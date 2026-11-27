TRỰC TIẾP Trực tiếp Groningen vs Willem II: Hết hiệp 1, Willem II dẫn 1-0 Cả hai đội đều cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Groningen đấu Willem II lúc 02:00 ngày 28/11/2026 tại Hitachi Capital Mobility Stadion.

Groningen 0 - 1 Willem II Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

38' BÀN THẮNG! Willem II (0-1) Phút 38': Calvin Twigt (Willem II) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Groningen 56% - 44% Willem II, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 4.

31' VAR Phút 31': Bàn thắng không được công nhận — Wouter Prins (Groningen).

24' Groningen ép sân Cầm bóng: Groningen 59% - 41% Willem II, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 2.

12' Groningen ép sân Cầm bóng: Groningen 76% - 24% Willem II, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Groningen tiếp đón Willem II.

Cập nhật lúc 02:53 28/11/2026

Đội hình chính thức Groningen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Lukkien Willem II Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Streppel 1 E. Vaessen 33 H. Hateboer 3 T. Blokzijl 4 M. Csinger 2 Wouter Prins 8 T. de Jonge 24 P. Clement 14 J. Schreuders 26 T. van Bergen 17 van der Werff 9 B. Willumsson 26 M. Delanghe 5 H. ter Avest 3 F. Stam 23 M. Dekker 83 M. Lemmens 6 C. Twigt 8 K. Boogaard 50 E. Gürbüz 52 T. Vilhena 32 V. van Crooij 9 D. Haen Dự bị Groningen 16 A. Nordin 11 J. Ondrejka 5 M. Rente 13 L. Štubljar 15 van der Laan 34 R. Metu 30 P. Boevink 29 Tyrique Mercera 18 T. Land Willem II 10 J. Schuurman 17 O. Martin 15 A. Et-Taïbi 31 K. de Leeuw 11 A. Culum 2 A. Ciranni 18 Anass Zarrouk 7 J. Slory 21 van der Steen Cập nhật đội hình lúc 01:34 28/11/2026

Groningen Thống kê Willem II 56% Kiểm soát bóng 44% 9 Dứt điểm 5 4 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 4

Groningen và Willem II bước vào trận đấu này với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi kết quả không như mong muốn. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 28/11/2026 tại Hitachi Capital Mobility Stadion. Hai đội đứng cách nhau khá xa trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây lại không chênh lệch nhiều.

Groningen chưa thắng trong 5 trận gần nhất

Chủ nhà đang đi qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, Groningen thua 4 trận và hòa 1 trận, tức chưa có chiến thắng nào. Điểm hòa duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này, còn 4 trận sau đó đều kết thúc bằng thất bại.

Dù vậy, Groningen vẫn đứng hạng 10 với 15 điểm. Thứ hạng này cho thấy đội đã tích lũy được vốn điểm đáng kể trước khi chuỗi trận sa sút xuất hiện. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ chấm dứt mạch kết quả tiêu cực và củng cố vị trí hiện tại.

Willem II cũng bất ổn và đứng cuối nhóm cuối bảng

Willem II có phong độ thiếu ổn định không kém. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 3 trận, hòa 1 trận và thắng 1 trận. Trận gần nhất của họ là một thất bại, trước đó là một trận hòa, rồi lại một trận thua. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận thứ tư tính ngược từ hiện tại.

Hiện Willem II đứng hạng 18 với 3 điểm, kém Groningen 12 điểm. Khoảng cách này khiến đội khách cần một kết quả tích cực để cải thiện hình ảnh và tinh thần, dù chuyến làm khách không hề dễ dàng.

Thế đối đầu nghiêng về Groningen

Xét 5 lần đối đầu gần nhất, Groningen thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để Willem II thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho chủ nhà, nhất là khi họ đang rất cần một động lực sau chuỗi trận thất vọng.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu không phải yếu tố quyết định. Cả hai đội đều đang thiếu sự tự tin, nên diễn biến trận đấu có thể phụ thuộc nhiều vào việc đội nào xử lý áp lực tốt hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Groningen, bài toán là chuyển lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn thành kết quả cụ thể, thay vì để chuỗi trận không thắng kéo dài thêm. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội lấy lại sự tự tin sau 4 thất bại liên tiếp gần đây.

Với Willem II, đội khách cần giữ sự tập trung và tận dụng cơ hội khi có. Họ đã từng thắng trong 5 trận gần nhất, nên không phải không có khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Về mặt thứ hạng và thành tích đối đầu, Groningen nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ gần đây của chủ nhà không cho phép họ chủ quan trước một đối thủ cũng đang rất khát điểm số. Đây là trận đấu mà áp lực tâm lý có thể ảnh hưởng đến cả hai bên, và đội nào sớm tìm được sự tự tin sẽ có lợi thế lớn hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Groningen · 3 thắng 2 hòa Willem II · 0 thắng Willem II 1 - 3 Groningen GRO Groningen 2 - 0 Willem II GRO Willem II 1 - 1 Groningen Hòa Willem II 1 - 3 Groningen GRO Groningen 0 - 0 Willem II Hòa

Groningen 5 trận gần nhất B B B B H 13 Trận 4-3-6 T-H-B 30 Ghi (TB 2.3) 31 Thủng lưới Willem II 5 trận gần nhất B H B T B 13 Trận 0-3-10 T-H-B 12 Ghi (TB 0.9) 42 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 13 9 2 2 +28 29 T T T H B 2 Ajax 13 8 4 1 +20 28 T H T T T 3 Twente 13 8 3 2 +19 27 T H T T B … 9 GO Ahead Eagles 13 4 5 4 -4 17 B T B T B 10 Groningen 13 4 3 6 -1 15 B B B H B 11 PEC Zwolle 13 4 3 6 -9 15 T H T H T … 17 ADO Den Haag 13 2 3 8 -12 9 B T B B T 18 Willem II 13 0 3 10 -30 3 B H B B B

Tình hình lực lượng Groningen ✚ T. Hernes (Inactive) ✚ M. Jeng (Leg Injury) Willem II ✚ T. Didillon Hodl (Inactive) ✚ J. Hoogma (Knee Injury) ✚ A. Lachkar (Groin Injury) ✚ N. Tjoe a On (Red Card)