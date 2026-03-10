Trực tiếp Hong Kong (Trung Quốc) vs Campuchia: Hong Kong (Trung Quốc) nhân đôi cách biệt

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Hong Kong (Trung Quốc) vs Campuchia: Hong Kong (Trung Quốc) nhân đôi cách biệt

Văn Thể03/10/2026 11:57

Trận chung kết lúc 17:00 ngày 03/10/2026 tại sân Kai Tak Sports Park sẽ định đoạt ngôi vương, chứng kiến cuộc đối đầu kịch tính giữa Hong Kong và Campuchia.

Hong Kong (Trung Quốc)2 - 0CampuchiaHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Hong Kong (Trung Quốc) 2 - 0 Campuchia.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Ngan Cheuk-Pan (Hong Kong (Trung Quốc)) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Ty Sa (Campuchia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Hong Kong (Trung Quốc) 47% - 53% Campuchia, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 1.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Hong Kong (Trung Quốc)): Ngan Cheuk-Pan vào sân thay Tan Chun-Lok.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Hong Kong (Trung Quốc)): Raphaël Merkies vào sân thay Everton Camargo.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Hong Kong (Trung Quốc) 52% - 48% Campuchia, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Hong Kong (Trung Quốc)): Walter Soares Belitardo Júnior vào sân thay Chan Siu-Kwan Philip.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Hong Kong (Trung Quốc)): Callum Thomas Beattie vào sân thay Yue Tze-Nam.

  • 62'Hong Kong (Trung Quốc) ép sân

    Cầm bóng: Hong Kong (Trung Quốc) 56% - 44% Campuchia, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Campuchia): Ty Sa vào sân thay Sieng Chanthea.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Campuchia): Soknet Hav vào sân thay Iago Bento Fernandes.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Chheng Meng (Campuchia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 58'BÀN THẮNG! Hong Kong (Trung Quốc) (2-0)

    Phút 58': Everton Camargo (Hong Kong (Trung Quốc)) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

  • 54'VAR

    Phút 54': Phạt đền được công nhận — Chan Siu-Kwan Philip (Hong Kong (Trung Quốc)).

  • 50'Hong Kong (Trung Quốc) ép sân

    Cầm bóng: Hong Kong (Trung Quốc) 58% - 42% Campuchia, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Andres Nieto (Campuchia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Campuchia): Ouk Sovann vào sân thay Kriya Sareth.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Campuchia): Sin Kakada vào sân thay Sosidan Nhean.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Hong Kong (Trung Quốc)): Kam Chi-Kin Jason vào sân thay Luis Eduardo Chebel Klein Nunes.

  • 41'BÀN THẮNG! Hong Kong (Trung Quốc) (1-0)

    Phút 41': Matthew Elliot Wing Kai Chin Orr (Hong Kong (Trung Quốc)) lập công (kiến tạo: Sun Ming-Him). Tỷ số: 1 - 0.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hong Kong (Trung Quốc) 56% - 44% Campuchia, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 0, cứu thua 1 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Hong Kong (Trung Quốc) 55% - 45% Campuchia, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 1 - 1.

  • 13'Hong Kong (Trung Quốc) ép sân

    Cầm bóng: Hong Kong (Trung Quốc) 60% - 40% Campuchia, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Hong Kong (Trung Quốc) tiếp đón Campuchia.

Cập nhật lúc 18:50 03/10/2026

Đội hình chính thức
Hong Kong (Trung Quốc)
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Roberto Losada
Campuchia
Sơ đồ 4-4-2 · HLV K. Gyotoku
17
Pong Cheuk Hei
21
Yue Tze Nam
5
Dudú
3
O. Gerbig
2
Tsui Wang Kit
6
Tan Chun Lok Mark
11
Everton Camargo
12
Wu Chun Ming
16
Chan Siu Kwan
23
Sun Ming Him
9
Matt Orr
1
Keo Soksela
13
Kriya Sareth
23
Sor Rotana
3
T. Ose
20
Chheng Meng
19
Nhean Sosidan
6
Y. Ogawa
8
Bong Samuel
10
A. Nieto
9
Sieng Chanthea
7
I. Fernandes
Dự bị
Hong Kong (Trung Quốc)
15 Chan Yun Tung17 C. Beattie10 S. Ichikawa13 Kam Chi Kin Jason4 Vas Núñez22 R. Merkies20 Ng Yu Hei8 Ngan Cheuk Pan14 Poon Pui Hin
Campuchia
14 Soknet Hav16 Kim Sokyuth15 Min Ratanak4 A. Mirzaev5 H. Mizuno12 Ouk Sovann18 P. Sokha22 L. Reth17 T. Sa
Cập nhật đội hình lúc 16:33 03/10/2026
Hong Kong (Trung Quốc)Thống kêCampuchia
47%
Kiểm soát bóng
53%
10
Dứt điểm
11
3
Trúng đích
2
4
Phạt góc
7
8
Phạm lỗi
7
0
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
1

Trận chung kết giữa Hong Kong (Trung Quốc) và Campuchia diễn ra vào lúc 17:00 ngày 03/10/2026 trên sân vận động Kai Tak Sports Park mang tính chất sinh tử: đội giành chiến thắng sẽ chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá. Đây là màn so tài đỉnh cao mà cả hai đội bóng đều dồn trọn vẹn quyết tâm để bước lên đỉnh vinh quang cao nhất sau hành trình đầy nỗ lực.

