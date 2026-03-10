TRỰC TIẾP Trực tiếp Hong Kong (Trung Quốc) vs Campuchia: Hong Kong (Trung Quốc) ép sân, chưa có bàn thắng Trận chung kết lúc 17:00 ngày 03/10/2026 tại sân Kai Tak Sports Park sẽ định đoạt ngôi vương, chứng kiến cuộc đối đầu kịch tính giữa Hong Kong và Campuchia.

Hong Kong (Trung Quốc) 0 - 0 Campuchia Hiệp 1 — phút 23' 23' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

13' Hong Kong (Trung Quốc) ép sân Cầm bóng: Hong Kong (Trung Quốc) 60% - 40% Campuchia, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Hong Kong (Trung Quốc) tiếp đón Campuchia.

Cập nhật lúc 17:24 03/10/2026

Đội hình chính thức Hong Kong (Trung Quốc) Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Roberto Losada Campuchia Sơ đồ 4-4-2 · HLV K. Gyotoku 17 Pong Cheuk Hei 21 Yue Tze Nam 5 Dudú 3 O. Gerbig 2 Tsui Wang Kit 6 Tan Chun Lok Mark 11 Everton Camargo 12 Wu Chun Ming 16 Chan Siu Kwan 23 Sun Ming Him 9 Matt Orr 1 Keo Soksela 13 Kriya Sareth 23 Sor Rotana 3 T. Ose 20 Chheng Meng 19 Nhean Sosidan 6 Y. Ogawa 8 Bong Samuel 10 A. Nieto 9 Sieng Chanthea 7 I. Fernandes Dự bị Hong Kong (Trung Quốc) 15 Chan Yun Tung 17 C. Beattie 10 S. Ichikawa 13 Kam Chi Kin Jason 4 Vas Núñez 22 R. Merkies 20 Ng Yu Hei 8 Ngan Cheuk Pan 14 Poon Pui Hin Campuchia 14 Soknet Hav 16 Kim Sokyuth 15 Min Ratanak 4 A. Mirzaev 5 H. Mizuno 12 Ouk Sovann 18 P. Sokha 22 L. Reth 17 T. Sa Cập nhật đội hình lúc 16:33 03/10/2026

Hong Kong (Trung Quốc) Thống kê Campuchia 60% Kiểm soát bóng 40% 2 Dứt điểm 0 0 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 1 Phạm lỗi 0

Trận chung kết giữa Hong Kong (Trung Quốc) và Campuchia diễn ra vào lúc 17:00 ngày 03/10/2026 trên sân vận động Kai Tak Sports Park mang tính chất sinh tử: đội giành chiến thắng sẽ chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá. Đây là màn so tài đỉnh cao mà cả hai đội bóng đều dồn trọn vẹn quyết tâm để bước lên đỉnh vinh quang cao nhất sau hành trình đầy nỗ lực.

Bối cảnh trận đấu và tính chất sân trung lập

Khác với những lượt trận có thể toan tính đường dài, trận chung kết lần này là màn đấu loại trực tiếp mang tính chất định đoạt. Đội thắng trận bước lên ngôi vô địch, trong khi kẻ thua cuộc sẽ phải chấp nhận rời giải đấu mà không thể chạm tay vào chiếc cúp. Đáng chú ý, việc màn so tài được tổ chức trên sân trung lập Kai Tak Sports Park tạo ra một mặt bằng thi đấu hoàn toàn cân bằng cho đôi bên.

Trong bối cảnh giải đấu diễn ra theo thể thức tập trung và không bên nào nắm giữ điểm tựa khán giả nhà hay sự quen thuộc về mặt sân, bản lĩnh cùng khả năng chịu đựng áp lực sẽ là yếu tố phân định cục diện. Cả Hong Kong (Trung Quốc) lẫn Campuchia đều phải bước vào trận đấu với tâm thế độc lập tác chiến, nơi đấu pháp chiến thuật và tinh thần quả cảm giữ vai trò then chốt.

