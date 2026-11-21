TRỰC TIẾP Trực tiếp Groningen vs Heerenveen: Hiệp 2 bắt đầu, Heerenveen dẫn 1-0 Heerenveen đang thắng liên tiếp 5 trận và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Groningen lúc 03:00 ngày 22/11/2026 tại Hitachi Capital Mobility Stadion.

Groningen 0 - 1 Heerenveen Hiệp 2 — phút 57' 57' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Groningen 0 - 1 Heerenveen.

49' Groningen ép sân Cầm bóng: Groningen 45% - 55% Heerenveen, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 2 - 5.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

41' BÀN THẮNG! Heerenveen (0-1) Phút 41': Dylan Vente (Heerenveen) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Groningen 44% - 56% Heerenveen, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 4.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Groningen 46% - 54% Heerenveen, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 3.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Groningen 57% - 43% Heerenveen, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 2.

7' Thẻ vàng Phút 7': Jorg Schreuders (Groningen) nhận thẻ vàng (Argument).

6' Thẻ vàng Phút 6': Vasilios Zagaritis (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Argument).

4' VAR Phút 4': Bàn thắng không được công nhận — Dylan Vente (Heerenveen).

0' Trận đấu bắt đầu Groningen tiếp đón Heerenveen.

Cập nhật lúc 04:15 22/11/2026

Đội hình chính thức Groningen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Lukkien Heerenveen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Veldeman 13 L. Štubljar 14 J. Schreuders 3 T. Blokzijl 4 M. Csinger 2 Wouter Prins 8 T. de Jonge 24 P. Clement 17 van der Werff 26 T. van Bergen 11 J. Ondrejka 9 B. Willumsson 1 B. Klaverboer 45 O. Braude 4 S. Kersten 3 M. Willemsen 19 V. Zagaritis 16 M. Linday 8 N. Courtens 20 J. Trenskow 14 L. Smans 10 R. Meerveld 9 D. Vente Dự bị Groningen 44 Besnik Mashuku 30 P. Boevink 20 Nils Eggens 18 T. Land 29 Tyrique Mercera 34 R. Metu 42 J. Mosselaar 16 A. Nordin 5 M. Rente Heerenveen 15 M. Egbring 17 R. Uldriķis 7 M. Rivera 6 D. Proper 11 L. Oyen 44 A. Noppert 29 L. Machine 31 S. Kremers 2 M. Hilgers Cập nhật đội hình lúc 02:34 22/11/2026

Groningen Thống kê Heerenveen 45% Kiểm soát bóng 55% 10 Dứt điểm 5 5 Trúng đích 3 3 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 5

Heerenveen bước vào trận làm khách trước Groningen với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và mong muốn kéo dài mạch trận đó. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 22/11/2026 tại Hitachi Capital Mobility Stadion. Ở chiều ngược lại, chủ nhà đang trải qua giai đoạn rất khó khăn.

Heerenveen giữ nhịp thắng hoàn hảo

Heerenveen đang có phong độ gần như trọn vẹn: thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này giúp đội khách bước vào cuộc đối đầu với tâm lý hưng phấn và sự tự tin cao.

Thành tích đó cũng phản ánh trên bảng xếp hạng. Heerenveen hiện đứng hạng 6 với 21 điểm, vị trí cho thấy họ đang duy trì được sự ổn định trong thời gian qua.

Groningen cần sớm cắt mạch thất bại

Trái ngược với đối thủ, Groningen đang sa sút. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 4 trận, hòa 1 trận và không có chiến thắng nào. Đáng chú ý, họ vừa thua liên tiếp 3 trận gần đây nhất, trước đó là một trận hòa và một trận thua.

Dù vậy, Groningen vẫn đứng hạng 9 với 15 điểm, kém Heerenveen 3 bậc và 6 điểm. Khoảng cách này chưa phải quá lớn, nên trận đấu là cơ hội để đội chủ nhà tìm lại cảm giác chiến thắng ngay trên sân nhà.

Thế đối đầu bất ngờ nghiêng về chủ nhà

Lịch sử đối đầu mang lại một góc nhìn thú vị. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Groningen thắng 3 trận, Heerenveen thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Như vậy, đội chủ nhà từng chiếm ưu thế trong những lần chạm trán gần đây, dù phong độ hiện tại đang đi theo hướng ngược lại.

Hai đội chưa từng chia điểm trong 5 lần đối đầu gần nhất, cho thấy các trận đấu giữa họ thường đi đến kết quả rõ ràng.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Heerenveen là giữ vững sự tự tin và kỷ luật sau chuỗi thắng dài, đồng thời tránh để chủ nhà tìm được bàn thắng sớm khiến tinh thần đội này được cải thiện. Với phong độ hiện tại, đội khách có lý do để chơi chủ động ngay từ đầu.

Về phía Groningen, thử thách là phục hồi tinh thần sau chuỗi trận không thắng. Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực gần đây là hai điểm tựa mà đội chủ nhà có thể tận dụng để phá vỡ mạch thắng của đối thủ.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Heerenveen đang ở thế thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu nghiêng về Groningen trong 5 lần gặp gần nhất khiến trận đấu khó có thể xem là một chiều. Nếu Heerenveen tiếp tục duy trì sự ổn định, họ hoàn toàn có thể kéo dài chuỗi thắng. Còn nếu Groningen tận dụng được lợi thế sân nhà, mạch thắng của đội khách sẽ phải đối mặt thử thách thực sự.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Groningen · 3 thắng 0 hòa Heerenveen · 2 thắng Heerenveen 0 - 2 Groningen GRO Groningen 2 - 1 Heerenveen GRO Groningen 1 - 0 Heerenveen GRO Heerenveen 2 - 1 Groningen HEE Groningen 0 - 2 Heerenveen HEE

Groningen 5 trận gần nhất B B B H B 12 Trận 4-3-5 T-H-B 29 Ghi (TB 2.4) 28 Thủng lưới Heerenveen 5 trận gần nhất T T T T T 12 Trận 6-3-3 T-H-B 24 Ghi (TB 2.0) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 12 8 2 2 +25 26 T T H B T 2 Feyenoord 12 7 4 1 +19 25 B H H T T 3 Ajax 12 7 4 1 +17 25 H T T T H … 5 AZ Alkmaar 12 7 2 3 +8 23 T B B H B 6 Heerenveen 12 6 3 3 +8 21 T T T T B 7 Fortuna Sittard 12 5 5 2 0 20 H H T H H 8 GO Ahead Eagles 12 4 5 3 -3 17 T B T B H 9 Groningen 12 4 3 5 +1 15 B B H B T 10 Cambuur 12 4 3 5 -2 15 B T T H T …

Tình hình lực lượng Groningen ✚ H. Hateboer (Red Card) ✚ T. Hernes (Inactive) ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ R. Metu (Inactive) ✚ E. Vaessen (Red Card) Heerenveen Không có thông tin