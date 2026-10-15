Trực tiếp HNK Hajduk Split vs Ajax: HNK Hajduk Split ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp HNK Hajduk Split vs Ajax: HNK Hajduk Split ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể15/10/2026 18:48

HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Ajax trên sân Stadion Poljud lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

HNK Hajduk Split0 - 0AjaxHiệp 1 — phút 37'
  • 37'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 37'HNK Hajduk Split ép sân

    Cầm bóng: HNK Hajduk Split 56% - 44% Ajax, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 25'HNK Hajduk Split ép sân

    Cầm bóng: HNK Hajduk Split 58% - 42% Ajax, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: HNK Hajduk Split 56% - 44% Ajax, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    HNK Hajduk Split tiếp đón Ajax.

Cập nhật lúc 00:23 16/10/2026

Đội hình chính thức
HNK Hajduk Split
Sơ đồ 4-2-3-1
Ajax
Sơ đồ 4-3-3
33
Toni Silić
22
Mathieu Acapandié
6
Dennis Hadžikadunić
15
Dario Marešić
32
Šimun Hrgović
8
Khalil Fayad
20
Alberto del Moral
7
Abdoulie Sanyang Bamba
9
Dalisson de Almeida
23
Marin Šotiček
11
Michele Šego
1
Marc-André Ter Stegen
6
Thilo Kehrer
30
Aaron Bouwman
15
Youri Baas
21
Jofre Torrents
18
Davy Klaassen
4
Sofyan Amrabat
8
Julian Brandt
11
Viktor Tsygankov
99
Tolu Arokodare
68
Abdellah Ouazane
Dự bị
HNK Hajduk Split
44 Dante Stipica99 Davyd Fesyuk14 Ron Raçi3 Roko Gabrić5 Alec Van Hoorenbeeck17 Dario Melnjak38 Luka Hodak16 Anđelo Šutalo18 Leander Dendoncker
Ajax
26 Maarten Paes62 Aymean el Hani2 Lucas Rosa5 Owen Wijndal36 Dies Janse10 Oscar Gloukh24 Jorthy Mokio67 Mohamed Abdalla20 Oliver Valaker Edvardsen
Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026
HNK Hajduk SplitThống kêAjax
56%
Kiểm soát bóng
44%
6
Dứt điểm
2
2
Trúng đích
0
4
Phạt góc
1
7
Phạm lỗi
6
0
Thủ môn cứu thua
2

HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với phong độ thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà bước vào cuộc tiếp đón Ajax trên sân Stadion Poljud lúc 23h45 ngày 15/10/2026 với tâm thế của một đội đang lên.

HNK Hajduk Split: chuỗi thắng làm nền cho tham vọng

Trong 5 trận gần nhất, HNK Hajduk Split thắng 4 trận và thua 1 trận. Đội bóng này thắng trận mới nhất, thua ở trận trước đó, rồi trước đó nữa là chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Phong độ ấy giúp đội chủ nhà tự tin hơn khi đối đầu một đối thủ có tên tuổi lớn. Tỷ lệ thắng cao cho thấy họ đang duy trì được sự ổn định cần thiết trong cuộc đua nhóm đầu, dù chuỗi này từng bị ngắt quãng bởi một trận thua.

Ajax: ổn định nhưng thiếu sự bứt phá

Ngược lại, Ajax có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Đáng chú ý, hai trận gần nhất của đội khách đều kết thúc với kết quả hòa, cho thấy họ đang chững lại sau hai chiến thắng trước đó.

Việc chưa tìm lại được mạch thắng là điểm đáng lưu ý với Ajax khi phải hành quân đến Stadion Poljud. Tuy vậy, họ vẫn là đội không dễ bị đánh bại, khi chỉ thua 1 trong 5 trận vừa qua.

Bảng xếp hạng: hai đội cùng khởi đầu từ mốc 0 điểm

Trên bảng xếp hạng, Ajax đang đứng thứ 9 và HNK Hajduk Split đứng thứ 14. Cả hai đội cùng có 0 điểm, nên mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi đáng kể vị trí của họ.

Khoảng cách 5 bậc giữa hai đội chưa phản ánh sự chênh lệch về điểm số. Vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa lớn với cả hai bên trong việc định hình vị thế ngay từ những lượt đấu đầu tiên.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với phong độ đang lên, HNK Hajduk Split nhiều khả năng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và sự hưng phấn từ chuỗi kết quả tích cực để chủ động tạo sức ép. Sự tự tin sau những chiến thắng gần đây là yếu tố đáng kể trong một cuộc đối đầu cân bằng.

Về phía Ajax, nhiệm vụ là chuyển hai trận hòa liên tiếp thành chiến thắng. Đội khách cần giữ được sự chắc chắn và tận dụng cơ hội để phá vỡ thế cân bằng, bởi một kết quả tích cực sẽ giúp họ củng cố vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Phong độ đang nghiêng về HNK Hajduk Split, trong khi Ajax có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng. Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang hưng phấn và một đội đang tìm lại nhịp thắng, nên khó có thể sớm ngã ngũ.

Lợi thế sân nhà và chuỗi thắng giúp đội chủ nhà có cơ sở để đặt nhiều kỳ vọng. Dù vậy, Ajax vẫn đủ sức tạo ra thử thách lớn tại Stadion Poljud.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
HNK Hajduk Split · 0 thắng0 hòaAjax · 0 thắng
09/01/2022
Ajax
-
HNK Hajduk Split
Hòa
HNK Hajduk Split
5 trận gần nhất
TBTTT
4
Trận
3-1-0
T-H-B
14
Ghi (TB 3.5)
6
Thủng lưới
Ajax
5 trận gần nhất
HHTTB
6
Trận
5-1-0
T-H-B
22
Ghi (TB 3.7)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
10Twente000000
13CSKA Sofia000000
14HNK Hajduk Split000000
15Pafos000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp HNK Hajduk Split vs Ajax: HNK Hajduk Split ép sân, chưa có bàn thắng
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