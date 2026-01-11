Trực tiếp Groningen vs Sparta Rotterdam: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Groningen vs Sparta Rotterdam: Đội hình xuất phát

Văn Thể01/11/2026 17:44

Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 15 điểm. Trận tiếp đón Sparta Rotterdam hạng 14 diễn ra lúc 22h45 ngày 01/11/2026.

GroningenvsSparta RotterdamSẮP BẮT ĐẦU • 22:45
  • 22:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Groningen và Sparta Rotterdam đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:45.

Cập nhật lúc 22:17 01/11/2026

Đội hình chính thức
Groningen
Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Lukkien
Sparta Rotterdam
Sơ đồ 5-4-1 · HLV R. Meijer
1
E. Vaessen
33
H. Hateboer
3
T. Blokzijl
5
M. Rente
4
M. Csinger
8
T. de Jonge
26
T. van Bergen
24
P. Clement
14
J. Schreuders
9
B. Willumsson
11
J. Ondrejka
1
M. Brouwer
2
L. Martes
3
M. Young
6
N. Verschuren
4
Martins Indi
5
B. Kuipers
7
M. van Bergen
10
J. Toornstra
8
Cedric Hatenboer
11
I. Babadi
9
M. Zonneveld
Dự bị
Groningen
12 M. Brandis44 Besnik Mashuku20 Nils Eggens53 J. Hall18 T. Land29 Tyrique Mercera42 J. Mosselaar16 A. Nordin2 Wouter Prins
Sparta Rotterdam
20 F. Bednarek13 J. Baas22 Joel Ideho19 Andrej Kostić30 P. Kuiper21 S. Mito14 Teo Quintero12 B. Reith16 A. Roaldsøy
Cập nhật đội hình lúc 22:17 01/11/2026

Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 15 điểm trên bảng xếp hạng. Khi tiếp đón Sparta Rotterdam lúc 22h45 ngày 01/11/2026 tại Hitachi Capital Mobility Stadion, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế ở nhóm đầu bảng trước một đối thủ đang đứng thứ 14.

Groningen bám sát nhóm đầu bảng

Với 15 điểm, Groningen đang đứng hạng 8 và nằm ở nửa trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí cho phép đội bóng này dõi theo sát cuộc đua ở nhóm đầu. Mỗi trận đấu trên sân nhà vì thế đều mang giá trị lớn trong việc duy trì sức bám.

Phong độ gần đây của Groningen khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai chiến thắng nằm ở giai đoạn sớm hơn của chuỗi này, còn trận gần nhất lại là một thất bại. Đội chủ nhà cần chặn đà đi xuống để giữ vững vị trí hiện tại.

Sparta Rotterdam tìm lại sự ổn định

Sparta Rotterdam đang đứng hạng 14 với 9 điểm, kém Groningen 6 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở những nấc thang khác nhau của giải đấu.

Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Dù chưa có chuỗi kết quả thật sự ấn tượng, Sparta Rotterdam vẫn cho thấy khả năng chống chịu khi không để thất bại kéo dài liên tiếp.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu là điểm khiến trận đấu thêm hấp dẫn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sparta Rotterdam thắng 4 lần, còn Groningen thắng 1 lần và không có trận hòa nào. Thế cân bằng tâm lý vì thế không hoàn toàn nghiêng về đội đứng cao hơn trên bảng xếp hạng.

Điều này đặt Groningen vào tình thế phải chứng minh họ đủ sức đảo ngược xu hướng. Lợi thế sân nhà, cùng vị trí cao hơn, là những yếu tố giúp họ có cơ sở để tự tin hơn trong cuộc đối đầu này.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Groningen, bài toán lớn nhất là sự ổn định. Sau chuỗi kết quả đan xen thắng và thua, đội chủ nhà cần một khởi đầu chắc chắn để không tạo cơ hội cho đối thủ từng thắng họ nhiều lần gần đây. Việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng sân nhà sẽ là chìa khóa.

Ở chiều ngược lại, Sparta Rotterdam có động lực để tận dụng thế đối đầu thuận lợi. Một kết quả tích cực trước đối thủ đứng trên sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách 6 điểm. Với phong độ có phần dè dặt, khả năng giữ vững cấu trúc phòng ngự và chờ thời cơ có thể là hướng đi phù hợp.

Nhận định

Nhìn chung, Groningen có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, điểm số và yếu tố sân nhà. Tuy nhiên, thế đối đầu lại nghiêng về Sparta Rotterdam, cộng thêm phong độ chưa ổn định của chủ nhà khiến trận đấu khó đoán. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý trong cuộc đua ở nhóm đầu, nơi từng điểm số đều có giá trị.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Groningen · 1 thắng0 hòaSparta Rotterdam · 4 thắng
01/02/2026
Sparta Rotterdam
2 - 0
Groningen
SR
31/10/2025
Vòng sơ loại
Sparta Rotterdam
5 - 2
Groningen
SR
19/10/2025
Groningen
0 - 2
Sparta Rotterdam
SR
02/02/2025
Sparta Rotterdam
1 - 0
Groningen
SR
09/11/2024
Groningen
1 - 0
Sparta Rotterdam
GRO
Groningen
5 trận gần nhất
BHBTT
10
Trận
4-3-3
T-H-B
24
Ghi (TB 2.4)
21
Thủng lưới
Sparta Rotterdam
5 trận gần nhất
HBTHB
10
Trận
2-3-5
T-H-B
17
Ghi (TB 1.7)
24
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord11740+2125HHTTT
2Ajax11731+1724TTTHH
3PSV Eindhoven11722+2223THBTB
7Heerenveen11533+618TTTBT
8Groningen10433+315HBTTH
9GO Ahead Eagles10352014TBHH
13NEC Nijmegen11254-211BHHHH
14Sparta Rotterdam10235-79BTHBB
15PEC Zwolle10226-128HTBBB
Tình hình lực lượng
Groningen
M. Jeng (Leg Injury)
T. Mercera (Injury)
E. van der Laan (Injury)
M. Jeng (Leg Injury)
T. Mercera (Injury)
E. van der Laan (Injury)
Sparta Rotterdam
S. Mito (Injury)
S. Mito (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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