TRỰC TIẾP Trực tiếp Hàn Quốc vs Uruguay: Uruguay nới rộng cách biệt 0-4 Chạm trán Hàn Quốc lúc 18h00 ngày 28/09/2026, Uruguay đặt mục tiêu tìm lại niềm vui chiến thắng sau chuỗi ba trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua trước đối thủ.

Hàn Quốc 0 - 4 Uruguay Hiệp 2 — phút 77' 77' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Hàn Quốc 0 - 4 Uruguay.

72' Thay người Phút 72' (Hàn Quốc): Oh Se-Hun vào sân thay Oh Hyeon-Gyu.

72' Thay người Phút 72' (Hàn Quốc): Choi Jun vào sân thay Lee Jae-Sung.

72' Thay người Phút 72' (Hàn Quốc): T. Park vào sân thay Seol Young-Woo.

66' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Hàn Quốc 56% - 44% Uruguay, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 0 - 4.

62' BÀN THẮNG! Uruguay (0-4) Phút 62': D. Nunez (Uruguay) lập công (kiến tạo: G. Varela). Tỷ số: 0 - 4.

53' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hàn Quốc 57% - 43% Uruguay, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 0 - 1.

46' Thay người Phút 46' (Hàn Quốc): M. Kim vào sân thay Lee Tae-Seok.

46' Thay người Phút 46' (Hàn Quốc): Cho Hyun-Taek vào sân thay Kim Bong-Soo.

46' Thay người Phút 46' (Hàn Quốc): Park Jin-Seob vào sân thay Hwang Hee-Chan.

46' Thay người Phút 46' (Hàn Quốc): Kim Tae-Hyeon vào sân thay Kim Min-Jae.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

43' BÀN THẮNG! Uruguay (0-3) Phút 43': G. Varela (Uruguay) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

40' Hàn Quốc ép sân Cầm bóng: Hàn Quốc 59% - 41% Uruguay, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 4.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hàn Quốc 57% - 43% Uruguay, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

27' BÀN THẮNG! Uruguay (0-2) Phút 27': G. de Arrascaeta (Uruguay) lập công (kiến tạo: M. Araujo). Tỷ số: 0 - 2.

22' Thẻ vàng Phút 22': R. Araujo (Uruguay) nhận thẻ vàng.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Hàn Quốc 49% - 51% Uruguay, dứt điểm 0 - 2; phạm lỗi 0 - 0.

13' BÀN THẮNG! Uruguay (0-1) Phút 13': D. Nunez (Uruguay) lập công (kiến tạo: G. de Arrascaeta). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Hàn Quốc tiếp đón Uruguay.

Cập nhật lúc 19:38 28/09/2026

Đội hình chính thức Hàn Quốc Sơ đồ 4-4-2 Uruguay Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marcelo Bielsa 1 Kim Seung-gyu 22 Young-woo Seol 2 Han-Beom Lee 4 Kim Min-jae 13 Lee Tae-seok 19 Kang-in Lee 24 Kim Bong-Soo 10 Jae-sung Lee 11 Hwang Hee-chan 18 Hyeon-gyu Oh 7 Son Heung-min 23 Cristopher Fiermarín 13 Guillermo Varela 4 Ronald Araújo 16 Mathías Olivera 22 Joaquín Piquerez 14 Lucas Torreira 6 Rodrigo Bentancur 18 Brian Rodríguez 10 Giorgian de Arrascaeta 20 Maximiliano Araújo 9 Darwin Núñez Dự bị Hàn Quốc 21 Hyeon-woo Jo 23 Gu Sung-yun 25 Gun-hee Kim 28 Wi-je Cho 26 Hyun-taek Cho 5 Kim Tae-hyeon 3 Tae-hyeon Kim 15 Choi Jun 29 Seung-Won Jeong Uruguay 12 Thiago Cardozo 1 Santiago Mele 19 Santiago Mouriño 24 Juan Rodríguez 2 José María Giménez 11 Facundo Pellistri 15 Emiliano Martínez 5 Facundo Bernal 8 Nahitan Nández Cập nhật đội hình lúc 17:33 28/09/2026

Hàn Quốc Thống kê Uruguay 56% Kiểm soát bóng 44% 8 Dứt điểm 5 4 Trúng đích 2 5 Phạt góc 0 2 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 4

Cuộc so tài giữa Hàn Quốc và Uruguay diễn ra lúc 18h00 ngày 28/09/2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đại diện Nam Mỹ. Bước vào màn đọ sức này, nhiệm vụ trọng tâm của đội khách không gì khác ngoài việc chặn đứng đà trượt dốc để tìm lại quỹ đạo tích cực.

Uruguay đối mặt áp lực phải chặn đà sa sút

Áp lực đang đè nặng lên Uruguay khi phong độ gần đây xuất hiện dấu hiệu chững lại rõ rệt. Trong ba trận đấu gần nhất, đội bóng Nam Mỹ chưa thể giành được chiến thắng nào, với chuỗi thành tích gồm một thất bại trước khi trải qua hai trận hòa liên tiếp.

Sự thiếu ổn định ở các thời điểm quyết định khiến Uruguay đánh rơi những điểm số quan trọng. Để đảo ngược tình thế, ban huấn luyện đội bóng cần nhanh chóng gia cố sự chắc chắn nơi hậu tuyến, đồng thời cải thiện hiệu quả ở khâu chuyển hóa cơ hội nhằm tìm lại mạch ca khúc khải hoàn.

Hàn Quốc và nỗ lực tìm lại sự ổn định

Ở phía bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc cũng đang trải qua giai đoạn biến động về mặt phong độ. Đội bóng xứ kim chi vừa phải nhận hai trận thua liên tiếp ở những lần ra sân gần nhất, cho thấy những lỗ hổng cần sớm được khắc phục.

Tuy nhiên, sự nguy hiểm của Hàn Quốc là điều không thể xem nhẹ. Ngay trước chuỗi hai trận thất bại kể trên, họ từng thể hiện phong độ ấn tượng với mạch ba chiến thắng liên tiếp. Khả năng bùng nổ trở lại của đại diện châu Á vẫn sẽ là thách thức đáng kể đối với hàng thủ đội khách.

Điểm tựa đối đầu nghiêng về phía đội khách

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Uruguay vẫn có lý do để tự tin. Trong bốn lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, đại diện Nam Mỹ chiếm ưu thế rõ nét khi giành được hai chiến thắng, hòa một trận và chỉ để đối phương vượt qua một lần.

Lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu sẽ là điểm tựa tinh thần quý giá để Uruguay bước vào trận đấu với sự chủ động. Dù vậy, trước một Hàn Quốc luôn thi đấu đầy quyết tâm, đại diện Nam Mỹ cần duy trì sự tập trung tối đa nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Hàn Quốc · 1 thắng 1 hòa Uruguay · 2 thắng Hàn Quốc 1 - 2 Uruguay URU Uruguay 0 - 0 Hàn Quốc Hòa Hàn Quốc 2 - 1 Uruguay HQ Uruguay 2 - 1 Hàn Quốc URU

Hàn Quốc 5 trận gần nhất T B B T T 5 Trận 3-0-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 5 Thủng lưới Uruguay 5 trận gần nhất B B H H H 3 Trận 0-2-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 4 Thủng lưới