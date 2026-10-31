Trực tiếp Heerenveen vs NEC Nijmegen: Heerenveen mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Heerenveen vs NEC Nijmegen: Heerenveen mở tỷ số

Văn Thể31/10/2026 19:49

Heerenveen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 7, 15 điểm. Đội chủ nhà tiếp NEC Nijmegen lúc 00:45 ngày 01/11/2026 tại Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen1 - 0NEC NijmegenHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Heerenveen 1 - 0 NEC Nijmegen.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (NEC Nijmegen): Willum Thor Willumsson vào sân thay Jamiro Monteiro.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Ayodele Thomas (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (NEC Nijmegen): Adam Tahaui vào sân thay Kevin Kers.

  • 80'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: Heerenveen 38% - 62% NEC Nijmegen, dứt điểm 8 - 17 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (NEC Nijmegen): Gabriel·Bras vào sân thay Tobias Storm.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Heerenveen): Dirk Proper vào sân thay Nolhan courtens.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Heerenveen): Luca Oyen vào sân thay Levi Smans.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (NEC Nijmegen): Ayodele Thomas vào sân thay Clement Bischoff.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (NEC Nijmegen): Kaj Sierhuis vào sân thay Perr Schuurs.

  • 66'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: Heerenveen 39% - 61% NEC Nijmegen, dứt điểm 7 - 16 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 66'BÀN THẮNG! Heerenveen (1-0)

    Phút 66': Dylan Vente (Heerenveen) lập công (kiến tạo: Levi Smans). Tỷ số: 1 - 0.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Heerenveen): Ringo Meerveld vào sân thay Maxence Rivera.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': marcus linday (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 54'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: Heerenveen 41% - 59% NEC Nijmegen, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Vasilios Zagaritis (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 41'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: Heerenveen 42% - 58% NEC Nijmegen, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Bryan Linssen (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Clement Bischoff (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Oliver Johansen Braude (Heerenveen) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 27'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: Heerenveen 39% - 61% NEC Nijmegen, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 4.

  • 13'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: Heerenveen 34% - 66% NEC Nijmegen, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Heerenveen tiếp đón NEC Nijmegen.

Cập nhật lúc 02:35 01/11/2026

Đội hình chính thức
Heerenveen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Veldeman
NEC Nijmegen
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
1
B. Klaverboer
45
O. Braude
4
S. Kersten
3
M. Willemsen
19
V. Zagaritis
16
M. Linday
8
N. Courtens
20
J. Trenskow
14
L. Smans
7
M. Rivera
9
D. Vente
1
G. Crettaz
4
P. Schuurs
22
A. Kaplan
24
Deveron Fonville
21
T. Storm
6
D. Nejašmić
35
Jamiro Monteiro
99
Clement Bischoff
9
T. Chery
20
N. Lebreton
30
B. Linssen
Dự bị
Heerenveen
28 H. Petrov6 D. Proper17 R. Uldriķis44 A. Noppert11 L. Oyen23 D. Bladi15 M. Egbring21 M. Farji2 M. Hilgers
NEC Nijmegen
73 Gabriel Brás36 Freek Entius8 Hansen-Aarøen66 Almugera Raouf Mohammed Kabar34 Kevin Kers42 Y. Moslih12 N. Polster14 K. Sierhuis19 Adam Tahaui
Cập nhật đội hình lúc 00:17 01/11/2026
HeerenveenThống kêNEC Nijmegen
38%
Kiểm soát bóng
62%
8
Dứt điểm
17
2
Trúng đích
2
4
Phạt góc
6
6
Phạm lỗi
6
1
Thủ môn cứu thua
1

Heerenveen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp NEC Nijmegen lúc 00:45 ngày 01/11/2026 trên sân Abe Lenstra Stadion. Đội chủ nhà đứng hạng 7 với 15 điểm, hơn đối thủ 4 điểm trên bảng xếp hạng.

