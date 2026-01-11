TRỰC TIẾP Trực tiếp Groningen vs Sparta Rotterdam: Đội hình xuất phát Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 15 điểm. Trận tiếp đón Sparta Rotterdam hạng 14 diễn ra lúc 22h45 ngày 01/11/2026.

Groningen vs Sparta Rotterdam SẮP BẮT ĐẦU • 22:45 22:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Groningen và Sparta Rotterdam đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:45.

Cập nhật lúc 22:17 01/11/2026

Đội hình chính thức Groningen Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Lukkien Sparta Rotterdam Sơ đồ 5-4-1 · HLV R. Meijer 1 E. Vaessen 33 H. Hateboer 3 T. Blokzijl 5 M. Rente 4 M. Csinger 8 T. de Jonge 26 T. van Bergen 24 P. Clement 14 J. Schreuders 9 B. Willumsson 11 J. Ondrejka 1 M. Brouwer 2 L. Martes 3 M. Young 6 N. Verschuren 4 Martins Indi 5 B. Kuipers 7 M. van Bergen 10 J. Toornstra 8 Cedric Hatenboer 11 I. Babadi 9 M. Zonneveld Dự bị Groningen 12 M. Brandis 44 Besnik Mashuku 20 Nils Eggens 53 J. Hall 18 T. Land 29 Tyrique Mercera 42 J. Mosselaar 16 A. Nordin 2 Wouter Prins Sparta Rotterdam 20 F. Bednarek 13 J. Baas 22 Joel Ideho 19 Andrej Kostić 30 P. Kuiper 21 S. Mito 14 Teo Quintero 12 B. Reith 16 A. Roaldsøy Cập nhật đội hình lúc 22:17 01/11/2026

Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 15 điểm trên bảng xếp hạng. Khi tiếp đón Sparta Rotterdam lúc 22h45 ngày 01/11/2026 tại Hitachi Capital Mobility Stadion, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế ở nhóm đầu bảng trước một đối thủ đang đứng thứ 14.

Groningen bám sát nhóm đầu bảng

Với 15 điểm, Groningen đang đứng hạng 8 và nằm ở nửa trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí cho phép đội bóng này dõi theo sát cuộc đua ở nhóm đầu. Mỗi trận đấu trên sân nhà vì thế đều mang giá trị lớn trong việc duy trì sức bám.

Phong độ gần đây của Groningen khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai chiến thắng nằm ở giai đoạn sớm hơn của chuỗi này, còn trận gần nhất lại là một thất bại. Đội chủ nhà cần chặn đà đi xuống để giữ vững vị trí hiện tại.

Sparta Rotterdam tìm lại sự ổn định

Sparta Rotterdam đang đứng hạng 14 với 9 điểm, kém Groningen 6 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở những nấc thang khác nhau của giải đấu.

Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Dù chưa có chuỗi kết quả thật sự ấn tượng, Sparta Rotterdam vẫn cho thấy khả năng chống chịu khi không để thất bại kéo dài liên tiếp.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu là điểm khiến trận đấu thêm hấp dẫn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sparta Rotterdam thắng 4 lần, còn Groningen thắng 1 lần và không có trận hòa nào. Thế cân bằng tâm lý vì thế không hoàn toàn nghiêng về đội đứng cao hơn trên bảng xếp hạng.

Điều này đặt Groningen vào tình thế phải chứng minh họ đủ sức đảo ngược xu hướng. Lợi thế sân nhà, cùng vị trí cao hơn, là những yếu tố giúp họ có cơ sở để tự tin hơn trong cuộc đối đầu này.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Groningen, bài toán lớn nhất là sự ổn định. Sau chuỗi kết quả đan xen thắng và thua, đội chủ nhà cần một khởi đầu chắc chắn để không tạo cơ hội cho đối thủ từng thắng họ nhiều lần gần đây. Việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng sân nhà sẽ là chìa khóa.

Ở chiều ngược lại, Sparta Rotterdam có động lực để tận dụng thế đối đầu thuận lợi. Một kết quả tích cực trước đối thủ đứng trên sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách 6 điểm. Với phong độ có phần dè dặt, khả năng giữ vững cấu trúc phòng ngự và chờ thời cơ có thể là hướng đi phù hợp.

Nhận định

Nhìn chung, Groningen có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, điểm số và yếu tố sân nhà. Tuy nhiên, thế đối đầu lại nghiêng về Sparta Rotterdam, cộng thêm phong độ chưa ổn định của chủ nhà khiến trận đấu khó đoán. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý trong cuộc đua ở nhóm đầu, nơi từng điểm số đều có giá trị.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Groningen · 1 thắng 0 hòa Sparta Rotterdam · 4 thắng Sparta Rotterdam 2 - 0 Groningen SR Sparta Rotterdam 5 - 2 Groningen SR Groningen 0 - 2 Sparta Rotterdam SR Sparta Rotterdam 1 - 0 Groningen SR Groningen 1 - 0 Sparta Rotterdam GRO

Groningen 5 trận gần nhất B H B T T 10 Trận 4-3-3 T-H-B 24 Ghi (TB 2.4) 21 Thủng lưới Sparta Rotterdam 5 trận gần nhất H B T H B 10 Trận 2-3-5 T-H-B 17 Ghi (TB 1.7) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B … 7 Heerenveen 11 5 3 3 +6 18 T T T B T 8 Groningen 10 4 3 3 +3 15 H B T T H 9 GO Ahead Eagles 10 3 5 2 0 14 T B H H … 13 NEC Nijmegen 11 2 5 4 -2 11 B H H H H 14 Sparta Rotterdam 10 2 3 5 -7 9 B T H B B 15 PEC Zwolle 10 2 2 6 -12 8 H T B B B …

Tình hình lực lượng Groningen ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ T. Mercera (Injury) ✚ E. van der Laan (Injury) ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ T. Mercera (Injury) ✚ E. van der Laan (Injury) Sparta Rotterdam ✚ S. Mito (Injury) ✚ S. Mito (Injury)