TRỰC TIẾP Trực tiếp Heerenveen vs Excelsior: Heerenveen nới rộng cách biệt 4-0 Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi Heerenveen tiếp Excelsior lúc 01h00 ngày 17/10/2026 tại Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen 4 - 0 Excelsior Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Heerenveen 4 - 0 Excelsior.

90' Heerenveen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 52% - 48% Excelsior, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 3.

88' BÀN THẮNG! Heerenveen (4-0) Phút 88': Jacob Trenskow (Heerenveen) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

86' Thay người Phút 86' (Heerenveen): Hristiyan Petrov vào sân thay Maas Willemsen.

84' BÀN THẮNG! Heerenveen (3-0) Phút 84': Luca Oyen (Heerenveen) lập công (kiến tạo: Ringo Meerveld). Tỷ số: 3 - 0.

82' Thay người Phút 82' (Heerenveen): Luca Oyen vào sân thay Nolhan courtens.

82' Thay người Phút 82' (Heerenveen): Ringo Meerveld vào sân thay Levi Smans.

82' Thay người Phút 82' (Heerenveen): Roberts Uldriķis vào sân thay Dylan Vente.

77' Heerenveen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 53% - 47% Excelsior, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 1 - 2.

77' Thay người Phút 77' (Excelsior): Noah Naujoks vào sân thay Eric da Silva Moreira.

73' Thay người Phút 73' (Heerenveen): Marko Farji vào sân thay Maxence Rivera.

66' Thay người Phút 66' (Excelsior): Ilano Silva Timas vào sân thay Ágúst Orri Thorsteinsson.

66' Thay người Phút 66' (Excelsior): Valentin Sulzbacher vào sân thay Aymen sliti.

66' Thay người Phút 66' (Excelsior): Osman Turay vào sân thay Simon Janssen.

63' Heerenveen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 52% - 48% Excelsior, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 1.

54' BÀN THẮNG! Heerenveen (2-0) Phút 54': Oliver Johansen Braude (Heerenveen) lập công (kiến tạo: Jacob Trenskow). Tỷ số: 2 - 0.

50' Heerenveen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 51% - 49% Excelsior, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Excelsior): Mario Domínguez Franco vào sân thay David Garden.

43' Thẻ vàng Phút 43': Ágúst Orri Thorsteinsson (Excelsior) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Heerenveen 44% - 56% Excelsior, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.

25' Heerenveen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 62% - 38% Excelsior, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

12' Heerenveen ép sân Cầm bóng: Heerenveen 76% - 24% Excelsior, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 2.

11' BÀN THẮNG! Heerenveen (1-0) Phút 11': Dylan Vente (Heerenveen) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Heerenveen tiếp đón Excelsior.

Cập nhật lúc 02:51 17/10/2026

Đội hình chính thức Heerenveen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Veldeman Excelsior Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. den Uil 1 B. Klaverboer 45 O. Braude 4 S. Kersten 3 M. Willemsen 19 V. Zagaritis 16 M. Linday 8 N. Courtens 20 J. Trenskow 14 L. Smans 7 M. Rivera 9 D. Vente 1 S. van Gassel 2 Eric Emanuel da Silva Moreira 4 C. Widell 14 J. Plug 15 S. Janssen 8 I. Yegoian 3 R. Meissen 20 L. Hartjes 7 A. Sliti 19 D. Garden 30 Þorsteinsson Dự bị Heerenveen 23 D. Bladi 49 Anass Bouziane 21 M. Farji 2 M. Hilgers 28 H. Petrov 29 L. Machine 10 R. Meerveld 15 M. Egbring 44 A. Noppert Excelsior 6 D. van Vianen 22 O. Turay 18 V. Sulzbacher 21 Silva Timas 10 N. Naujoks 11 Jahanbakhsh 28 N. Groen 9 Mario Domínguez 24 Giulliano Cairo Cập nhật đội hình lúc 00:32 17/10/2026

Heerenveen Thống kê Excelsior 52% Kiểm soát bóng 48% 14 Dứt điểm 5 7 Trúng đích 1 4 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 8 3 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 3

Heerenveen và Excelsior bước vào trận đấu này với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cả hai cùng thua ở trận gần nhất, nên điểm số lúc này có ý nghĩa lớn về tinh thần lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 17/10/2026 trên sân Abe Lenstra Stadion.

