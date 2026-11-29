TRỰC TIẾP Trực tiếp GIL Vicente vs Estoril: Đội hình xuất phát Estoril phải chặn đà sa sút sau 4 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất khi làm khách của GIL Vicente lúc 01:00 ngày 30/11/2026 tại Estadio Cidade de Barcelos.

GIL Vicente vs Estoril SẮP BẮT ĐẦU • 01:00 01:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của GIL Vicente và Estoril đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:34 30/11/2026

Đội hình chính thức GIL Vicente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Pinto Estoril Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV João Gião 30 Lucão 47 Ricardo Esgaio 3 Espigares 39 Jonathan Buatu 45 David Moreira 12 A. Lausen 86 Diogo Ferreira Prioste 77 Murilo 10 Santi García 20 Gil Pinto Martins 9 Walace 16 M. Turk 4 Ferro 5 A. Tsoungui 25 S. Andreou 22 Pedro Carvalho 44 M. Robin 10 J. Holsgrove 12 João Carvalho 99 R. Guitane 7 André Lacximicant 14 Y. Begraoui Dự bị GIL Vicente 11 Joelson Fernandes 8 Mohamed Bamba 32 M. Fernández 19 Guilherme 23 Héctor Hernández 99 M. Kaba 27 A. Moreira 94 Samuel 2 José Silva Estoril 43 fletcher lowe 80 Luís Maria Viegas Abreu Campos Gomes 21 R. Jurišić 3 Fernando Medrano 11 N. Omerović 17 Peixinho 1 Joel Robles 15 Isma Sierra 6 Xavi Sintes Cập nhật đội hình lúc 00:34 30/11/2026

Estoril phải chặn đà sa sút khi đến làm khách của GIL Vicente. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 4 trận thua và 1 trận hòa. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 30/11/2026 trên sân Estadio Cidade de Barcelos.

Estoril cần một tín hiệu hồi phục

Chuỗi kết quả của Estoril là điểm nhấn lớn nhất trước trận này. Họ không có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 trận thua liên tiếp ở các lần ra sân mới nhất. Trận hòa duy nhất nằm ở quãng giữa chuỗi, trước khi đội thua tiếp trận cũ nhất.

Vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh khó khăn đó. Estoril đang đứng hạng 18 với 2 điểm, tức đội cần nhanh chóng tìm lại cảm giác có điểm. Với một đội đang trượt dài, việc rút ngắn khoảng cách bắt đầu từ chỗ không để thất bại kéo dài thêm.

GIL Vicente đang ở vị thế thuận lợi hơn

Chủ nhà bước vào trận với tâm thế tốt hơn. GIL Vicente thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điều đáng chú ý là hai kết quả mới nhất của họ đều là chiến thắng, sau chuỗi trước đó gồm 1 trận hòa và 2 trận thua.

Trên bảng xếp hạng, GIL Vicente đứng hạng 7 với 18 điểm. Khoảng cách 16 điểm so với Estoril cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Được thi đấu trên sân nhà, đội bóng này có lợi thế để chủ động nhịp độ trận đấu.

Thế đối đầu cân bằng

Dù vậy, lịch sử gần đây cho thấy Estoril không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, GIL Vicente thắng 2 trận, Estoril thắng 2 trận và hai đội hòa 1 trận. Thành tích này cho thấy cuộc đối đầu thường khó lường, bất chấp khoảng cách về phong độ và thứ hạng ở thời điểm hiện tại.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Estoril, yếu tố tâm lý có thể quyết định. Sau chuỗi trận không thắng, đội khách cần bước vào trận với sự kỷ luật và tập trung cao độ để không sớm chịu áp lực. Một kết quả tích cực ngay trên sân đối thủ sẽ giúp họ thoát khỏi vòng xoáy kết quả xấu.

Ngược lại, GIL Vicente có phong độ nhỉnh hơn và đang trên đà hai trận thắng gần nhất. Nếu duy trì sự ổn định, chủ nhà có cơ sở để giành lợi thế. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng nhắc rằng họ cần tránh chủ quan.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, GIL Vicente được đánh giá nhỉnh hơn. Estoril có động lực lớn để chặn đà sa sút, song họ vẫn phải chứng minh điều đó bằng kết quả trên sân. Nhiều khả năng đây là trận đấu mà áp lực đè nặng lên đội khách nhiều hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất GIL Vicente · 2 thắng 1 hòa Estoril · 2 thắng Estoril 3 - 1 GIL Vicente EST GIL Vicente 2 - 0 Estoril GV GIL Vicente 1 - 2 Estoril EST Estoril 0 - 0 GIL Vicente Hòa Estoril 1 - 3 GIL Vicente GV

GIL Vicente 5 trận gần nhất T T H B B 11 Trận 5-3-3 T-H-B 10 Ghi (TB 0.9) 8 Thủng lưới Estoril 5 trận gần nhất B B B H B 10 Trận 0-2-8 T-H-B 5 Ghi (TB 0.5) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 11 11 0 0 +22 33 T T T T T 2 Benfica 11 9 1 1 +20 28 T T T T B 3 Sporting CP 11 7 3 1 +13 24 T T B T H … 6 Academico Viseu 12 6 2 4 +1 20 B B T T T 7 GIL Vicente 11 5 3 3 +2 18 T H B T T 8 SC Braga 11 5 2 4 +2 17 T T B B B … 17 Rio Ave 12 2 2 8 -15 8 H B B B T 18 Estoril 10 0 2 8 -14 2 B B B B B