Trực tiếp Getafe vs Rayo Vallecano: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Getafe vs Rayo Vallecano: Đội hình xuất phát

Văn Thể19/10/2026 21:18

Các lần gặp gần đây giữa Getafe và Rayo Vallecano thường rất khó phân định, với 3 hòa trong 5 trận. Trận đấu lúc 02:00 ngày 20/10/2026 tại Coliseum Alfonso Pérez.

GetafevsRayo VallecanoSẮP BẮT ĐẦU • 02:00
  • 02:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Getafe và Rayo Vallecano đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:32 20/10/2026

Đội hình chính thức
Getafe
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Pepe Bordalás
Rayo Vallecano
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José
13
David Soria
14
Daniel Carvajal
2
D. Dakonam
26
J. Valou
22
J. Mojica
17
Kiko Femenía
8
N. Gudelj
6
Mario Martín
10
M. Satriano
11
Ramón Terrats
19
E. Ünal
25
E. Audero
20
I. Balliu
24
F. Lejeune
15
Mujaid Sadick
17
Adrià Pedrosa
7
Isi Palazón
6
P. Ciss
8
Unai López
19
Jorge de Frutos
10
Sergio Camello
18
Álvaro García
Dự bị
Getafe
21 Andrés García16 Francho Serrano4 S. Sazonov28 Alberto Risco9 Borja Mayoral1 J. Letáček35 Diego Ferrer3 Davinchi5 A. Abqar
Rayo Vallecano
1 Dani Cárdenas33 J. Vertrouwd23 Óscar Valentín14 Tsitaishvili21 Fran Pérez3 M. Kumbulla22 Pelayo Fernández4 Pedro Díaz36 G. Bouare
Cập nhật đội hình lúc 01:32 20/10/2026

Các lần chạm trán gần đây giữa Getafe và Rayo Vallecano thường rất khó phân định. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, hai đội hòa tới 3 trận, Rayo Vallecano thắng 2 trận và Getafe chưa thắng trận nào. Cuộc gặp lúc 02:00 ngày 20/10/2026 trên sân Coliseum Alfonso Pérez vì thế hứa hẹn tiếp tục là một bài toán cân bằng.

Thế đối đầu: hòa nhiều, Rayo Vallecano nhỉnh hơn

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy sự giằng co rõ nét. Hòa chiếm phần lớn trong 5 lần đối đầu gần nhất, nghĩa là hiếm khi có đội nào tạo được khoảng cách đủ lớn để kết thúc trận đấu sớm.

Tuy vậy, cán cân vẫn nghiêng nhẹ về phía Rayo Vallecano khi đội khách thắng 2 trận, còn Getafe chưa có chiến thắng nào. Đây là điểm mà đội chủ nhà cần xử lý nếu muốn phá thế bế tắc quen thuộc.

Phong độ: hai đội đều thiếu ổn định

Getafe thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả của họ đan xen liên tục, chưa có mạch thắng hay thua kéo dài nên khó đánh giá đội bóng đang đi lên hay đi xuống.

Trong khi đó, Rayo Vallecano thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Xét riêng 5 trận gần nhất, đội khách có thành tích nhỉnh hơn Getafe một chút nhờ thua ít hơn. Tuy nhiên, khoảng cách này không đủ lớn để tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Vị trí trên bảng xếp hạng: sát nhau từng điểm

Hai đội đang đứng liền kề nhau. Rayo Vallecano xếp hạng 14 với 8 điểm, còn Getafe ở hạng 15 cũng với 8 điểm. Hai đội bằng điểm nhau, nên kết quả của trận này có thể thay đổi thứ tự của cả hai ngay lập tức.

Khi khoảng cách quá mong manh, mỗi điểm số đều có giá trị. Điều đó khiến cả hai khó chấp nhận mạo hiểm, và một trận đấu thận trọng, nhiều va chạm là kịch bản dễ xảy ra.

Điểm then chốt của trận đấu

Với thế đối đầu thiên về hòa, phong độ đan xen và thứ hạng sát nhau, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Đội nào giữ được sự kỷ luật và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi sẽ có lợi thế.

Getafe có lợi thế sân nhà và mong muốn chấm dứt chuỗi trận chưa thắng Rayo Vallecano. Ngược lại, đội khách mang theo tinh thần từ thế đối đầu thuận lợi hơn và phong độ gần đây nhỉnh hơn một chút.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội ngang tầm, bằng điểm nhau và thường tạo ra những trận đấu khó lường. Một kết quả cân bằng hoàn toàn phù hợp với những gì hai đội thể hiện gần đây, dù Rayo Vallecano có chút lợi thế về thành tích đối đầu và phong độ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Getafe · 0 thắng3 hòaRayo Vallecano · 2 thắng
03/05/2026
Getafe
0 - 2
Rayo Vallecano
RV
03/01/2026
Rayo Vallecano
1 - 1
Getafe
Hòa
03/05/2025
Rayo Vallecano
1 - 0
Getafe
RV
25/08/2024
Getafe
0 - 0
Rayo Vallecano
Hòa
13/04/2024
Rayo Vallecano
0 - 0
Getafe
Hòa
Getafe
5 trận gần nhất
HBTBH
8
Trận
2-2-4
T-H-B
4
Ghi (TB 0.5)
10
Thủng lưới
Rayo Vallecano
5 trận gần nhất
HHTBT
7
Trận
2-2-3
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona9900+3027TTTTT
2Atletico Madrid9711+1122TTTTT
3Real Madrid9702+1421TTBTT
13Espanyol9225-18BHBBT
14Rayo Vallecano7223-58HTBT
15Getafe8224-68BTBHH
16Racing Santander9225-128BHBBT
Tình hình lực lượng
Getafe
Juanmi (Knee Injury)
O. Mangala (Muscle Injury)
Z. Romero (Muscle Injury)
C. Uche (Knee Injury)
I. Azon (Injury)
A. Garcia (Injury)
Juanmi (Knee Injury)
O. Mangala (Muscle Injury)
Rayo Vallecano
A. Batalla (Broken calfbone)
Luiz Felipe (Knee Injury)
A. Ratiu (Injury)
A. Batalla (Broken calfbone)
Luiz Felipe (Knee Injury)
A. Ratiu (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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