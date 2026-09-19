Trực tiếp GIL Vicente vs Maritimo: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp GIL Vicente vs Maritimo: Đội hình xuất phát

Văn Thể19/09/2026 16:39

GIL Vicente sở hữu ưu thế vượt trội khi chạm trán Maritimo với chuỗi bất bại gần nhất, sẵn sàng bước vào cuộc đối đầu cân bằng điểm số trên bảng xếp hạng.

GIL VicentevsMaritimoSẮP BẮT ĐẦU • 21:30
  • 21:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của GIL Vicente và Maritimo đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:30.

Cập nhật lúc 21:03 19/09/2026

Đội hình chính thức
GIL Vicente
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Pinto
Maritimo
Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. van der Gaag
30
Lucão
47
Ricardo Esgaio
39
Jonathan Buatu
4
Elimbi Gilbert
45
David Moreira
12
A. Lausen
86
Diogo Ferreira Prioste
77
Murilo
10
Santi García
20
Gil Pinto Martins
23
Héctor Hernández
30
Fran Vieites
2
Igor Julião
44
Romain Correia
22
G. Szalai
23
Paulo Henrique
8
M. Dominguez
18
V. Danilović
6
Rodrigo Andrade
10
Martín Tejón
14
Raphael Guzzo
17
Adrián Butzke
Dự bị
GIL Vicente
17 Sergio Bermejo26 Weverson7 T. Touré3 Espigares11 Joelson Fernandes32 M. Fernández19 Guilherme99 M. Kaba82 Gonçalo Maia Pereira
Maritimo
13 Alfonso Pastor5 Nilton Varela35 B. Limbombe12 Bassouamina27 S. Bamba66 I. Ayuma21 I. Alani1 Gonçalo Tabuaço90 Maurice Osei Boakye
Cập nhật đội hình lúc 21:04 19/09/2026

Cuộc so tài giữa GIL Vicente và Maritimo diễn ra vào lúc 21:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Estadio Cidade de Barcelos hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà đang nắm giữ lợi thế tâm lý vô cùng lớn nhờ thành tích đối đầu áp đảo trước đối thủ trong những lần chạm trán gần đây.

Điểm tựa đối đầu vượt trội của GIL Vicente

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía GIL Vicente. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, GIL Vicente thể hiện sự vượt trội rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận, hoàn toàn bất bại trước Maritimo. Thành tích ấn tượng này không chỉ củng cố sự tự tin cho các cầu thủ chủ nhà mà còn là rào cản tâm lý lớn mà Maritimo phải tìm cách vượt qua khi hành quân đến Estadio Cidade de Barcelos.

Cục diện điểm số cân bằng trên bảng xếp hạng

Dù có sự chênh lệch lớn về thành tích đối đầu, cục diện hiện tại của hai đội lại vô cùng sít sao. GIL Vicente đang xếp ở vị trí thứ 9 với 7 điểm. Ngay phía sau, Maritimo đứng ở vị trí thứ 10 và cũng sở hữu 7 điểm. Sự tương đồng về mặt điểm số khiến màn đọ sức trực tiếp này mang tính chất bản lề, nơi đội tận dụng tốt cơ hội sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đua thứ hạng.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Xét về phong độ gần đây, GIL Vicente đang có chiều hướng tích cực hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này đã giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Đáng chú ý, mạch trận gần nhất của họ đang ghi nhận sự khởi sắc rõ nét.

Ở chiều ngược lại, Maritimo đang trải qua giai đoạn khó khăn hơn về mặt phong độ. Trong 5 trận ra sân gần nhất, đội khách chỉ có được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc phong độ thiếu ổn định cộng thêm bất lợi khi đối đầu trực tiếp khiến Maritimo được dự báo sẽ đối diện với chuyến làm khách đầy thử thách.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Với ưu thế sân nhà cùng thành tích đối đầu áp đảo trong 5 trận gần nhất, GIL Vicente nắm giữ nhiều yếu tố thuận lợi để làm chủ thế trận. Về phần mình, Maritimo cần một sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận trận đấu nếu muốn ngắt mạch trận không thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
GIL Vicente · 4 thắng1 hòaMaritimo · 0 thắng
05/03/2023
GIL Vicente
2 - 0
Maritimo
GV
12/09/2022
Maritimo
1 - 2
GIL Vicente
GV
20/03/2022
GIL Vicente
1 - 1
Maritimo
Hòa
31/10/2021
Maritimo
1 - 2
GIL Vicente
GV
06/05/2021
Maritimo
0 - 1
GIL Vicente
GV
GIL Vicente
5 trận gần nhất
BBHT
5
Trận
2-1-2
T-H-B
4
Ghi (TB 0.8)
4
Thủng lưới
Maritimo
5 trận gần nhất
BBBHT
6
Trận
2-1-3
T-H-B
7
Ghi (TB 1.2)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto6600+1318TTTTT
2Benfica6510+1716TTTTT
3Sporting CP6420+914HTTTT
8Academico Viseu6222-28TTBHB
9GIL Vicente521207BBHTT
10Maritimo6213-47BBBHT
11Moreirense6213-67TBBTB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp GIL Vicente vs Maritimo: Đội hình xuất phát
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