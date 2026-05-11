Trực tiếp Hapoel Beer Sheva vs OFI: Hapoel Beer Sheva ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Hapoel Beer Sheva vs OFI: Hapoel Beer Sheva ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể05/11/2026 22:43

Hapoel Beer Sheva chưa tận dụng được lợi thế sân nhà, mới có 1 điểm và đứng hạng 30. Trận gặp OFI hạng 26 diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại sân Giulești.

Hapoel Beer Sheva0 - 0OFIHiệp 1 — phút 44'
  • 44'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 36'Hapoel Beer Sheva ép sân

    Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 61% - 39% OFI, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 4.

  • 24'Hapoel Beer Sheva ép sân

    Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 61% - 39% OFI, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 3.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Nikolaos Athanasiou (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Hapoel Beer Sheva ép sân

    Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 63% - 37% OFI; phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Hapoel Beer Sheva tiếp đón OFI.

Cập nhật lúc 03:45 06/11/2026

Đội hình chính thức
Hapoel Beer Sheva
Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Kojok
OFI
Sơ đồ 3-4-3 · HLV C. Kontis
1
O. Marciano
2
G. Mizrahi
44
D. Diop
15
I. Nachmias
3
M. Baltaxa
17
A. Forson
28
N. Yehoshua
9
Z. Ahmed
45
M. Abu Rumi
90
A. Ugarriza
14
Y. Malede
1
K. Lilo
15
A. Poungouras
43
D. Nikolaou
2
K. Krizmanić
24
L. Dickmann
41
Bouchalakis
14
T. Androutsos
3
N. Athanasiou
11
T. Fountas
19
K. Kodro
18
T. Nuss
Dự bị
Hapoel Beer Sheva
8 Kna'an66 I. Zlatanović5 Pedro Amador13 O. Davidzada20 J. East11 A. Ganah70 João Victor4 M. Vítor12 I. Rotman
OFI
17 Borja González16 C. Sielis9 A. Leya5 K. Kostoulas90 Pavlos Kenourgiakis13 P. Katsikas6 Karachalios8 Kanellópoulos10 Aitor Cantalapiedra
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
Hapoel Beer ShevaThống kêOFI
61%
Kiểm soát bóng
39%
4
Dứt điểm
4
0
Trúng đích
0
0
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
4

Hapoel Beer Sheva chưa tận dụng được lợi thế sân nhà. Đội bóng này đang đứng hạng 30 với đúng 1 điểm, và trận gặp OFI lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại sân Giulești là cơ hội để họ thay đổi bức tranh đó. Chủ nhà bước vào trận với áp lực lớn hơn so với đối thủ.

Chủ nhà đứng cuối bảng dù có lợi thế sân bãi

Trên bảng xếp hạng, Hapoel Beer Sheva đang ở vị trí thứ 30 với 1 điểm. Với một đội được thi đấu trên sân nhà, đây là con số khiến họ chịu sức ép rõ rệt. Mỗi trận đấu lúc này đều đòi hỏi họ phải biến lợi thế sân bãi thành điểm số.

OFI đứng hạng 26 với 3 điểm, hơn chủ nhà 4 bậc và 2 điểm. Khoảng cách không lớn, nhưng nó cho thấy khách đang ở vị thế nhỉnh hơn trước trận đấu này.

Phong độ gần đây: Hapoel Beer Sheva nhỉnh hơn

Xét 5 trận gần nhất, Hapoel Beer Sheva thắng 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ đang có hai chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất, sau khi thua một trận trước đó. Đây là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, phong độ khá ấy chưa giúp Hapoel Beer Sheva cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Điều đó càng khiến trận đấu này trở thành phép thử về khả năng chuyển hóa phong độ thành điểm số.

Về phía OFI, đội khách thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ vừa có một chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó chuỗi kết quả đan xen thắng thua khá thất thường. Điều này cho thấy OFI chưa thực sự ổn định.

Điểm then chốt của trận đấu

Hapoel Beer Sheva cần khởi đầu tập trung để tận dụng sức nặng của sân nhà. Một bàn thắng sớm có thể giúp họ giải tỏa tâm lý, trong khi để đối thủ vượt lên trước sẽ khiến áp lực tăng thêm.

Ngược lại, OFI có thể chọn cách chơi chắc chắn, đón đợi cơ hội và hưởng lợi từ sự nóng vội của chủ nhà. Với vị trí trên bảng xếp hạng nhỉnh hơn một chút, đội khách có ít gánh nặng hơn khi bước vào trận.

Nhận định

Hapoel Beer Sheva có phong độ gần đây tốt hơn, nhưng vị trí cuối bảng khiến họ phải thi đấu trong tâm thế buộc phải có điểm. OFI hơn chủ nhà về thứ hạng và điểm số, dù phong độ chưa thật sự ổn định. Trận đấu vì thế nhiều khả năng giằng co, và đội nào kiểm soát tốt áp lực hơn sẽ có lợi thế.

Hapoel Beer Sheva
5 trận gần nhất
TTBTB
3
Trận
0-1-2
T-H-B
1
Ghi (TB 0.3)
6
Thủng lưới
OFI
5 trận gần nhất
TBTBB
5
Trận
3-0-2
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
26OFI3102-13BBT
27Jagiellonia3102-23BTB
29Celje3012-51HBB
30Hapoel Beer Sheva3012-51BBH
31Lillestrom3012-71BHB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Hapoel Beer Sheva
D. Biton (Heart Problems)
Lucas Ventura (Muscle Injury)
Y. Stoyanov (Off the roster)
E. Peretz (Inactive)
I. Rotman (Knee Injury)
D. Biton (Heart Problems)
Lucas Ventura (Muscle Injury)
Y. Stoyanov (Off the roster)
OFI
A. Chatzigiovanis (Off the roster)
E. Chnaris (Inactive)
N. Christogeorgos (Injury)
A. Leya Iseka (Groin Injury)
N. Marinakis (Groin Injury)
A. Chatzigiovanis (Off the roster)
E. Chnaris (Inactive)
N. Christogeorgos (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Hapoel Beer Sheva vs OFI: Hapoel Beer Sheva ép sân, chưa có bàn thắng
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