TRỰC TIẾP Trực tiếp Hapoel Beer Sheva vs OFI: OFI mở tỷ số Hapoel Beer Sheva chưa tận dụng được lợi thế sân nhà, mới có 1 điểm và đứng hạng 30. Trận gặp OFI hạng 26 diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại sân Giulești.

Hapoel Beer Sheva 0 - 1 OFI Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Hapoel Beer Sheva 0 - 1 OFI.

45+2' BÀN THẮNG! OFI (0-1) Phút 45+2': Achilleas Poungouras (OFI) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

36' Hapoel Beer Sheva ép sân Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 61% - 39% OFI, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 4.

24' Hapoel Beer Sheva ép sân Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 61% - 39% OFI, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 3.

23' Thẻ vàng Phút 23': Nikolaos Athanasiou (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Hapoel Beer Sheva ép sân Cầm bóng: Hapoel Beer Sheva 63% - 37% OFI; phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Hapoel Beer Sheva tiếp đón OFI.

Cập nhật lúc 03:49 06/11/2026

Đội hình chính thức Hapoel Beer Sheva Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Kojok OFI Sơ đồ 3-4-3 · HLV C. Kontis 1 O. Marciano 2 G. Mizrahi 44 D. Diop 15 I. Nachmias 3 M. Baltaxa 17 A. Forson 28 N. Yehoshua 9 Z. Ahmed 45 M. Abu Rumi 90 A. Ugarriza 14 Y. Malede 1 K. Lilo 15 A. Poungouras 43 D. Nikolaou 2 K. Krizmanić 24 L. Dickmann 41 Bouchalakis 14 T. Androutsos 3 N. Athanasiou 11 T. Fountas 19 K. Kodro 18 T. Nuss Dự bị Hapoel Beer Sheva 8 Kna'an 66 I. Zlatanović 5 Pedro Amador 13 O. Davidzada 20 J. East 11 A. Ganah 70 João Victor 4 M. Vítor 12 I. Rotman OFI 17 Borja González 16 C. Sielis 9 A. Leya 5 K. Kostoulas 90 Pavlos Kenourgiakis 13 P. Katsikas 6 Karachalios 8 Kanellópoulos 10 Aitor Cantalapiedra Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

Hapoel Beer Sheva Thống kê OFI 61% Kiểm soát bóng 39% 4 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 4

Hapoel Beer Sheva chưa tận dụng được lợi thế sân nhà. Đội bóng này đang đứng hạng 30 với đúng 1 điểm, và trận gặp OFI lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại sân Giulești là cơ hội để họ thay đổi bức tranh đó. Chủ nhà bước vào trận với áp lực lớn hơn so với đối thủ.

Chủ nhà đứng cuối bảng dù có lợi thế sân bãi

Trên bảng xếp hạng, Hapoel Beer Sheva đang ở vị trí thứ 30 với 1 điểm. Với một đội được thi đấu trên sân nhà, đây là con số khiến họ chịu sức ép rõ rệt. Mỗi trận đấu lúc này đều đòi hỏi họ phải biến lợi thế sân bãi thành điểm số.

OFI đứng hạng 26 với 3 điểm, hơn chủ nhà 4 bậc và 2 điểm. Khoảng cách không lớn, nhưng nó cho thấy khách đang ở vị thế nhỉnh hơn trước trận đấu này.

Phong độ gần đây: Hapoel Beer Sheva nhỉnh hơn

Xét 5 trận gần nhất, Hapoel Beer Sheva thắng 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ đang có hai chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất, sau khi thua một trận trước đó. Đây là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, phong độ khá ấy chưa giúp Hapoel Beer Sheva cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Điều đó càng khiến trận đấu này trở thành phép thử về khả năng chuyển hóa phong độ thành điểm số.

Về phía OFI, đội khách thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ vừa có một chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó chuỗi kết quả đan xen thắng thua khá thất thường. Điều này cho thấy OFI chưa thực sự ổn định.

Điểm then chốt của trận đấu

Hapoel Beer Sheva cần khởi đầu tập trung để tận dụng sức nặng của sân nhà. Một bàn thắng sớm có thể giúp họ giải tỏa tâm lý, trong khi để đối thủ vượt lên trước sẽ khiến áp lực tăng thêm.

Ngược lại, OFI có thể chọn cách chơi chắc chắn, đón đợi cơ hội và hưởng lợi từ sự nóng vội của chủ nhà. Với vị trí trên bảng xếp hạng nhỉnh hơn một chút, đội khách có ít gánh nặng hơn khi bước vào trận.

Nhận định

Hapoel Beer Sheva có phong độ gần đây tốt hơn, nhưng vị trí cuối bảng khiến họ phải thi đấu trong tâm thế buộc phải có điểm. OFI hơn chủ nhà về thứ hạng và điểm số, dù phong độ chưa thật sự ổn định. Trận đấu vì thế nhiều khả năng giằng co, và đội nào kiểm soát tốt áp lực hơn sẽ có lợi thế.

Hapoel Beer Sheva 5 trận gần nhất T T B T B 3 Trận 0-1-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 6 Thủng lưới OFI 5 trận gần nhất T B T B B 5 Trận 3-0-2 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B 26 OFI 3 1 0 2 -1 3 B B T 27 Jagiellonia 3 1 0 2 -2 3 B T B … 29 Celje 3 0 1 2 -5 1 H B B 30 Hapoel Beer Sheva 3 0 1 2 -5 1 B B H 31 Lillestrom 3 0 1 2 -7 1 B H B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Hapoel Beer Sheva ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Lucas Ventura (Muscle Injury) ✚ Y. Stoyanov (Off the roster) ✚ E. Peretz (Inactive) ✚ I. Rotman (Knee Injury) ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Lucas Ventura (Muscle Injury) ✚ Y. Stoyanov (Off the roster) OFI ✚ A. Chatzigiovanis (Off the roster) ✚ E. Chnaris (Inactive) ✚ N. Christogeorgos (Injury) ✚ A. Leya Iseka (Groin Injury) ✚ N. Marinakis (Groin Injury) ✚ A. Chatzigiovanis (Off the roster) ✚ E. Chnaris (Inactive) ✚ N. Christogeorgos (Injury)