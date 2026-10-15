TRỰC TIẾP Trực tiếp HNK Hajduk Split vs Ajax: HNK Hajduk Split ép sân, chưa có bàn thắng HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Ajax trên sân Stadion Poljud lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

HNK Hajduk Split 0 - 0 Ajax Hiệp 1 — phút 37' 37' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' HNK Hajduk Split ép sân Cầm bóng: HNK Hajduk Split 56% - 44% Ajax, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 2.

25' HNK Hajduk Split ép sân Cầm bóng: HNK Hajduk Split 58% - 42% Ajax, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: HNK Hajduk Split 56% - 44% Ajax, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu HNK Hajduk Split tiếp đón Ajax.

Cập nhật lúc 00:23 16/10/2026

Đội hình chính thức HNK Hajduk Split Sơ đồ 4-2-3-1 Ajax Sơ đồ 4-3-3 33 Toni Silić 22 Mathieu Acapandié 6 Dennis Hadžikadunić 15 Dario Marešić 32 Šimun Hrgović 8 Khalil Fayad 20 Alberto del Moral 7 Abdoulie Sanyang Bamba 9 Dalisson de Almeida 23 Marin Šotiček 11 Michele Šego 1 Marc-André Ter Stegen 6 Thilo Kehrer 30 Aaron Bouwman 15 Youri Baas 21 Jofre Torrents 18 Davy Klaassen 4 Sofyan Amrabat 8 Julian Brandt 11 Viktor Tsygankov 99 Tolu Arokodare 68 Abdellah Ouazane Dự bị HNK Hajduk Split 44 Dante Stipica 99 Davyd Fesyuk 14 Ron Raçi 3 Roko Gabrić 5 Alec Van Hoorenbeeck 17 Dario Melnjak 38 Luka Hodak 16 Anđelo Šutalo 18 Leander Dendoncker Ajax 26 Maarten Paes 62 Aymean el Hani 2 Lucas Rosa 5 Owen Wijndal 36 Dies Janse 10 Oscar Gloukh 24 Jorthy Mokio 67 Mohamed Abdalla 20 Oliver Valaker Edvardsen Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026

HNK Hajduk Split Thống kê Ajax 56% Kiểm soát bóng 44% 6 Dứt điểm 2 2 Trúng đích 0 4 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 6 0 Thủ môn cứu thua 2

HNK Hajduk Split đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với phong độ thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà bước vào cuộc tiếp đón Ajax trên sân Stadion Poljud lúc 23h45 ngày 15/10/2026 với tâm thế của một đội đang lên.

HNK Hajduk Split: chuỗi thắng làm nền cho tham vọng

Trong 5 trận gần nhất, HNK Hajduk Split thắng 4 trận và thua 1 trận. Đội bóng này thắng trận mới nhất, thua ở trận trước đó, rồi trước đó nữa là chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Phong độ ấy giúp đội chủ nhà tự tin hơn khi đối đầu một đối thủ có tên tuổi lớn. Tỷ lệ thắng cao cho thấy họ đang duy trì được sự ổn định cần thiết trong cuộc đua nhóm đầu, dù chuỗi này từng bị ngắt quãng bởi một trận thua.

Ajax: ổn định nhưng thiếu sự bứt phá

Ngược lại, Ajax có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Đáng chú ý, hai trận gần nhất của đội khách đều kết thúc với kết quả hòa, cho thấy họ đang chững lại sau hai chiến thắng trước đó.

Việc chưa tìm lại được mạch thắng là điểm đáng lưu ý với Ajax khi phải hành quân đến Stadion Poljud. Tuy vậy, họ vẫn là đội không dễ bị đánh bại, khi chỉ thua 1 trong 5 trận vừa qua.

Bảng xếp hạng: hai đội cùng khởi đầu từ mốc 0 điểm

Trên bảng xếp hạng, Ajax đang đứng thứ 9 và HNK Hajduk Split đứng thứ 14. Cả hai đội cùng có 0 điểm, nên mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi đáng kể vị trí của họ.

Khoảng cách 5 bậc giữa hai đội chưa phản ánh sự chênh lệch về điểm số. Vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa lớn với cả hai bên trong việc định hình vị thế ngay từ những lượt đấu đầu tiên.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với phong độ đang lên, HNK Hajduk Split nhiều khả năng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và sự hưng phấn từ chuỗi kết quả tích cực để chủ động tạo sức ép. Sự tự tin sau những chiến thắng gần đây là yếu tố đáng kể trong một cuộc đối đầu cân bằng.

Về phía Ajax, nhiệm vụ là chuyển hai trận hòa liên tiếp thành chiến thắng. Đội khách cần giữ được sự chắc chắn và tận dụng cơ hội để phá vỡ thế cân bằng, bởi một kết quả tích cực sẽ giúp họ củng cố vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Phong độ đang nghiêng về HNK Hajduk Split, trong khi Ajax có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng. Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang hưng phấn và một đội đang tìm lại nhịp thắng, nên khó có thể sớm ngã ngũ.

Lợi thế sân nhà và chuỗi thắng giúp đội chủ nhà có cơ sở để đặt nhiều kỳ vọng. Dù vậy, Ajax vẫn đủ sức tạo ra thử thách lớn tại Stadion Poljud.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất HNK Hajduk Split · 0 thắng 0 hòa Ajax · 0 thắng Ajax - HNK Hajduk Split Hòa

HNK Hajduk Split 5 trận gần nhất T B T T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 14 Ghi (TB 3.5) 6 Thủng lưới Ajax 5 trận gần nhất H H T T B 6 Trận 5-1-0 T-H-B 22 Ghi (TB 3.7) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 10 Twente 0 0 0 0 0 0 … 13 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 14 HNK Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 15 Pafos 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại