Trực tiếp Gyori ETO FC vs Vikingur Reykjavik: Hết hiệp 1, Gyori ETO FC dẫn 2-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Gyori ETO FC vs Vikingur Reykjavik: Hết hiệp 1, Gyori ETO FC dẫn 2-1

Văn Thể14/07/2026 21:57

Gyori ETO FC trở lại ETO Park sau thất bại gần nhất, trong khi Vikingur Reykjavik có lợi thế tinh thần nhờ phong độ và kết quả đối đầu.

Gyori ETO FC2 - 1Vikingur ReykjavikNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 45+1'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (2-1)

    Phút 45+1': S. Thorkelsson (Vikingur Reykjavik) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

  • 38'BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-1)

    Phút 38': M. Vitalis (Gyori ETO FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

  • 37'Gyori ETO FC ép sân

    Cầm bóng: Gyori ETO FC 66% - 34% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 3.

  • 34'BÀN THẮNG! Vikingur Reykjavik (0-1)

    Phút 34': D. Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik) lập công (kiến tạo: G. Sigurdsson). Tỷ số: 0 - 1.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': S. Vladoiu (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': R. Toth (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': S. Schon (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 25'Gyori ETO FC ép sân

    Cầm bóng: Gyori ETO FC 63% - 37% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2.

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': T. Ibrahimagic (Vikingur Reykjavik) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 13'Gyori ETO FC ép sân

    Cầm bóng: Gyori ETO FC 63% - 37% Vikingur Reykjavik, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Gyori ETO FC tiếp đón Vikingur Reykjavik.

Cập nhật lúc 00:52 15/07/2026

Đội hình chính thức
Gyori ETO FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Efrain Juarez
Vikingur Reykjavik
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen
99
Samuel Petráš
2
Ștefan Vlădoiu
21
Márk Csinger
24
Miljan Krpić
23
Daniel Štefulj
27
Milán Vitális
6
Rajmund Tóth
17
Szabolcs Schön
80
Željko Gavrić
10
Claudiu Bumba
11
Nfansu Njie
47
Ögmundur Kristinsson
22
Karl Friðleifur Gunnarsson
4
Oliver Ekroth
2
Sveinn Gísli Þorkelsson
9
Helgi Guðjónsson
20
Tarik Ibrahimagić
23
Nikolaj Hansen
11
Daniel Hafsteinsson
19
Óskar Borgthórsson
10
Gylfi Sigurðsson
25
Valdimar Þór Ingimundarson
Dự bị
Gyori ETO FC
16 Balázs Megyeri20 Barnabás Bíró26 Ádám Umathum37 Norbert Urblík53 Bálint Selyem75 Noel Csorba18 Modou Lamin Mass47 Ádám Décsy90 Kevin Bánáti
Vikingur Reykjavik
99 Uggi Johann Audunsson6 Gunnar Vatnhamar15 Róbert Orri Þorkelsson24 Davíð Örn Atlason7 Erlingur Agnarsson8 Viktor Örlygur Andrason69 Armann Ingi Finnbogason21 Aron Elís Þrándarson35 Thorri Ingólfsson
Cập nhật đội hình lúc 23:31 14/07/2026

Thông tin trận đấu

Gyori ETO FC sẽ đối đầu Vikingur Reykjavik tại UEFA Champions League vào lúc 00:00 ngày 15/07/2026 trên sân ETO Park. Đây là cuộc chạm trán giữa một đội cần phản ứng sau kết quả gần nhất và một đội đang nắm lợi thế về sự tự tin.

Phong độ tạo khác biệt

Gyori ETO FC chỉ có một thất bại trong dữ liệu phong độ gần nhất. Dù thông tin này chưa đủ để đánh giá toàn diện màn trình diễn của đội bóng, nó cho thấy đại diện thi đấu trên sân ETO Park bước vào trận đấu với yêu cầu phải nhanh chóng lấy lại sự ổn định.

Ở phía đối diện, Vikingur Reykjavik giành chiến thắng trong trận gần nhất được cung cấp. Kết quả này có thể giúp đội khách nhập cuộc chủ động hơn, đặc biệt trong những thời điểm cần duy trì sự tập trung và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Vikingur Reykjavik

Trong lần đối đầu gần nhất, Gyori ETO FC không giành chiến thắng, còn Vikingur Reykjavik là đội chiếm ưu thế. Xu hướng này tạo thêm điểm tựa tinh thần cho đội khách, đồng thời khiến Gyori ETO FC phải thận trọng trước những tình huống có thể làm thay đổi cục diện.

Tuy nhiên, kết quả đối đầu chỉ phản ánh một lần chạm trán và không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế tại ETO Park. Gyori ETO FC vẫn có cơ hội kiểm soát trận đấu nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và duy trì sự chắc chắn trong cách tổ chức.

Cuộc đấu phụ thuộc vào khả năng kiểm soát

Không có dữ liệu cụ thể về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt, vì vậy chưa thể xác định cách hai đội sẽ bố trí nhân sự. Điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai sót trong các thời điểm chuyển trạng thái.

Gyori ETO FC cần một cách tiếp cận cân bằng: đủ chủ động để tạo sức ép trên sân nhà nhưng không để khoảng trống giúp Vikingur Reykjavik phát huy lợi thế tâm lý. Trong khi đó, đội khách có thể hướng tới việc duy trì sự ổn định, chờ cơ hội từ những tình huống mà đối thủ mất tập trung.

Nhận định trước trận

Vikingur Reykjavik đang có hai lợi thế rõ ràng trong dữ liệu được cung cấp: chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả đối đầu thuận lợi. Gyori ETO FC lại sở hữu điểm tựa sân nhà ETO Park, nơi họ cần biến áp lực phản ứng sau thất bại thành động lực thi đấu.

Nhìn chung, trận đấu có thể diễn ra với sự giằng co về tâm lý và cách tiếp cận. Vikingur Reykjavik được đánh giá nhỉnh hơn về đà tinh thần, nhưng Gyori ETO FC vẫn có khả năng tạo ra thế trận cân bằng nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt những thời điểm gây sức ép.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Gyori ETO FC · 0 thắng0 hòaVikingur Reykjavik · 1 thắng
08/07/2026
Vikingur Reykjavik
1 - 0
Gyori ETO FC
VR
Gyori ETO FC
5 trận gần nhất
BTHT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
1
Thủng lưới
Vikingur Reykjavik
5 trận gần nhất
TTBTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
0
Thủng lưới
Gyori ETO FC 0%Hòa 50%Vikingur Reykjavik 50%
0%
50%
50%
Khuyến nghị: Combo Double chance : draw or Vikingur Reykjavik and -2.5 goals

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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