Hai đội cùng mang tâm lý cần bứt lên

Trong 5 trận gần nhất, Heerenveen thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở lượt đấu gần đây nhất, trước đó từng có một chiến thắng xen giữa hai trận hòa và một trận thua.

Excelsior có thành tích tương tự: thắng 1, hòa 2, thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội khách cũng thua ở trận vừa qua. Chiến thắng duy nhất của họ nằm ở trận xa nhất trong chuỗi, cho thấy đội bóng đã khá lâu chưa có niềm vui trọn vẹn.

Với thành tích giống hệt nhau, khó có đội nào được xem là đang vượt trội về phong độ. Yếu tố tâm lý và khả năng sớm ổn định trận đấu vì thế có thể trở thành điểm quyết định.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Excelsior đang đứng hạng 9 với 11 điểm. Heerenveen xếp ngay sau ở hạng 10 với 9 điểm, kém đối thủ 2 điểm.

Khoảng cách này đủ nhỏ để kết quả trận đấu làm thay đổi thứ tự của hai đội. Heerenveen có thể bắt kịp hoặc vượt qua đối thủ nếu giành chiến thắng ngay trên sân nhà. Với Excelsior, một kết quả tốt trên sân khách sẽ giúp họ giữ khoảng cách hoặc nới rộng lợi thế.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Heerenveen thắng 2 trận, hòa 1 trận và Excelsior cũng thắng 2 trận. Thế cân bằng này phản ánh đúng bức tranh hiện tại: hai đội có sức mạnh gần như tương đương và khó có bên nào kiểm soát hoàn toàn cuộc đối đầu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội đang cần chiến thắng, trận đấu nhiều khả năng sẽ được tiếp cận thận trọng ở những phút đầu. Cả hai đều muốn tránh sai lầm có thể dẫn tới chuỗi thất bại thứ hai liên tiếp.

Lợi thế sân nhà có thể giúp Heerenveen chủ động hơn trước khán giả của mình. Tuy nhiên, Excelsior đang xếp trên về điểm số và từng thắng 2 trong 5 lần đối đầu gần nhất, nên hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ và thế trận tương đồng. Bên nào xử lý tốt áp lực, tận dụng tốt các tình huống then chốt sẽ có cơ hội giành ba điểm và cải thiện vị trí. Một kết quả hòa cũng là khả năng không thể loại trừ khi cả hai đều đã có 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Heerenveen · 2 thắng 1 hòa Excelsior · 2 thắng Excelsior 1 - 2 Heerenveen HEE Heerenveen 2 - 1 Excelsior HEE Excelsior 3 - 0 Heerenveen EXC Heerenveen 0 - 3 Excelsior EXC Heerenveen 0 - 0 Excelsior Hòa

Heerenveen 5 trận gần nhất B T H B H 8 Trận 2-3-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 11 Thủng lưới Excelsior 5 trận gần nhất B H B H T 8 Trận 3-2-3 T-H-B 16 Ghi (TB 2.0) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 8 6 2 0 +20 20 T T T T H 2 PSV Eindhoven 8 6 1 1 +16 19 T B T T T 3 AZ Alkmaar 8 6 1 1 +10 19 B T H T T … 8 GO Ahead Eagles 8 2 5 1 +2 11 H H H H B 9 Excelsior 8 3 2 3 +2 11 B H B H T 10 Heerenveen 8 2 3 3 0 9 B T H B H 11 NEC Nijmegen 8 2 3 3 -1 9 H H B H B …

Tình hình lực lượng Heerenveen ✚ D. Proper (Hamstring Injury) ✚ D. Proper (Hamstring Injury) Excelsior ✚ N. Naujoks (Injury) ✚ N. Naujoks (Injury)