TRỰC TIẾP Trực tiếp Getafe vs Malaga: Malaga ép sân, chưa có bàn thắng Cuộc so tài tại Coliseum Alfonso Pérez chứng kiến Getafe và Malaga quyết tâm tìm lại niềm vui thắng trận khi cả hai đều đang chật vật ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Getafe 0 - 0 Malaga Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

45+5' Thẻ vàng Phút 45+5': David Larrubia (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Thẻ vàng Phút 39': Eneko Jauregi (Malaga) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

37' Malaga ép sân Cầm bóng: Getafe 38% - 62% Malaga, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 3.

25' Malaga ép sân Cầm bóng: Getafe 34% - 66% Malaga, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 3.

21' Thẻ vàng Phút 21': Johan Mojica (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Malaga ép sân Cầm bóng: Getafe 26% - 74% Malaga, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Getafe tiếp đón Malaga.

Cập nhật lúc 19:52 20/09/2026

Đội hình chính thức Getafe Sơ đồ 4-4-2 · HLV Pepe Bordalás Malaga Sơ đồ 4-4-2 · HLV Funes 13 David Soria 21 Andrés García 2 D. Dakonam 24 Z. Romero 22 J. Mojica 11 Ramón Terrats 8 N. Gudelj 16 Francho Serrano 10 M. Satriano 19 E. Ünal 20 Iván Azón 1 Alfonso Herrero 31 Rafita 25 Juan Berrocal 15 M. Diarra 12 José Salinas 10 David Larrubia 14 Rafa Rodríguez 22 Dani Lorenzo 11 Joaquín Muñoz 8 Carlos Dotor 17 Eneko Jauregi Dự bị Getafe 26 J. Valou 4 S. Sazonov 9 Borja Mayoral 23 O. Mangala 1 J. Letáček 31 M. Hamdoune 35 Diego Ferrer 3 Davinchi 15 S. Boselli Malaga 32 J. Fernandez 3 Puga 5 Álex Pastor 21 Adrián Niño Heredia 23 Izan Merino 18 Pablo Martínez 13 Carlos López 4 Einar Galilea 6 Ramón Enríquez Cập nhật đội hình lúc 18:33 20/09/2026

Getafe Thống kê Malaga 38% Kiểm soát bóng 62% 4 Dứt điểm 4 3 Trúng đích 1 1 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 5 1 Thủ môn cứu thua 3

Cả Getafe và Malaga đều bước vào màn so tài lúc 19:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Coliseum Alfonso Pérez với cùng một mục tiêu: tìm kiếm một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Tình cảnh hiện tại khiến cả hai đội bóng đều đối diện với áp lực tâm lý không nhỏ trước giờ bóng lăn.

Áp lực điểm số từ nhóm cuối bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, Getafe đang tạm đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Đội chủ sân Coliseum Alfonso Pérez vẫn chưa thể tạo ra sự an tâm cho người hâm mộ sau những màn trình diễn thiếu ổn định từ đầu mùa.

Trong khi đó, tình cảnh của đội khách Malaga còn khó khăn hơn. Đại diện xứ Andalusia đang chôn chân ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ tương đương 2 điểm, khiến cuộc chạm trán trực tiếp này mang tính chất bản lề cho chặng đường sắp tới của cả đôi bên.

Phong độ bất ổn và cơn khát trọn vẹn điểm số

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của Getafe chưa mang lại sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà giành được 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 trận thua. Dù đã có được niềm vui chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, sự phập phù trong lối chơi vẫn là rào cản lớn đối với Getafe.

Bên kia chiến tuyến, Malaga thậm chí còn chưa nếm trải cảm giác giành trọn vẹn điểm số trong thời gian qua. Đội khách trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, với thành tích cụ thể là 3 trận hòa và 2 trận thua. Khả năng giải quyết trận đấu đang là điểm nghẽn lớn khiến Malaga liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng.

Cán cân đối đầu và toan tính chiến thuật

Lịch sử chạm trán gần đây đang mang lại đôi chút lợi thế tinh thần cho đội chủ sân Coliseum Alfonso Pérez. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Getafe chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Malaga có 2 lần ca khúc khải hoàn. Đáng chú ý, cả 5 cuộc chạm trán này đều khép lại với kết quả thắng thua rõ ràng mà không có bất kỳ trận hòa nào.

Với lợi thế sân bãi cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn, Getafe có cơ sở để chủ động triển khai thế trận nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, Malaga với 3 trận hòa trong 5 trận gần đây cho thấy họ không phải đối thủ dễ dàng chịu khuất phục. Trước tính chất nhạy cảm của cuộc đối đầu, cả hai huấn luyện viên nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương trước khi tính đến các phương án tấn công khai thông bế tắc.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Getafe · 3 thắng 0 hòa Malaga · 2 thắng Malaga 0 - 1 Getafe GET Getafe 1 - 0 Malaga GET Malaga 3 - 0 Getafe MAL Getafe 1 - 0 Malaga GET Malaga 3 - 2 Getafe MAL

Getafe 5 trận gần nhất B H H B B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 3 Ghi (TB 0.5) 7 Thủng lưới Malaga 5 trận gần nhất B H H B H 6 Trận 0-3-3 T-H-B 3 Ghi (TB 0.5) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 7 7 0 0 +24 21 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 6 5 0 1 +2 15 T T T B T … 16 Levante 5 1 2 2 -2 5 B H T H B 17 Getafe 6 1 2 3 -4 5 B H H B T 18 Elche 7 1 2 4 -6 5 T B H B B 19 Valencia 6 1 1 4 -8 4 T B B B B 20 Malaga 6 0 3 3 -8 3 B H H B H

Tình hình lực lượng Getafe ✚ A. Abqar (Muscle Injury) ✚ Juanmi (Injury) ✚ Kiko Femenia (Hamstring Injury) ✚ M. Martin (Red Card) ✚ C. Uche (Knee Injury) ✚ A. Abqar (Muscle Injury) ✚ Juanmi (Injury) ✚ Kiko Femenia (Hamstring Injury) Malaga ✚ J. Cajuste (Injury) ✚ M. Diarra (Calf Injury) ✚ J. Lobete (Knee Injury) ✚ D. Murillo (Injury) ✚ A. Ochoa (Knee Injury) ✚ A. Aznou (Muscle Injury) ✚ F. Calero (Ribs Injury) ✚ J. Cajuste (Injury)