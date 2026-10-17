TRỰC TIẾP Trực tiếp Hamburger SV vs VfB Stuttgart: VfB Stuttgart ép sân, chưa có bàn thắng VfB Stuttgart đang thắng liên tiếp 4 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Hamburger SV tại Volksparkstadion lúc 20:30 ngày 17/10/2026.

Hamburger SV 0 - 0 VfB Stuttgart Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

38' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: Hamburger SV 29% - 71% VfB Stuttgart, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 1.

25' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: Hamburger SV 23% - 77% VfB Stuttgart, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 0.

13' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: Hamburger SV 14% - 86% VfB Stuttgart, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Hamburger SV tiếp đón VfB Stuttgart.

Cập nhật lúc 21:15 17/10/2026

Đội hình chính thức Hamburger SV Sơ đồ 3-5-2 · HLV M. Polzin VfB Stuttgart Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Hoeneb 1 Daniel Heuer Fernandes 24 N. Capaldo 33 S. Bornauw 17 W. Omari 3 Møller Wolfe 5 M. Adeline 4 B. Nadir 28 M. Muheim 37 L. Lemke 15 Y. Poulsen 20 Fábio Vieira 41 D. Seimen 4 J. Vagnoman 29 Finn Jeltsch 24 J. Chabot 3 R. Hendriks 16 A. Karazor 6 A. Stiller 18 J. Leweling 26 D. Undav 11 El Khannouss 9 E. Demirović Dự bị Hamburger SV 7 Z. El Ouahdi 22 Kofi Jeremy Amoako 11 A. Grønbæk 9 T. Moffi 43 S. Nandja 38 Alexander Røssing-Lelesiit 19 Otto Emerson Stange 23 Torunarigha 12 S. Tangvik VfB Stuttgart 22 L. Assignon 1 F. Bredlow 10 C. Führich 14 L. Jaquez 17 D. Pejčinović 21 G. Prömel 44 L. Sauer 47 Y. Spalt 20 L. Stergiou Cập nhật đội hình lúc 20:02 17/10/2026

Hamburger SV Thống kê VfB Stuttgart 29% Kiểm soát bóng 71% 5 Dứt điểm 8 1 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 3 2 Thủ môn cứu thua 1

VfB Stuttgart đang có mạch thắng liên tiếp và muốn giữ đà đó khi hành quân đến Volksparkstadion vào 20:30 ngày 17/10/2026. Đối thủ của họ là Hamburger SV, đội cũng đang lấy lại nhịp thi đấu sau hai thất bại ở giai đoạn trước.

Stuttgart mang theo mạch thắng đáng nể

Trong 5 trận gần nhất, VfB Stuttgart thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là cả 4 chiến thắng đều đến ở những trận mới nhất, còn trận thua nằm ở cột mốc xa nhất trong chuỗi này.

Chuỗi kết quả ấy cho thấy đội khách đang vào guồng và duy trì được sự ổn định. Với tâm lý hưng phấn, Stuttgart nhiều khả năng sẽ bước vào trận với tinh thần chủ động, thay vì thủ thế khi chơi trên sân đối phương.

Hamburger SV hồi phục sau giai đoạn chao đảo

Hamburger SV cũng không hề kém cạnh về đà thăng tiến. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận và thua 2 trận. Ba chiến thắng đến ở những trận mới nhất, sau hai thất bại ở các trận cũ hơn.

Điều đó cho thấy Hamburger SV đã tìm lại cảm giác chiến thắng đúng lúc. Việc được thi đấu trên sân nhà cũng là yếu tố giúp họ có thêm động lực để cản bước đối thủ đang hứng khởi.

Thế đối đầu nghiêng về Stuttgart

Lịch sử gặp nhau gần đây đang ủng hộ đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, VfB Stuttgart thắng 4 lần, Hamburger SV thắng 1 lần và không có trận hòa nào.

Tuy nhiên, thế đối đầu chỉ là một lát cắt của quá khứ. Hamburger SV có lý do để tin rằng họ đủ sức phá vỡ xu hướng này khi đang có chuỗi kết quả tích cực.

Cuộc đua trên bảng xếp hạng sít sao

Hai đội đang đứng liền kề nhau trên bảng xếp hạng. VfB Stuttgart xếp hạng 12 với 6 điểm, còn Hamburger SV xếp hạng 13 cũng với 6 điểm.

Khoảng cách bằng không về điểm số khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể. Đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội nới khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bài toán lớn nhất của Hamburger SV là làm sao chặn đứng đà thăng tiến của Stuttgart ngay từ những phút đầu. Nếu để đội khách vào nhịp, họ sẽ phải đối mặt với một đối thủ đang rất tự tin sau chuỗi thắng.

Ngược lại, Stuttgart cần giữ sự tập trung và kỷ luật để không bị cuốn vào áp lực từ khán đài đội chủ nhà. Nhịp độ trận đấu, khả năng kiểm soát những khoảng thời gian then chốt và sự bình tĩnh trong các tình huống quyết định sẽ là yếu tố tạo ra khác biệt.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây và thành tích đối đầu, VfB Stuttgart đang nhỉnh hơn một chút. Họ có mạch thắng dài hơn và từng chiếm ưu thế rõ rệt trong những lần chạm trán gần nhất.

Dù vậy, Hamburger SV có lợi thế sân nhà, đang có đà đi lên và cùng điểm số với đối thủ trên bảng xếp hạng. Một trận đấu cân bằng, giằng co là điều có thể kỳ vọng tại Volksparkstadion, nơi Stuttgart sẽ phải chứng minh rằng mạch thắng của họ đủ vững vàng khi làm khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Hamburger SV · 1 thắng 0 hòa VfB Stuttgart · 4 thắng VfB Stuttgart 4 - 0 Hamburger SV VS Hamburger SV 2 - 1 VfB Stuttgart HS Hamburger SV 1 - 3 VfB Stuttgart VS VfB Stuttgart 3 - 0 Hamburger SV VS VfB Stuttgart 3 - 2 Hamburger SV VS

Hamburger SV 5 trận gần nhất T T T B B 5 Trận 2-0-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 15 Thủng lưới VfB Stuttgart 5 trận gần nhất T T T T B 5 Trận 2-0-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 SC Freiburg 5 4 1 0 +10 13 T H T T T 2 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Bayern München 5 3 2 0 +12 11 H T T H T … 11 1. FC Köln 6 2 1 3 -3 7 B T B H B 12 VfB Stuttgart 5 2 0 3 -1 6 T B B T B 13 Hamburger SV 5 2 0 3 -10 6 T T B B B 14 FC Schalke 04 5 1 2 2 -2 5 B H T H B …

Tình hình lực lượng Hamburger SV ✚ P. Daka (Thigh Injury) ✚ N. Remberg (Knee Injury) ✚ M. Vuskovic (Doping) ✚ B. Jatta (Groin Injury) ✚ A. S. Lokonga (Lacking Match Fitness) ✚ P. Daka (Thigh Injury) ✚ N. Remberg (Knee Injury) ✚ M. Vuskovic (Doping) VfB Stuttgart ✚ A. Al Dakhil (Knee Injury) ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ M. Mittelstadt (Heel Injury) ✚ N. Nartey (Muscle Injury) ✚ T. Tomas (Muscle Injury) ✚ D. Zagadou (Muscle Injury) ✚ A. Al Dakhil (Knee Injury) ✚ J. Diehl (Muscle Injury)