Trực tiếp Hapoel Be'er Sheva vs Crvena Zvezda: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Hapoel Be'er Sheva vs Crvena Zvezda: Đội hình xuất phát

Văn Thể04/08/2026 19:38

Hapoel Be'er Sheva gặp Crvena Zvezda lúc 00:30 ngày 05/08/2026 tại Haladás Sportkomplexum, nhưng chưa có dữ liệu về phong độ và đội hình

Hapoel Be'er ShevavsCrvena ZvezdaSẮP BẮT ĐẦU • 00:30
  • 00:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Hapoel Be'er Sheva và Crvena Zvezda đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:30.

Cập nhật lúc 23:54 04/08/2026

Đội hình chính thức
Hapoel Be'er Sheva
Sơ đồ 4-3-3
Crvena Zvezda
Sơ đồ 4-2-3-1
1
Ofir Marciano
2
Guy Mizrahi
4
Miguel Vítor
12
Itay Rotman
3
Matan Baltaxa
28
Niv Yehoshua
25
Lucas Ventura
7
Eliel Peretz
20
Javon East
66
Igor Zlatanovic
9
Zahi Ahmed
1
Matheus
66
Young-woo Seol
32
Derrick Luckassen
25
Strahinja Erakovic
23
Nair Tiknizyan
33
Rade Krunic
15
Mohammed Abu Fani
14
Osman Bukari
22
Vasilije Kostov
4
Mirko Ivanic
17
Bruno Duarte
Dự bị
Hapoel Be'er Sheva
5 Pedro Amador8 Hamode Kanaan11 Amir Ganah13 Ofir Davidzada18 Roy Levy19 Amit Ohana21 Yoav Koren23 Itay Hazut27 Yoan Stoyanov
Crvena Zvezda
7 Marko Arnautovic8 Kristiyan Balov9 J. Enem10 Cristian Chambian13 Milos Veljkovic21 Timi Max Elsnik24 Nikola Stankovic27 Matej Strika30 Franklin Tebo
Cập nhật đội hình lúc 23:54 04/08/2026

Hapoel Be'er Sheva sẽ đối đầu Crvena Zvezda tại UEFA Champions League vào lúc 00:30 ngày 05/08/2026. Trận đấu diễn ra tại Haladás Sportkomplexum.

Thông tin hiện có mới xác nhận cặp đấu, thời gian và địa điểm tổ chức. Dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng cũng như đội hình dự kiến của hai đội chưa được cung cấp.

Thông tin trận đấu

  • Trận đấu: Hapoel Be'er Sheva vs Crvena Zvezda
  • Giải đấu: UEFA Champions League
  • Thời gian: 00:30 ngày 05/08/2026
  • Sân vận động: Haladás Sportkomplexum

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ

Không có thống kê về các trận gần nhất của Hapoel Be'er Sheva và Crvena Zvezda, vì vậy chưa thể xác định xu hướng thi đấu, khả năng ghi bàn hay sự ổn định ở hàng phòng ngự của mỗi đội.

Tương tự, chưa có dữ liệu tổng hợp về thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ. Do đó, việc đánh giá lợi thế lịch sử hoặc dự đoán diễn biến trận đấu cần được thực hiện thận trọng.

Đội hình và chiến thuật

Thông tin được cung cấp chưa bao gồm danh sách cầu thủ vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của Hapoel Be'er Sheva và Crvena Zvezda. Vì vậy, chưa thể xác định những vị trí có thể tạo khác biệt hay cách hai đội tổ chức tấn công và phòng ngự.

Nhận định chung

Đây là cuộc đối đầu giữa Hapoel Be'er Sheva và Crvena Zvezda tại Haladás Sportkomplexum. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và cách vận hành chiến thuật, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về đội được đánh giá cao hơn hoặc kịch bản tỷ số của trận đấu.

Hapoel Be'er Sheva
5 trận gần nhất
TB
Crvena Zvezda
5 trận gần nhất
TTBT
Tình hình lực lượng
Hapoel Be'er Sheva
Dan Biton (Heart Problems)
João Victor (Hamstring Injury)
Crvena Zvezda
Shavy Babicka (No Eligibility)
Vladimir Lucic (No Eligibility)
Douglas Owusu (No Eligibility)
Rade Krunic (Knee Injury)
Omri Glazer (Knee Injury)
Adem Avdić (Cruciate Ligament Tear)
Mahmudu Bajo (No Eligibility)
Rodrigão (No Eligibility)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Hapoel Be'er Sheva vs Crvena Zvezda: Đội hình xuất phát
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