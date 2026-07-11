TRỰC TIẾP Trực tiếp Gillingham vs Barrow: Barrow mở tỷ số Đây là trận chung kết, thắng là vô địch. Gillingham gặp Barrow lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Priestfield Stadium, khi hai đội mang phong độ trái ngược nhau.

Gillingham 0 - 1 Barrow Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Gillingham 0 - 1 Barrow.

90+2' BÀN THẮNG! Barrow (0-1) Phút 90+2': Innes Cameron (Barrow) lập công (kiến tạo: Dan Mooney). Tỷ số: 0 - 1.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Gillingham 55% - 45% Barrow, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 2 - 2.

84' Thay người Phút 84' (Barrow): Keaton Brodie Ward vào sân thay isaac marriott.

83' Thay người Phút 83' (Barrow): Dan Mooney vào sân thay Sebastian Blake Thompson.

83' Thay người Phút 83' (Barrow): Mikey Lane vào sân thay Arian Allen.

80' Thẻ vàng Phút 80': Innes Cameron (Barrow) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thay người Phút 79' (Gillingham): S. Kendall vào sân thay Lamin Sillah.

78' Thay người Phút 78' (Gillingham): Armani Little vào sân thay Robbie McKenzie.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Gillingham 53% - 47% Barrow, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 2 - 1.

62' Gillingham ép sân Cầm bóng: Gillingham 51% - 49% Barrow, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 2 - 1.

59' Thay người Phút 59' (Gillingham): Garath McCleary vào sân thay Harry Waldock.

54' Thay người Phút 54' (Barrow): Dani Amos vào sân thay R. Otegbayo.

54' Thay người Phút 54' (Barrow): Innes Cameron vào sân thay Rekeem Harper.

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: Gillingham 51% - 49% Barrow, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Gillingham 55% - 45% Barrow, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 0.

24' Gillingham ép sân Cầm bóng: Gillingham 60% - 40% Barrow, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

12' Barrow ép sân Cầm bóng: Gillingham 25% - 75% Barrow, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Gillingham tiếp đón Barrow.

Cập nhật lúc 23:53 07/11/2026

Đội hình chính thức Gillingham Sơ đồ · HLV G. Ainsworth Barrow Sơ đồ · HLV A. Murray 1 O. Wright 11 lamin sillah 14 R. McKenzie 10 Ronan Hale 22 N. Freeman 26 L. Dobbs 20 J. Daley 6 E. Coleman 16 J. Brophy 24 H. Waldock 19 O. Beckles 14 Sebastian Blake Thompson 19 A. Allen 33 Xavier Deandrae Benjamin 5 Corey edwards 26 R. Harper 25 P. Kalambayi 36 Latty-Fairweather 27 I. Marriott 2 M. Oakley 20 R. Otegbayo 1 Winterbottom Dự bị Gillingham 15 Z. Albarus 30 S. Booth 32 Louie Dayal 18 S. Kendall 8 A. Little 40 R. Luthra 27 M. Luxton 12 G. McCleary 5 A. Smith Barrow 10 K. Ward 11 George Walker 9 A. Reid 23 daniel mooney 32 Mikey Lane 17 Mohamed Katia Kouyate 31 N. Cooper 18 I. Cameron 22 D. Amos Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Gillingham Thống kê Barrow 55% Kiểm soát bóng 45% 9 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 2 4 Phạt góc 4 14 Phạm lỗi 10 5 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 2

Đây là trận chung kết, và chỉ có một đội rời Priestfield Stadium với ngôi vô địch. Gillingham gặp Barrow lúc 22:00 ngày 07/11/2026, trong một trận đấu mà không có chỗ cho sự dè dặt kéo dài hay cơ hội sửa sai ở lượt sau.

Chung kết một trận: thắng là lên ngôi

Thể thức loại trực tiếp khiến mọi tính toán trở nên đơn giản: đội thắng đi tiếp và đăng quang, đội thua bị loại. Không còn bảng điểm để cân đối, cũng không còn kịch bản nào cho phép hài lòng với một kết quả hòa nhạt nhòa. Áp lực vì thế đè nặng lên cả hai phía ngay từ những phút đầu tiên.

Phong độ: Barrow ổn định hơn, Gillingham thất thường

Trong 5 trận gần nhất, Barrow chưa nếm mùi thất bại. Đội thắng 3 trận và hòa 2 trận, một chuỗi kết quả cho thấy sự chắc chắn và khả năng không để thua ngay cả khi trận đấu không thuận lợi.

Ngược lại, Gillingham có hành trình nhiều biến động hơn: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, trận gần nhất của đội là một chiến thắng, điều có thể giúp họ bước vào trận chung kết với tinh thần phấn chấn.

Thế đối đầu nghiêng về Gillingham

Qua 5 lần gặp nhau gần nhất, Gillingham thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Barrow thắng 1 trận. Xu hướng này mang lại cho đội chủ nhà một lợi thế tâm lý nhất định, dù một trận chung kết luôn có sắc thái khác hẳn những cuộc đối đầu thông thường.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự tương phản giữa hai đội tạo ra câu hỏi đáng chú ý. Barrow có chuỗi không thua giúp họ tự tin chơi theo cách quen thuộc. Gillingham cần sự ổn định hơn so với những gì họ thể hiện gần đây, và phải biến lợi thế đối đầu thành hiệu quả trên sân.

Trong một trận đấu mà một sai lầm có thể phải trả giá bằng cả chức vô địch, khả năng giữ kỷ luật và tận dụng cơ hội hiếm hoi sẽ quan trọng hơn mọi kế hoạch trên giấy. Đội nào kiểm soát tốt cảm xúc trong giai đoạn đầu sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua tâm lý.

Nhận định

Barrow đến với phong độ ổn định hơn, còn Gillingham có thành tích đối đầu tốt hơn và lợi thế quen thuộc với sân đấu. Hai yếu tố ấy gần như triệt tiêu nhau, khiến trận chung kết này khó ngã ngũ trước giờ bóng lăn. Cuối cùng, ngôi vương sẽ thuộc về đội xử lý tốt hơn những khoảnh khắc quyết định ở Priestfield Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Gillingham · 3 thắng 1 hòa Barrow · 1 thắng Barrow 0 - 1 Gillingham GIL Gillingham 2 - 2 Barrow Hòa Barrow 3 - 0 Gillingham BAR Gillingham 2 - 0 Barrow GIL Gillingham 3 - 0 Barrow GIL

Gillingham 5 trận gần nhất T B H B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Barrow 5 trận gần nhất H T T T H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới