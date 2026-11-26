TRỰC TIẾP Trực tiếp Heart Of Midlothian vs Monaco: Monaco vượt lên dẫn trước Monaco có thành tích sân khách đáng nể và đang đứng hạng 4 với 9 điểm khi làm khách của Heart Of Midlothian tại Tynecastle Park lúc 00:45 ngày 27/11/2026.

Heart Of Midlothian 1 - 2 Monaco Hiệp 1 — phút 43' 43' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Heart Of Midlothian 1 - 2 Monaco.

41' BÀN THẮNG! Monaco (1-2) Phút 41': Edan Diop (Monaco) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

37' Monaco ép sân Cầm bóng: Heart Of Midlothian 40% - 60% Monaco, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 2.

28' Thẻ vàng Phút 28': Matthis Abline (Monaco) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Monaco ép sân Cầm bóng: Heart Of Midlothian 42% - 58% Monaco, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 2.

25' BÀN THẮNG! Monaco (1-1) Phút 25': Folarin Balogun (Monaco) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

15' BÀN THẮNG! Heart Of Midlothian (1-0) Phút 15': Jordi Altena (Heart Of Midlothian) lập công (kiến tạo: Sabah Kerjota). Tỷ số: 1 - 0.

13' Monaco ép sân Cầm bóng: Heart Of Midlothian 34% - 66% Monaco, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Heart Of Midlothian tiếp đón Monaco.

Cập nhật lúc 01:31 27/11/2026

Đội hình chính thức Heart Of Midlothian Sơ đồ 5-3-2 · HLV W. Vrancken Monaco Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Filipe Luís 1 B. Reus 23 J. Altena 39 M. Gillies 17 S. Findlay 5 J. McCart 2 Borchgrevink 29 S. Kerjota 19 S. Guendouz 78 L. Mendy 11 P. Kabore 10 Cláudio Braga 1 L. Hrádecký 72 Sadibou Sané 15 E. Dier 4 J. Teze 2 Vanderson 6 D. Zakaria 37 E. Diop 13 Mawissa Elebi 18 T. Minamino 11 M. Abline 9 F. Balogun Dự bị Heart Of Midlothian 34 K. Wright 30 R. Fulton 74 R. Mato 15 J. McPake 33 F. Pollock 16 B. Spittal 9 J. Williams 21 J. Wilson Monaco 28 M. Coulibaly 7 M. Detourbet 52 Melvin Gomes 60 Loic Lubaki 20 Flávio Nazinho 46 A. Soubeir 40 J. Stawiecki 49 I. Touré 48 Ilies Belmokhtar Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

Heart Of Midlothian Thống kê Monaco 40% Kiểm soát bóng 60% 5 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 1 0 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 4 0 Thủ môn cứu thua 2

Monaco có thành tích sân khách đáng nể, và chuyến làm khách tại Tynecastle Park lúc 00:45 ngày 27/11/2026 sẽ là phép thử cho bản lĩnh đó. Đối thủ của họ là Heart Of Midlothian, đội chủ nhà đang đứng hạng 32 với 1 điểm, trong khi Monaco ở hạng 4 với 9 điểm.

Monaco mang tâm thế của nhóm đầu bảng

Với 9 điểm và vị trí thứ 4, Monaco đang nằm trong nhóm dẫn đầu và bước vào trận đấu với vai trò đội được đánh giá cao hơn. Khoảng cách 8 điểm giữa hai đội trên bảng xếp hạng phản ánh rõ sự chênh lệch về thành tích ở giai đoạn hiện tại.

Phong độ 5 trận gần nhất của đội khách là thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, hai trận gần nhất của Monaco đều kết thúc với tỷ số hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy họ giữ được sự ổn định, nhưng vẫn cần sự quyết đoán hơn để biến thế trận tốt thành chiến thắng.

Heart Of Midlothian cần tận dụng lợi thế sân nhà

Ở chiều ngược lại, Heart Of Midlothian đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ có 1 điểm và xếp hạng 32. Trong 4 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận và thua 3 trận.

Tuy vậy, điểm sáng nằm ở trận gần nhất, khi họ giành chiến thắng sau chuỗi ba trận thua liên tiếp trước đó. Kết quả này có thể giúp Heart Of Midlothian lấy lại tinh thần, và việc thi đấu trên sân nhà sẽ là yếu tố họ cần khai thác tối đa.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất với Monaco là giữ được sự điềm tĩnh trên sân khách. Một đội mang thành tích sân khách đáng nể thường biết cách kiểm soát nhịp độ, hạn chế sai sót và chờ thời cơ. Nếu duy trì được sự kiên nhẫn đó, họ hoàn toàn có thể làm chủ diễn biến.

Về phía Heart Of Midlothian, mục tiêu trước mắt là bắt đầu trận đấu thật tập trung và tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà. Với một đội đang cần điểm số, việc giữ vững kỷ luật và không để đối thủ sớm tìm được bàn thắng sẽ quyết định cục diện.

Nhận định

Dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng và số điểm tích lũy, Monaco nhỉnh hơn ở trận đấu này. Tuy nhiên, chuỗi kết quả hòa gần đây cho thấy họ chưa hẳn thuyết phục, còn Heart Of Midlothian vừa có chiến thắng giúp lấy lại hy vọng. Nhìn chung, đây là trận đấu mà bản lĩnh sân khách của Monaco sẽ được thử thách thực sự trước một đối thủ đang khao khát điểm số.

Heart Of Midlothian 5 trận gần nhất T B B B 5 Trận 1-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 10 Thủng lưới Monaco 5 trận gần nhất H H T B H 5 Trận 5-0-0 T-H-B 14 Ghi (TB 2.8) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T 4 Monaco 3 3 0 0 +6 9 T T T 5 Brighton 3 2 1 0 +5 7 T H T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … 31 Getafe 3 0 1 2 -4 1 B B H 32 Heart Of Midlothian 3 0 1 2 -4 1 B B H 33 KuPS 3 0 1 2 -4 1 H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại