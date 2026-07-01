TRỰC TIẾP Trực tiếp Glentoran vs Rīgas FS: Rīgas FS vượt lên dẫn trước Glentoran tiếp đón Rīgas FS trên sân nhà The BetMcLean Oval trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc đối đầu giàu tính cạnh tranh giữa hai đại diện đến từ Bắc Ireland và Latvia.

Glentoran 1 - 2 Rīgas FS Hiệp 2 — phút 83' 83' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Glentoran 1 - 2 Rīgas FS.

80' Thẻ vàng Phút 80': L. Odisharia (Rīgas FS) nhận thẻ vàng.

75' Thay người Phút 75' (Glentoran): J. Stewart vào sân thay J. Jenkins.

73' Thay người Phút 73' (Rīgas FS): R. Savalnieks vào sân thay A. Filipovic.

73' Thay người Phút 73' (Rīgas FS): G. Mankenda vào sân thay J. Ikaunieks.

73' Thay người Phút 73' (Rīgas FS): D. Lemajic vào sân thay R. Ndjiki.

70' BÀN THẮNG! Rīgas FS (1-2) Phút 70': M. Kigurs (Rīgas FS) lập công (kiến tạo: S. Panic). Tỷ số: 1 - 2.

64' Thay người Phút 64' (Glentoran): R. Clarke vào sân thay J. Kelly.

61' Thay người Phút 61' (Rīgas FS): L. Odisharia vào sân thay D. Zelenkovs.

59' Thẻ vàng Phút 59': R. Cooney (Glentoran) nhận thẻ vàng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45' BÀN THẮNG! Rīgas FS (1-1) Phút 45': M. Kigurs (Rīgas FS) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

40' Thẻ vàng Phút 40': P. Hoban (Glentoran) nhận thẻ vàng.

38' BÀN THẮNG! Glentoran (1-0) Phút 38': Z. Ibsen Rossi (Glentoran) lập công (kiến tạo: R. Cooney). Tỷ số: 1 - 0.

32' Thay người Phút 32' (Rīgas FS): M. Kigurs vào sân thay I. Diomande.

0' Trận đấu bắt đầu Glentoran tiếp đón Rīgas FS.

Cập nhật lúc 03:08 10/07/2026

Glentoran sẽ chào đón Rīgas FS trên sân nhà The BetMcLean Oval vào rạng sáng 10/7, trong một trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để đại diện Bắc Ireland khẳng định vị thế trước một đối thủ đến từ Latvia, vốn có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại các cúp châu Âu.

Bối cảnh trận đấu

Vòng loại Europa Conference League luôn là sân chơi khốc liệt, nơi các câu lạc bộ từ những nền bóng đá nhỏ hơn tại châu Âu tìm kiếm cơ hội hiếm hoi để góp mặt ở đấu trường cấp châu lục. Với Glentoran, việc được thi đấu trên sân nhà trong lượt trận này mang lại lợi thế đáng kể về mặt tâm lý và sự ủng hộ từ khán giả nhà.

Yếu tố sân nhà của Glentoran

The BetMcLean Oval từ lâu đã là pháo đài quen thuộc của Glentoran, nơi đội bóng thường thi đấu với tinh thần quyết tâm cao trước các đối thủ đến từ nước ngoài. Sự cổ vũ của các cổ động viên nhà được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ áo xanh trong trận đấu mang tính bước ngoặt này.

Thách thức từ Rīgas FS

Rīgas FS, đại diện đến từ Latvia, mang đến một phong cách thi đấu có tổ chức và kỷ luật, đặc trưng của các đội bóng vùng Baltic khi tham dự đấu trường châu Âu. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho hàng phòng ngự của Glentoran trước một đối thủ không dễ bị đánh bại.

Nhận định chuyên môn

Trận đấu giữa Glentoran và Rīgas FS được dự báo sẽ diễn ra căng thẳng, khi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành kết quả tốt để tạo lợi thế cho lượt về. Yếu tố sân nhà cùng sự ủng hộ của khán giả có thể là chìa khóa giúp Glentoran tạo ra sự khác biệt trong cuộc đối đầu này.

Người hâm mộ bóng đá tại Bắc Ireland và những ai quan tâm đến vòng loại Europa Conference League chắc chắn sẽ dõi theo diễn biến trận đấu này với nhiều kỳ vọng vào một màn trình diễn thuyết phục từ đội chủ nhà.

Phong độ gần đây của Glentoran

04/07/2026: Dundela 3-3 Glentoran (Hòa)

01/07/2026: Glentoran 0-4 Kilmarnock (Thua)

27/06/2026: Belfast Celtic 1-8 Glentoran (Thắng)

25/06/2026: Glentoran 1-1 The New Saints (Hòa)

20/06/2026: Glentoran 1-2 Caernarfon Town (Thua)

Phong độ gần đây của Rīgas FS

04/07/2026: Rīgas FS 1-1 Auda (Hòa)

30/06/2026: Rīgas FS 3-1 BFC Daugavpils (Thắng)

26/06/2026: FK Liepaja 0-2 Rīgas FS (Thắng)

22/06/2026: Rīgas FS 6-0 Ogre United (Thắng)

17/06/2026: Riga 2-1 Rīgas FS (Thua)

Phong độ và thống kê đội

Glentoran (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Rīgas FS (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Glentoran: Không có thông tin chấn thương

Rīgas FS: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Glentoran thắng: 33%

Hòa: 33%

Rīgas FS thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Glentoran: bàn

Rīgas FS: bàn

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