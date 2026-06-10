Trực tiếp Hàn Quốc vs Uzbekistan: Hết hiệp 1, Hàn Quốc dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Hàn Quốc vs Uzbekistan: Hết hiệp 1, Hàn Quốc dẫn 1-0

Văn Thể06/10/2026 12:56

Hàn Quốc nắm giữ lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích bất bại trong 5 lần chạm trán gần nhất, đồng thời duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Hàn Quốc1 - 0UzbekistanNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 36'Uzbekistan ép sân

    Cầm bóng: Hàn Quốc 42% - 58% Uzbekistan, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Hàn Quốc ép sân

    Cầm bóng: Hàn Quốc 97% - 3% Uzbekistan, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

  • 12'Hàn Quốc ép sân

    Cầm bóng: Hàn Quốc 97% - 3% Uzbekistan, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

  • 6'BÀN THẮNG! Hàn Quốc (1-0)

    Phút 6': Son Heung-Min (Hàn Quốc) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Hàn Quốc tiếp đón Uzbekistan.

Cập nhật lúc 18:48 06/10/2026

Đội hình chính thức
Hàn Quốc
Sơ đồ 4-4-2
Uzbekistan
Sơ đồ 4-2-3-1
21
Hyeon-woo Jo
3
Tae-hyeon Kim
2
Han-Beom Lee
5
Kim Tae-hyeon
26
Hyun-taek Cho
19
Kang-in Lee
16
Jin-seob Park
10
Jae-sung Lee
11
Hwang Hee-chan
20
Oh Se-Hun
7
Son Heung-min
12
Abduvokhid Nematov
4
Mukhammad Khakimov
2
Abdukodir Khusanov
5
Jakhongir Urozov
13
Sherzod Nasrullaev
9
Odiljon Khamrobekov
10
Azizjon Ganiev
17
Dostonbek Khamdamov
6
Akmal Mozgovoy
22
Abbosbek Fayzullaev
14
Eldor Shomurodov
Dự bị
Hàn Quốc
1 Kim Seung-gyu23 Gu Sung-yun28 Wi-je Cho25 Gun-hee Kim15 Choi Jun22 Young-woo Seol24 Kim Bong-Soo30 Tae-jun Park13 Lee Tae-seok
Uzbekistan
99 Vladimir Nazarov1 Edem Nemanov96 Khozhiakbar Alizhonov95 Makhmud Makhamadzhonov94 Muhammadrasul Abdumajidov97 Bekhruz Karimov8 Diyor Khalmatov20 Azizbek Amanov93 Sherzod Esanov
Cập nhật đội hình lúc 17:33 06/10/2026
Hàn QuốcThống kêUzbekistan
42%
Kiểm soát bóng
58%
2
Dứt điểm
2
1
Trúng đích
1
2
Phạm lỗi
1
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0

Cuộc so tài giữa Hàn Quốc và Uzbekistan diễn ra vào lúc 18h00 ngày 06/10/2026 thu hút nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn. Trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang tìm kiếm những bước tiến vững chắc trên sân cỏ quốc tế, thành tích đối đầu trong quá khứ trở thành điểm tựa then chốt giúp Hàn Quốc nắm giữ nhiều ưu thế trước giờ bóng lăn.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về đại diện Đông Á

Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng ghi nhận sự vượt trội rõ rệt từ phía Hàn Quốc. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội tuyển xứ sở kim chi duy trì thành tích bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Uzbekistan chưa từng một lần giành trọn vẹn niềm vui trước đối thủ.

Sự chênh lệch này không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn mà còn tạo ra rào cản tâm lý đáng kể đối với Uzbekistan. Mỗi khi bước vào các cuộc đọ sức với Hàn Quốc, đại diện Trung Á thường gặp khó khăn trong việc áp đặt thế trận lẫn hóa giải lối chơi gắn kết của đối phương.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Bên cạnh yếu tố lịch sử, phong độ hiện tại của Hàn Quốc cũng đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Sau 1 trận hòa và 1 trận thua ở giai đoạn trước đó, đội bóng này đã nhanh chóng thiết lập lại quỹ đạo bằng chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Lối chơi ổn định cùng sự hưng phấn đang giúp họ duy trì mạch thăng hoa cần thiết.

Ở chiều ngược lại, Uzbekistan thể hiện bộ mặt có phần thiếu ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được 3 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, xen giữa những trận thắng của Uzbekistan là giai đoạn sảy chân với 2 trận thua liên tiếp, trước khi kịp tìm lại cảm giác chiến thắng ở trận đấu gần nhất.

Nhận định thế trận

Với hành trang là 3 chiến thắng liên tiếp cùng ưu thế áp đảo từ các lần chạm trán trước đây, Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu. Về phía Uzbekistan, việc cải thiện tính kỷ luật và sự tập trung là yêu cầu bắt buộc nếu muốn phá vỡ chuỗi trận lép vế kéo dài trước đối thủ duyên nợ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Hàn Quốc · 4 thắng1 hòaUzbekistan · 0 thắng
20/11/2018
Uzbekistan
0 - 4
Hàn Quốc
HQ
05/09/2017
Uzbekistan
0 - 0
Hàn Quốc
Hòa
15/11/2016
Hàn Quốc
2 - 1
Uzbekistan
HQ
22/01/2015
Tứ kết
Hàn Quốc
2 - 0
Uzbekistan
HQ
28/01/2011
Tranh hạng ba
Uzbekistan
2 - 3
Hàn Quốc
HQ
Hàn Quốc
5 trận gần nhất
HBTBB
7
Trận
3-1-3
T-H-B
10
Ghi (TB 1.4)
9
Thủng lưới
Uzbekistan
5 trận gần nhất
TTBBB
6
Trận
3-1-2
T-H-B
14
Ghi (TB 2.3)
10
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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