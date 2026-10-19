TRỰC TIẾP Trực tiếp Getafe vs Rayo Vallecano: Hết hiệp 1, Rayo Vallecano dẫn 1-0 Các lần gặp gần đây giữa Getafe và Rayo Vallecano thường rất khó phân định, với 3 hòa trong 5 trận. Trận đấu lúc 02:00 ngày 20/10/2026 tại Coliseum Alfonso Pérez.

Getafe 0 - 1 Rayo Vallecano Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Ivan Balliu (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Getafe 39% - 61% Rayo Vallecano, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 0.

32' Thay người Phút 32' (Getafe): Abdel Abqar vào sân thay Ramón Terrats.

28' Thẻ đỏ Phút 28': Dakonam Ortega Djené (Getafe) nhận thẻ đỏ.

25' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Getafe 37% - 63% Rayo Vallecano, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

16' Thẻ vàng Phút 16': Dakonam Ortega Djené (Getafe) nhận thẻ vàng (Handball).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Getafe 43% - 57% Rayo Vallecano, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

11' BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (0-1) Phút 11': Álvaro García (Rayo Vallecano) lập công (kiến tạo: Jorge De Frutos). Tỷ số: 0 - 1.

1' Thẻ vàng Phút 1': Kiko Femenia (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Getafe tiếp đón Rayo Vallecano.

Cập nhật lúc 02:49 20/10/2026

Đội hình chính thức Getafe Sơ đồ 4-4-2 · HLV Pepe Bordalás Rayo Vallecano Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José 13 David Soria 14 Daniel Carvajal 2 D. Dakonam 26 J. Valou 22 J. Mojica 17 Kiko Femenía 8 N. Gudelj 6 Mario Martín 10 M. Satriano 11 Ramón Terrats 19 E. Ünal 25 E. Audero 20 I. Balliu 24 F. Lejeune 15 Mujaid Sadick 17 Adrià Pedrosa 7 Isi Palazón 6 P. Ciss 8 Unai López 19 Jorge de Frutos 10 Sergio Camello 18 Álvaro García Dự bị Getafe 21 Andrés García 16 Francho Serrano 4 S. Sazonov 28 Alberto Risco 9 Borja Mayoral 1 J. Letáček 35 Diego Ferrer 3 Davinchi 5 A. Abqar Rayo Vallecano 1 Dani Cárdenas 33 J. Vertrouwd 23 Óscar Valentín 14 Tsitaishvili 21 Fran Pérez 3 M. Kumbulla 22 Pelayo Fernández 4 Pedro Díaz 36 G. Bouare Cập nhật đội hình lúc 01:32 20/10/2026

Getafe Thống kê Rayo Vallecano 39% Kiểm soát bóng 61% 6 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 2 4 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 0

Các lần chạm trán gần đây giữa Getafe và Rayo Vallecano thường rất khó phân định. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, hai đội hòa tới 3 trận, Rayo Vallecano thắng 2 trận và Getafe chưa thắng trận nào. Cuộc gặp lúc 02:00 ngày 20/10/2026 trên sân Coliseum Alfonso Pérez vì thế hứa hẹn tiếp tục là một bài toán cân bằng.

Thế đối đầu: hòa nhiều, Rayo Vallecano nhỉnh hơn

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy sự giằng co rõ nét. Hòa chiếm phần lớn trong 5 lần đối đầu gần nhất, nghĩa là hiếm khi có đội nào tạo được khoảng cách đủ lớn để kết thúc trận đấu sớm.

Tuy vậy, cán cân vẫn nghiêng nhẹ về phía Rayo Vallecano khi đội khách thắng 2 trận, còn Getafe chưa có chiến thắng nào. Đây là điểm mà đội chủ nhà cần xử lý nếu muốn phá thế bế tắc quen thuộc.

Phong độ: hai đội đều thiếu ổn định

Getafe thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả của họ đan xen liên tục, chưa có mạch thắng hay thua kéo dài nên khó đánh giá đội bóng đang đi lên hay đi xuống.

Trong khi đó, Rayo Vallecano thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Xét riêng 5 trận gần nhất, đội khách có thành tích nhỉnh hơn Getafe một chút nhờ thua ít hơn. Tuy nhiên, khoảng cách này không đủ lớn để tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Vị trí trên bảng xếp hạng: sát nhau từng điểm

Hai đội đang đứng liền kề nhau. Rayo Vallecano xếp hạng 14 với 8 điểm, còn Getafe ở hạng 15 cũng với 8 điểm. Hai đội bằng điểm nhau, nên kết quả của trận này có thể thay đổi thứ tự của cả hai ngay lập tức.

Khi khoảng cách quá mong manh, mỗi điểm số đều có giá trị. Điều đó khiến cả hai khó chấp nhận mạo hiểm, và một trận đấu thận trọng, nhiều va chạm là kịch bản dễ xảy ra.

Điểm then chốt của trận đấu

Với thế đối đầu thiên về hòa, phong độ đan xen và thứ hạng sát nhau, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Đội nào giữ được sự kỷ luật và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi sẽ có lợi thế.

Getafe có lợi thế sân nhà và mong muốn chấm dứt chuỗi trận chưa thắng Rayo Vallecano. Ngược lại, đội khách mang theo tinh thần từ thế đối đầu thuận lợi hơn và phong độ gần đây nhỉnh hơn một chút.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội ngang tầm, bằng điểm nhau và thường tạo ra những trận đấu khó lường. Một kết quả cân bằng hoàn toàn phù hợp với những gì hai đội thể hiện gần đây, dù Rayo Vallecano có chút lợi thế về thành tích đối đầu và phong độ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Getafe · 0 thắng 3 hòa Rayo Vallecano · 2 thắng Getafe 0 - 2 Rayo Vallecano RV Rayo Vallecano 1 - 1 Getafe Hòa Rayo Vallecano 1 - 0 Getafe RV Getafe 0 - 0 Rayo Vallecano Hòa Rayo Vallecano 0 - 0 Getafe Hòa

Getafe 5 trận gần nhất H B T B H 8 Trận 2-2-4 T-H-B 4 Ghi (TB 0.5) 10 Thủng lưới Rayo Vallecano 5 trận gần nhất H H T B T 7 Trận 2-2-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 9 7 1 1 +11 22 T T T T T 3 Real Madrid 9 7 0 2 +14 21 T T B T T … 13 Espanyol 9 2 2 5 -1 8 B H B B T 14 Rayo Vallecano 7 2 2 3 -5 8 H T B T 15 Getafe 8 2 2 4 -6 8 B T B H H 16 Racing Santander 9 2 2 5 -12 8 B H B B T …

Tình hình lực lượng Getafe ✚ Juanmi (Knee Injury) ✚ O. Mangala (Muscle Injury) ✚ Z. Romero (Muscle Injury) ✚ C. Uche (Knee Injury) ✚ I. Azon (Injury) ✚ A. Garcia (Injury) ✚ Juanmi (Knee Injury) ✚ O. Mangala (Muscle Injury) Rayo Vallecano ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ Luiz Felipe (Knee Injury) ✚ A. Ratiu (Injury) ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ Luiz Felipe (Knee Injury) ✚ A. Ratiu (Injury)