Heerenveen mang theo mạch thắng lợi

Heerenveen bước vào trận với phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, họ đang thắng liên tiếp 3 trận gần đây nhất, sau một thất bại ở trận trước đó.

Chuỗi kết quả này giúp Heerenveen có tâm lý hưng phấn khi chơi trên sân nhà. Với vị trí thứ 7 và 15 điểm, đội bóng đang ở rất gần nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục, nên mỗi trận đấu đều có giá trị lớn.

NEC Nijmegen bền bỉ nhưng thiếu chiến thắng

Ở chiều ngược lại, NEC Nijmegen chưa nếm mùi thất bại trong 5 trận gần nhất, nhưng kết quả chủ yếu là hòa. Đội hòa 4 trận và thắng 1 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng xen giữa chuỗi trận hòa.

Hiện NEC Nijmegen đứng hạng 12 với 11 điểm. Khả năng giữ vững hàng thủ giúp đội hiếm khi thua, nhưng việc không thắng được nhiều trận đang khiến họ chưa thể bứt lên trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội rất khó lường. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Heerenveen thắng 2 trận, NEC Nijmegen thắng 2 trận và hai bên hòa 1 trận. Thế cân bằng này cho thấy lợi thế phong độ hiện tại của Heerenveen chưa chắc đủ để tạo ra khác biệt nếu đội không tận dụng tốt các cơ hội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Heerenveen cần duy trì nhịp độ thi đấu đã giúp đội thắng nhiều trận gần đây và tận dụng lợi thế sân nhà để chủ động kiểm soát thế trận. Việc sớm có bàn thắng sẽ buộc NEC Nijmegen phải thay đổi cách chơi.

Về phía khách, đội cần tiếp tục giữ sự chắc chắn ở khâu phòng ngự để duy trì chuỗi trận không thua. Tuy nhiên, để cải thiện kết quả, NEC Nijmegen phải tìm ra cách chuyển những trận hòa thành chiến thắng, điều mà họ mới làm được một lần trong 5 trận gần nhất.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Heerenveen nhỉnh hơn nhờ chuỗi thắng gần đây, lợi thế sân nhà và khoảng cách 4 điểm so với đối thủ. Tuy vậy, NEC Nijmegen vẫn là đối thủ khó chịu vì không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, và các lần đối đầu trước đó cũng rất cân bằng. Trận đấu vì thế hứa hẹn cạnh tranh, nơi từng chi tiết nhỏ có thể quyết định cuộc đua phía trên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Heerenveen · 2 thắng1 hòaNEC Nijmegen · 2 thắng
22/03/2026
NEC Nijmegen
2 - 2
Heerenveen
Hòa
21/09/2025
Heerenveen
3 - 2
NEC Nijmegen
HEE
27/04/2025
Heerenveen
1 - 0
NEC Nijmegen
HEE
20/10/2024
NEC Nijmegen
3 - 0
Heerenveen
NN
10/03/2024
NEC Nijmegen
2 - 0
Heerenveen
NN
Heerenveen
5 trận gần nhất
TTTBT
10
Trận
4-3-3
T-H-B
18
Ghi (TB 1.8)
13
Thủng lưới
NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
HTHHH
10
Trận
2-5-3
T-H-B
17
Ghi (TB 1.7)
18
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord10730+2124HTTTT
2Ajax10631+1621TTHHT
3PSV Eindhoven10622+1520HBTBT
6Fortuna Sittard10532018THHTB
7Heerenveen10433+515TTBTH
8Groningen10433+315HBTTH
11Utrecht10334-1012HTTBT
12NEC Nijmegen10253-111HHHHB
13Excelsior10325-311BBBHB
Tình hình lực lượng
Heerenveen
L. Smans (Inactive)
L. Smans (Inactive)
NEC Nijmegen
D. Geiger (Inactive)
E. Mor (Groin Injury)
B. Nuytinck (Ankle Injury)
P. Sandler (Injury)
D. Tadic (Calf Injury)
Y. Moslih (Inactive)
D. Geiger (Inactive)
E. Mor (Groin Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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