Phong độ thăng hoa của Hong Kong (Trung Quốc)

Hong Kong (Trung Quốc) bước vào trận tranh ngôi vương với sự tự tin rất lớn nhờ phong độ ấn tượng. Họ đã giành trọn vẹn 2 chiến thắng liên tiếp trong 2 trận đấu gần nhất. Khả năng giải quyết trận đấu dứt khoát cùng sự ổn định ở các thời khắc quan trọng đang là điểm tựa lớn nhất giúp đội bóng duy trì cảm hứng thi đấu tích cực.

Sự hưng phấn sau hai thắng lợi vừa qua giúp Hong Kong (Trung Quốc) sở hữu nhịp điệu thi đấu trơn tru. Khi bước vào trận chiến quyết định, tinh thần thăng hoa từ mạch toàn thắng có thể trở thành đòn bẩy tâm lý quan trọng, giúp các cầu thủ tự tin triển khai thế trận và nắm bắt cơ hội trước đối thủ.

Sự bền bỉ và lì lợm từ đại diện Campuchia

Ở chiều ngược lại, Campuchia cũng chứng minh họ là đối thủ không hề dễ bị khuất phục trên hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng. Đội bóng này đang nắm giữ chuỗi trận bất bại với 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong 2 lần ra sân gần nhất. Thành tích này phản ánh rõ nét sự kiên trì và kỷ luật trong lối chơi được ban huấn luyện xây dựng.

Khả năng đứng vững trước sức ép và duy trì sự an toàn nơi hậu phương trước khi tìm kiếm thời cơ phản công đã giúp Campuchia vượt qua những thời điểm khó khăn. Việc bất bại ở cả 2 trận gần đây cho thấy bản lĩnh của Campuchia đã được trui rèn kỹ lưỡng, sẵn sàng nghênh chiến đối thủ đang có phong độ cao.

Cán cân đối đầu và kịch bản chiến thuật

Xét về thành tích chạm trán trong 5 lần so tài gần nhất, Hong Kong (Trung Quốc) đang chiếm ưu thế nhẹ. Cụ thể, họ giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 lần trước Campuchia. Dù Hong Kong (Trung Quốc) có phần nhỉnh hơn về số lần hưởng niềm vui, nhưng khoảng cách giữa hai đội là không quá lớn khi Campuchia từng giành 1 chiến thắng cùng 2 lần cầm chân đối thủ.

Với tính chất căng thẳng của một trận chung kết loại trực tiếp, hai bên nhiều khả năng sẽ nhập cuộc bằng sự thận trọng tối đa. Thay vì đẩy cao đội hình tấn công mạo hiểm, cả Hong Kong (Trung Quốc) và Campuchia có xu hướng ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà, rình rập và trừng phạt sai sót từ phía đối phương. Thế trận chặt chẽ, giằng co và chỉ được định đoạt bởi những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân là kịch bản rất dễ xảy ra tại Kai Tak Sports Park.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Hong Kong (Trung Quốc) · 2 thắng 2 hòa Campuchia · 1 thắng Campuchia 2 - 0 Hong Kong (Trung Quốc) CAM Hong Kong (Trung Quốc) 1 - 1 Campuchia Hòa Hong Kong (Trung Quốc) 3 - 0 Campuchia HK( Campuchia 1 - 1 Hong Kong (Trung Quốc) Hòa Campuchia 0 - 3 Hong Kong (Trung Quốc) HK(

Hong Kong (Trung Quốc) 5 trận gần nhất T T B T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới Campuchia 5 trận gần nhất H T B T B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới

Vòng bảng — Hong Kong (Trung Quốc) # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Hong Kong (Trung Quốc) 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Lào 2 1 0 1 -2 3 B T 3 Brunei 2 0 0 2 -4 0 B B

Vòng bảng — Campuchia # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Campuchia 2 1 1 0 +1 4 H T 2 Myanmar 2 1 0 1 +1 3 B T 3 Đông Timor 2 0 1 1 -2 1 H B