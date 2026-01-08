TRỰC TIẾP Trực tiếp Girona vs Arsenal: Arsenal nhân đôi cách biệt Girona chạm trán Arsenal tại Estadi Municipal de Montilivi trong trận giao hữu CLB ngày 02/08/2026, với cán cân đối đầu gần nhất nghiêng về đại diện Anh

Girona 0 - 2 Arsenal Hiệp 1 — phút 43' 43' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Girona 0 - 2 Arsenal.

37' Arsenal ép sân Cầm bóng: Girona 52 - 48 Arsenal, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 0.

32' Thay người Phút 32' (): Gabriel Jesus vào sân thay Viktor Gyökeres.

32' Thay người Phút 32' (): Marli Salmon vào sân thay Piero Hincapié.

32' Thay người Phút 32' (): Fábio Vieira vào sân thay Kai Havertz.

30' BÀN THẮNG! Arsenal (0-2) Phút 30': Christos Tzolis () lập công (kiến tạo: Riccardo Calafiori). Tỷ số: 0 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Girona 52 - 48 Arsenal, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 0.

16' BÀN THẮNG! Arsenal (0-1) Phút 16': Kai Havertz () lập công (kiến tạo: Max Dowman). Tỷ số: 0 - 1.

13' Girona ép sân Cầm bóng: Girona 61 - 39 Arsenal, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Girona tiếp đón Arsenal.

Cập nhật lúc 01:43 02/08/2026

Đội hình chính thức Girona Sơ đồ 4-3-3 Arsenal Sơ đồ 4-3-3 4 Arnau Martínez 5 David López 6 Donny van de Beek 8 Fran Beltrán 13 Paulo Gazzaniga 16 Alejandro Francés 17 Bryan Gil 19 Vladyslav Vanat 24 Álex Moreno 29 Lass 30 Min-su Kim 3 Cristhian Mosquera 4 Ben White 5 Piero Hincapié 8 Christos Tzolis 11 Ethan Nwaneri 13 Kepa Arrizabalaga 14 Viktor Gyökeres 29 Kai Havertz 33 Riccardo Calafiori 49 Myles Lewis-Skelly 56 Max Dowman Dự bị Girona 1 Sergi Puig 7 Cristhian Stuani 9 Abel Ruiz 12 Antal Yaakobishvili 14 Dawda Camara 23 Iván Martín 25 Vladyslav Krapyvtsov 26 Gabriel Misehouy 28 Gibert Jordana Camara Arsenal 2 Theo Julienne 9 Gabriel Jesus 10 Ceadach O'Neill 15 Demiane Agustien 16 Illan Meslier 30 Louie Copley 71 Andre Harriman-Annous 72 Ife Ibrahim 74 Brayden Clarke Cập nhật đội hình lúc 00:43 02/08/2026

Girona Thống kê Arsenal 52% Kiểm soát bóng 48% 2 Dứt điểm 7 0 Trúng đích 3 1 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 6 1 Thủ môn cứu thua 0

Thông tin trận đấu

Girona sẽ đối đầu Arsenal tại Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 02/08/2026 tại Estadi Municipal de Montilivi.

Đây là màn so tài có dữ liệu phong độ gần đây và thông tin lực lượng chưa được cung cấp. Vì vậy, nhận định trước trận tập trung vào bối cảnh đối đầu gần nhất và những yếu tố có thể định hình cách hai đội tiếp cận trận đấu, thay vì đưa ra dự báo về tỷ số hay các thống kê không có trong dữ liệu.

Cán cân đối đầu nghiêng về Arsenal

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Girona chưa có chiến thắng hoặc trận hòa nào trước Arsenal, trong khi Arsenal giành chiến thắng. Chi tiết này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đội bóng Anh, dù chỉ phản ánh một lần chạm trán và không đủ để kết luận về toàn bộ tương quan giữa hai đội.

Với Girona, trận đấu trên sân Estadi Municipal de Montilivi là cơ hội để đội bóng tiếp cận cuộc so tài theo cách chủ động hơn. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cho phép xác định Girona sẽ ưu tiên kiểm soát bóng, pressing tầm cao hay tổ chức phòng ngự chờ thời cơ. Những lựa chọn đó sẽ phụ thuộc vào đội hình được sử dụng và mục tiêu cụ thể của ban huấn luyện.

Những điểm có thể quyết định thế trận

Arsenal bước vào trận đấu với nền tảng thuận lợi hơn về kết quả đối đầu gần nhất. Đội bóng này có thể tìm cách duy trì sự chủ động bằng khả năng kiểm soát không gian và nhịp độ, nhưng chưa có thông tin đủ để khẳng định sơ đồ hay cách bố trí nhân sự cụ thể.

Ở chiều ngược lại, Girona cần hạn chế để đối thủ tạo ra thế trận áp đảo ngay từ đầu. Việc giữ cự ly giữa các tuyến, xử lý chắc chắn khi triển khai bóng và tận dụng những thời điểm chuyển trạng thái có thể trở thành các yếu tố quan trọng. Đây là những khía cạnh chiến thuật cần được theo dõi trong thực tế trận đấu, không phải kết luận được xác lập từ số liệu hiện có.

Đáng chú ý, tính chất giao hữu khiến cách hai đội sử dụng nhân sự có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến. Nếu các huấn luyện viên ưu tiên thử nghiệm, nhịp độ và cấu trúc chiến thuật có thể thay đổi trong trận. Ngược lại, nếu đề cao sự ổn định, cuộc đối đầu sẽ cho thấy rõ hơn cách mỗi đội tổ chức lối chơi trước một đối thủ có chất lượng.

Nhận định trước trận

Arsenal có lợi thế từ kết quả ở lần đối đầu gần nhất, nhưng dữ liệu chưa đủ để đánh giá phong độ hiện tại, lực lượng hoặc mức độ sẵn sàng của hai đội. Girona có điểm tựa sân Estadi Municipal de Montilivi, trong khi Arsenal sở hữu ưu thế tâm lý từ cuộc chạm trán trước đó.

Vì vậy, tâm điểm của trận đấu sẽ nằm ở cách hai đội lựa chọn mức độ mạo hiểm và khả năng điều chỉnh trước những thay đổi về nhân sự. Arsenal được đánh giá có nền tảng thuận lợi hơn về đối đầu, nhưng Girona vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu tổ chức tốt và tận dụng hiệu quả các thời điểm chuyển đổi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Girona · 0 thắng 0 hòa Arsenal · 1 thắng Girona 1 - 2 Arsenal ARS

Girona 5 trận gần nhất H B T H B Arsenal 5 trận gần nhất T T T T T

Tình hình lực lượng Girona ✚ Gabriel Misehouy (Unknown Injury) Arsenal ✚ Jurriën Timber (Groin Injury) ✚ William Saliba (Back Injury)