Bối cảnh trận đấu và tính chất sân trung lập

Khác với những lượt trận có thể toan tính đường dài, trận chung kết lần này là màn đấu loại trực tiếp mang tính chất định đoạt. Đội thắng trận bước lên ngôi vô địch, trong khi kẻ thua cuộc sẽ phải chấp nhận rời giải đấu mà không thể chạm tay vào chiếc cúp. Đáng chú ý, việc màn so tài được tổ chức trên sân trung lập Kai Tak Sports Park tạo ra một mặt bằng thi đấu hoàn toàn cân bằng cho đôi bên.

Trong bối cảnh giải đấu diễn ra theo thể thức tập trung và không bên nào nắm giữ điểm tựa khán giả nhà hay sự quen thuộc về mặt sân, bản lĩnh cùng khả năng chịu đựng áp lực sẽ là yếu tố phân định cục diện. Cả Hong Kong (Trung Quốc) lẫn Campuchia đều phải bước vào trận đấu với tâm thế độc lập tác chiến, nơi đấu pháp chiến thuật và tinh thần quả cảm giữ vai trò then chốt.

Phong độ thăng hoa của Hong Kong (Trung Quốc)

Hong Kong (Trung Quốc) bước vào trận tranh ngôi vương với sự tự tin rất lớn nhờ phong độ ấn tượng. Họ đã giành trọn vẹn 2 chiến thắng liên tiếp trong 2 trận đấu gần nhất. Khả năng giải quyết trận đấu dứt khoát cùng sự ổn định ở các thời khắc quan trọng đang là điểm tựa lớn nhất giúp đội bóng duy trì cảm hứng thi đấu tích cực.

Sự hưng phấn sau hai thắng lợi vừa qua giúp Hong Kong (Trung Quốc) sở hữu nhịp điệu thi đấu trơn tru. Khi bước vào trận chiến quyết định, tinh thần thăng hoa từ mạch toàn thắng có thể trở thành đòn bẩy tâm lý quan trọng, giúp các cầu thủ tự tin triển khai thế trận và nắm bắt cơ hội trước đối thủ.

Sự bền bỉ và lì lợm từ đại diện Campuchia

Ở chiều ngược lại, Campuchia cũng chứng minh họ là đối thủ không hề dễ bị khuất phục trên hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng. Đội bóng này đang nắm giữ chuỗi trận bất bại với 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong 2 lần ra sân gần nhất. Thành tích này phản ánh rõ nét sự kiên trì và kỷ luật trong lối chơi được ban huấn luyện xây dựng.

Khả năng đứng vững trước sức ép và duy trì sự an toàn nơi hậu phương trước khi tìm kiếm thời cơ phản công đã giúp Campuchia vượt qua những thời điểm khó khăn. Việc bất bại ở cả 2 trận gần đây cho thấy bản lĩnh của Campuchia đã được trui rèn kỹ lưỡng, sẵn sàng nghênh chiến đối thủ đang có phong độ cao.

Cán cân đối đầu và kịch bản chiến thuật

Xét về thành tích chạm trán trong 5 lần so tài gần nhất, Hong Kong (Trung Quốc) đang chiếm ưu thế nhẹ. Cụ thể, họ giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 lần trước Campuchia. Dù Hong Kong (Trung Quốc) có phần nhỉnh hơn về số lần hưởng niềm vui, nhưng khoảng cách giữa hai đội là không quá lớn khi Campuchia từng giành 1 chiến thắng cùng 2 lần cầm chân đối thủ.

Với tính chất căng thẳng của một trận chung kết loại trực tiếp, hai bên nhiều khả năng sẽ nhập cuộc bằng sự thận trọng tối đa. Thay vì đẩy cao đội hình tấn công mạo hiểm, cả Hong Kong (Trung Quốc) và Campuchia có xu hướng ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà, rình rập và trừng phạt sai sót từ phía đối phương. Thế trận chặt chẽ, giằng co và chỉ được định đoạt bởi những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân là kịch bản rất dễ xảy ra tại Kai Tak Sports Park.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Hong Kong (Trung Quốc) · 2 thắng2 hòaCampuchia · 1 thắng
09/06/2026
Campuchia
2 - 0
Hong Kong (Trung Quốc)
CAM
13/11/2025
Hong Kong (Trung Quốc)
1 - 1
Campuchia
Hòa
15/10/2024
Hong Kong (Trung Quốc)
3 - 0
Campuchia
HK(
07/09/2023
Campuchia
1 - 1
Hong Kong (Trung Quốc)
Hòa
11/06/2022
Campuchia
0 - 3
Hong Kong (Trung Quốc)
HK(
Hong Kong (Trung Quốc)
5 trận gần nhất
TTBTB
2
Trận
2-0-0
T-H-B
6
Ghi (TB 3.0)
0
Thủng lưới
Campuchia
5 trận gần nhất
HTBTB
2
Trận
1-1-0
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
2
Thủng lưới
Vòng bảng — Hong Kong (Trung Quốc)
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Hong Kong (Trung Quốc)2200+66TT
2Lào2101-23BT
3Brunei2002-40BB
Vòng bảng — Campuchia
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Campuchia2110+14HT
2Myanmar2101+13BT
3Đông Timor2011-21HB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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