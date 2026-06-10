TRỰC TIẾP Trực tiếp Hàn Quốc vs Uzbekistan: Hết hiệp 1, Hàn Quốc dẫn 1-0 Hàn Quốc nắm giữ lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích bất bại trong 5 lần chạm trán gần nhất, đồng thời duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Hàn Quốc 1 - 0 Uzbekistan Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

36' Uzbekistan ép sân Cầm bóng: Hàn Quốc 42% - 58% Uzbekistan, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

24' Hàn Quốc ép sân Cầm bóng: Hàn Quốc 97% - 3% Uzbekistan, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

12' Hàn Quốc ép sân Cầm bóng: Hàn Quốc 97% - 3% Uzbekistan, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

6' BÀN THẮNG! Hàn Quốc (1-0) Phút 6': Son Heung-Min (Hàn Quốc) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Hàn Quốc tiếp đón Uzbekistan.

Cập nhật lúc 18:48 06/10/2026

Đội hình chính thức Hàn Quốc Sơ đồ 4-4-2 Uzbekistan Sơ đồ 4-2-3-1 21 Hyeon-woo Jo 3 Tae-hyeon Kim 2 Han-Beom Lee 5 Kim Tae-hyeon 26 Hyun-taek Cho 19 Kang-in Lee 16 Jin-seob Park 10 Jae-sung Lee 11 Hwang Hee-chan 20 Oh Se-Hun 7 Son Heung-min 12 Abduvokhid Nematov 4 Mukhammad Khakimov 2 Abdukodir Khusanov 5 Jakhongir Urozov 13 Sherzod Nasrullaev 9 Odiljon Khamrobekov 10 Azizjon Ganiev 17 Dostonbek Khamdamov 6 Akmal Mozgovoy 22 Abbosbek Fayzullaev 14 Eldor Shomurodov Dự bị Hàn Quốc 1 Kim Seung-gyu 23 Gu Sung-yun 28 Wi-je Cho 25 Gun-hee Kim 15 Choi Jun 22 Young-woo Seol 24 Kim Bong-Soo 30 Tae-jun Park 13 Lee Tae-seok Uzbekistan 99 Vladimir Nazarov 1 Edem Nemanov 96 Khozhiakbar Alizhonov 95 Makhmud Makhamadzhonov 94 Muhammadrasul Abdumajidov 97 Bekhruz Karimov 8 Diyor Khalmatov 20 Azizbek Amanov 93 Sherzod Esanov Cập nhật đội hình lúc 17:33 06/10/2026

Hàn Quốc Thống kê Uzbekistan 42% Kiểm soát bóng 58% 2 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 2 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Cuộc so tài giữa Hàn Quốc và Uzbekistan diễn ra vào lúc 18h00 ngày 06/10/2026 thu hút nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn. Trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang tìm kiếm những bước tiến vững chắc trên sân cỏ quốc tế, thành tích đối đầu trong quá khứ trở thành điểm tựa then chốt giúp Hàn Quốc nắm giữ nhiều ưu thế trước giờ bóng lăn.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về đại diện Đông Á

Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng ghi nhận sự vượt trội rõ rệt từ phía Hàn Quốc. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội tuyển xứ sở kim chi duy trì thành tích bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Uzbekistan chưa từng một lần giành trọn vẹn niềm vui trước đối thủ.

Sự chênh lệch này không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn mà còn tạo ra rào cản tâm lý đáng kể đối với Uzbekistan. Mỗi khi bước vào các cuộc đọ sức với Hàn Quốc, đại diện Trung Á thường gặp khó khăn trong việc áp đặt thế trận lẫn hóa giải lối chơi gắn kết của đối phương.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Bên cạnh yếu tố lịch sử, phong độ hiện tại của Hàn Quốc cũng đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Sau 1 trận hòa và 1 trận thua ở giai đoạn trước đó, đội bóng này đã nhanh chóng thiết lập lại quỹ đạo bằng chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Lối chơi ổn định cùng sự hưng phấn đang giúp họ duy trì mạch thăng hoa cần thiết.

Ở chiều ngược lại, Uzbekistan thể hiện bộ mặt có phần thiếu ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được 3 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, xen giữa những trận thắng của Uzbekistan là giai đoạn sảy chân với 2 trận thua liên tiếp, trước khi kịp tìm lại cảm giác chiến thắng ở trận đấu gần nhất.

Nhận định thế trận

Với hành trang là 3 chiến thắng liên tiếp cùng ưu thế áp đảo từ các lần chạm trán trước đây, Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu. Về phía Uzbekistan, việc cải thiện tính kỷ luật và sự tập trung là yêu cầu bắt buộc nếu muốn phá vỡ chuỗi trận lép vế kéo dài trước đối thủ duyên nợ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Hàn Quốc · 4 thắng 1 hòa Uzbekistan · 0 thắng Uzbekistan 0 - 4 Hàn Quốc HQ Uzbekistan 0 - 0 Hàn Quốc Hòa Hàn Quốc 2 - 1 Uzbekistan HQ Hàn Quốc 2 - 0 Uzbekistan HQ Uzbekistan 2 - 3 Hàn Quốc HQ

Hàn Quốc 5 trận gần nhất H B T B B 7 Trận 3-1-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 9 Thủng lưới Uzbekistan 5 trận gần nhất T T B B B 6 Trận 3-1-2 T-H-B 14 Ghi (TB 2.3) 10 Thủng lưới