (Knee Injury)
D. Murillo (Injury)
A. Ochoa (Knee Injury)
A. Aznou (Muscle Injury)
F. Calero (Ribs Injury)
J. Cajuste (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Getafe vs Malaga: Malaga ép sân, chưa có bàn thắng
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